Markkinointipäällikkö Tajzan, 32, ryhtyi kauneusalan yrittäjäksi keskellä koronaa: ”Vuosi sitten ei käynyt mielessäkään, että haave hoitolasta toteutuisi”

Ajatus oli alkanut pyöriä mielessä yhä enemmän. Hieno, naisellinen ja muista erottuva paikka. Näin Tajzan Sharif, 32, kuvaili visiotaan kauneushoitolasta miehelleen syyskävelyllä asuinalueellaan.

Elettiin syksyä 2020 ja ajatus hoitolasta oli vielä täysin ajatuksen tasolla.

– Ei käynyt vielä mielessäkään, että ryhtyisin yrittäjäksi ja haave hoitolasta tulisi toteutumaan, Tajzan kertoo.

Tajzanin sisko, Arjan Sharif, 35, oli päässyt opiskelemaan kosmetologiksi pari vuotta aiemmin. Tradenomiksi opiskellut, myynnin ja markkinoinnin parissa jo vuosia työskennellyt Tajzan neuvoi siskoaan lähtemään yrittäjäksi heti valmistuttuaan ja lupasi auttaa häntä tässä.

Vaikka kauneus ja hyvinvointi on aina kiinnostanut Tajzania, ei hänen matkansa kauneushoitolan omistajaksi ja yrittäjäksi ollut lainkaan itsestään selvä.

Tajzan jatkoi Haaga-Helian tradenomiopintojen jälkeen maisteriopintojaan Tallinnan yliopistossa. Tajzania kiinnosti erityisen paljon politiikka, historia ja sotahistoria, ja hän päätyikin opiskelemaan kansainvälistä turvallisuutta.

– Olen ollut tradenomiksi valmistumisen jälkeen aina töissä myynnin ja markkinoinnin parissa ja tehnyt erityisesti koulutusten markkinointia. Tällä hetkellä olen markkinointipäällikkönä Business College Helsingillä.

Ajatus kauneusyrittäjyydestä on syntynyt pikkuhiljaa monen tekijän summana.

– Kauneus on aina kiinnostanut minua. Olen aina ollut sellainen henkilö, joka haluaa panostaa ihoon, hiuksiin, vaatteisiin ja kaikkeen tällaiseen, niin tämä tapahtui luontevasti. Mutta en kuitenkaan koskaan ajatellut päätyväni yrittäjäksi.

Yritysmaailma on opintojen ja markkinointityön lisäksi tuttu Tajzanille yrittäjäystävien kautta. Tajzan on vuosien varrella auttanut erityisesti kauneusalalla yrittäjinä toimivia ystäviään markkinoinnissa.

– Olin mukana siinä toiminnassa niin pitkään töiden, opiskelun ja harrastusten ohella, että minua alkoi kiinnostamaan todella paljon yrittäjyys ja nimenomaan se kauneudenhoitoala. Ajattelin, että voisin tehdä itse asiat paremmin.

Arjan-siskon valmistuminen kosmetologiksi oli lähellä. Kun opintoja oli enää puoli vuotta jäljellä Arjan kysyi siskoltaan, mitä yrittäjyysajatuksen kanssa pitäisi tehdä.

– Kysyin, että entä jos me oltaisiinkin kumppaneita, eikä niin, että minä vain auttaisin. Eli minäkin sijoittaisin siihen yritykseen, Tajzan muistelee.

Siskoa ei tarvinnut taivutella, vaan vastaus oli heti kyllä: kuka olisi parempi liikekumppani kuin oma sisko?

Sharifin perhe on aina ollut todella läheinen. Tajzanilla on kaksi siskoa, jotka ovat hänelle myös ystäviä.

– Luotamme toistemme kykyihin ja uskomme, että kukin hoitaa oman alueensa moitteettomasti. Totta kai siskon kanssa tulee välillä erimielisyyksiä, mutta päivän päätteeksi kaikki on unohdettu ja jatkamme hommia.

Sitten kysyinkin, että entä jos me oltaisiinkin kumppaneita, eikä niin, että minä vain auttaisin.

Oli selvää, että Arjan vastaisi hoitolasta ja Tajzan hoitaisin kaiken muun yrityksen taustalla. Siskokset miettivät kuitenkin, että kolmannesta henkilöstä voisi olla hyötyä yrityksen kanssa.

– Yuliya Kirychenka, 34, meidän kolmas osakas, on mieheni veljen vaimo. Olimme muutenkin tunteneet jo pitkään. Hän on ollut nyt Suomessa vajaa kaksi vuotta, ja oli jo ennen sitä toiminut kauan kynsiteknikkona Valko-Venäjällä ja tehnyt muita kauneudenhoitoalan hommia.

Yuliya tuntui siskoksista luonnolliselta valinnalta kolmanneksi osakkaaksi ja hän suostuikin mukaan epäröimättä.

Vaikkei paikan nimikään ollut vielä tiedossa, eteni tilanne nopeasti ja tammikuussa 2021 kolmikko oli perustanut osakeyhtiön. Tammikuussa hoitolalle löytyi sopiva tilakin.

– Muistan, miten paikka oli sisältä ihan katastrofi, se oli vanha ja tunkkainen. Mieheni on kuitenkin rakennusalalla sisustussuunnittelijana ja hän näki paikassa potentiaalia, Tajzan kuvailee.

Perusteellisella remontilla tilasta saatiin viihtyisä ja tunnelmallinen.

Yrityksen perustaminen, osakaskirjan luominen ja yritystunnuksen hankkiminen tuntuivat Tajzanin mukaan helpoilta. Yllätyksiä tuli kuitenkin vasta jälkijunassa.

Oli monia lupia ja selvityksiä, joita tuli ottaa huomioon. Lisäksi tietoa tarvittavista luvista ei ollut mitenkään keskitetysti ja helposti saatavilla, vaan niiden löytäminen vaati penkomista ja apua yrittäjäystäviltä.

Elettiin koronakevättä 2021, mikä toi omat haasteensa. Avauspäivä 1.4. oli tiedossa ja paikka saatiin kuntoon päivää ennen. Samaan aikaan hallitus kaavaili kuitenkin totaalista sulkua.

– Se oli hirveän musertavaa, koska olimme kaikki sijoittaneet yritykseen niin paljon. Sitten odottelimme tietoa, että milloin voimme avata hoitolan, jotta pystyisimme edes vähän maksamaan palkkaa itsellemme, Tajzan kertoo.

Hallituksen ehdotus ei kolmikon onneksi mennyt läpi, ja kauneushoitolan ovet päästiin avaamaan aivan suunnitelman mukaisesti.

Alussa korona ei näkynyt hoitolan toiminnassa oikeastaan ollenkaan. Kevättä ja kesää kohti mentäessä elettiin hieman vapaammin ja hoitolaan riitti runsaasti asiakkaita.

Yrityksen pyörittäminen vaatii veronsa esimerkiksi sosiaalisesta elämästä.

– Rehellisesti minulla ei ole mitään sosiaalista elämää. Minulla on päivätyö markkinointipäällikkönä, aloitan sen aamulla ja lopettelen päivällä noin kolmelta, ja loppuilta sekä viikonloput menevät yrityksen toimintaan.

Vastuu tuntuu Tajzanista välilä rankalta, mutta hyvät yöunet ja ihmissuhteet auttavat kuitenkin jaksamaan. Tajzanin aviomies on tukenut häntä alusta saakka, ja hoitolan kolmikko on keskenään todella läheisiä ystäviä.

– Ei ole sellaista oloa, ettei olisi vapaata, koska rakastan sitä mitä teen. Hoitolan hommat eivät tunnu työnteolta.

Myös Arjan ja Yuliya tekevät töitä koko sydämellään. Heidänkin työpäivänsä ovat pitkiä ja kiireisiä, sillä hoitola on auki aamusta iltaan. Mukaan mahtuu myös lannistavia päiviä, jos myynnit ovat esimerkiksi olleet tavallista alhaisemmat.

Yuliya on asunut Suomessa vasta pari vuotta, ja moni asia suomalaisessa arjessa on hänelle uutta.

– Hänelle voi olla vähän pelottavaa, että ollaanko me loputtomasti töissä aamusta iltaan keskivertopalkalla.

Häntä Tajzan kannustaa sanomalla, että jos nyt jaksetaan painaa töitä, parin vuoden päästä voidaan ottaa rennosti, ja firma pyörii melkein itsestään.

Tajzania ja Arjania tulevaisuus ei huoleta. Luottavainen asenne kumpuaa kasvatuksesta. Vanhemmat ovat opettaneet Sharifin siskoksille, että asioita tapahtuu syystä.

– Olemme mun siskon kanssa siinä mielessä todella samanlaisia, että meillä on luottamus tulevaisuuteen.

Parasta työssä on se kun astun hoitolan sisään ja tiedän, että tämä on oikeasti jotain meidän tekemää ja tämä on meidän oma.