Työ & raha

Anna-Leena Hakola, 36, jäätyi tuhatpäisen yleisön edessä ja poistui takahuoneeseen itkemään – sitten hän hakeutui terapiaan ja kertoo nyt oppinsa

Hakolan huonekaluyrityksen johtaja Annaleena Hakola on käsitellyt terapiassa epävarmuuksiaan, joita on hänellä on ollut aina äitiydestä lähtien.

Huonekaluyritys Hakolan johtajalla Annaleena Hakolalla on ollut elämässään viime aikoina isoja muutoksia, kuten avioero. Hänestä jokainen hyötyisi terapiasta.