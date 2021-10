Saara, 44, on shibari-sitoja, jonka luona käy etenkin naisia säännöllisesti: ”Sidonta ei kuulu enää vain kinky-piireille”

Jyrkkä ja ehdoton ei. Ei missään nimessä. Kun Saara Kantanen, 44, ensimmäisen kerran vajaa kymmenen vuotta sitten kuuli shibarista puolisoltaan Jarno Kantaselta, hän ei todellakaan innostunut ajatuksesta.

– Jarno ehdotti, että sitoisi minut, mutta ajattelin, etten todellakaan halua tulla alistetuksi, Saara kertoo.

Puoliso jätti asian sikseen, eikä asiaan palattu pariin vuoteen. Kunnes Saara löysi shibarin itse.

– Ystäväni kertoi nähneensä shibari-esityksen Helsingissä ja kuvaili näkemäänsä rajuksi. Yllätyksekseni kiinnostuin asiasta todella paljon.

Shibari on japaninkielinen sana, joka tarkoittaa kaunista sitomista. Shibarilla on pitkät perinteet japanilaisessa kulttuurissa, jossa erilaisia sidontoja on käytetty niin kidutuksen muotona kuin seksuaalisena leikkinä. Mutta sitominen voi olla myös taidetta, jossa tavoitellaan kauniita solmuja, asetelmia ja esteettistä nautintoa.

Myös Saara ihastui shibari-kuvien estetiikkaan ja tarinoihin, joissa toinen hallitsee ja toinen antautuu. Shibaria käsitteleviä kirjoja löytyi ihan omasta kirjahyllystäkin – hän ei ollut aiemmin vain huomannut niitä. Saaran tatuoijana ja taiteilijana työskentelevä puoliso oli tutustunut japanilaiseen kulttuuriin ja mytologiaan alun perin ammattinsa innoittamana ja kerännyt aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Saara tekee työkseen sidontoja ja sitoo myös itseään.

Saaralle oli myös käänteentekevää ymmärtää, että sidottavat olivat kuvissa omasta vapaasta tahdostaan.

– Kun ymmärsin, ettei minua alisteta, asetelma kääntyi päälaelleen. Olen tilanteessa pikemminkin voimakas ja vahva, koska pystyn luottamaan ja antautumaan toiselle, Saara kuvailee.

Saara hurahti shibariin täysin, ja nyt hän tekee työkseen sidontoja kotonaan Billnäsissä Kurjennokan tilalla. Sitomisen ohessa Saara pyörittää perheensä kanssa myös maatilaa lampaineen ja kanoineen.

Saara on teatteripuvustaja, mutta viime vuosina hän on keskittynyt lähinnä shibariin; Saaran mukaan asiakkaita riittäisi enemmän kuin hän ehtii ottaa vastaan. Enemmistö asiakkaista on naisia. Saara on huomannut, että kiinnostus shibaria kohtaan on kasvanut muutamassa vuodessa.

–Shibari ei kuulu enää vain kinky-piireille, vaan kuka tahansa voi aloittaa sen sukupuoleen tai vartaloon katsomatta, hän kertoo.

Kun Saara kaipaa itse sidontaa, puoliso Jarno tekee sen.

Monet käyvät säännöllisesti

”Sidontasessio kestää kaksi tuntia. Valmistelen tilan asiakasta varten, sytytän suitsukkeet ja valitsen tunnelmaan sopivaa musiikkia: klassista, meditatiivista, tangoa... Ensiksi juttelen asiakkaani kanssa: Mitä toiveita hänellä on? Mikä on päivän tunnelma?

Sidontahoitoon tullaan monista syistä. Toiset haluavat palauttaa yhteyden kehonsa ja mielensä välille, toiset kuulostella kehonsa rajoja.

Session aikana sidottava voi unohtaa arkensa kiireet ja vain heittää langat käsistään – minä otan vastuun. Tästä syntyy vapaus olla vain hetkessä ja nauttia. Asiakkaitani yhdistää avoimuus kokeilla uusia asioita ja halu oppia jotain uutta itsestään ja kehostaan.

Jos asiakas haluaa, otan valokuvia ja lähetän ne jälkikäteen muistoksi. Niitä katsomalla voi palata tunteisiin, joita sidonta on herättänyt. Kannustan asiakasta näyttämään tunteensa: näin on mahdollista käsitellä kehoon varastoituneita lukkoja ja traumoja. Monet käyvät sidottavana säännöllisesti.

Pidän myös sidontakursseja, joilla opetan niin itsesidontaa kuin sidonta- ja kommunikaatioharjoituksia pareille. Olen opettanut myös seksuaalineuvojia ja -terapeutteja.”

Olen yhdistänyt myös shibarin ja joogan, aamuasanoissa kaikilla on oma köysi mukana ja käytämme sidontaa harjoituksessa.

Uskon, että sidontaa voisi hyödyntää vielä enemmän kehon ja hermoston rauhoittamiseksi, oman kehon hallinnan ja itsetutkiskelun välineenä. Sitomista voi käyttää myös tilanteissa, joissa halutaan tuottaa turvallista kipua tai painetta. Shibarin pariin on etsiytynyt kroonisista hermostollisista kiputiloista kärsiviä henkilöitä. Köysien tuottama paine raajoissa on voinut poistaa hetkellisesti kivun. Köydet ovat auttaneet myös levottomista jaloista kärsivää rauhoittumaan illalla sänkyyn.”

Shibari tarkoittaa kaunista sidontaa. Erilaiset solmut ja sidonnat voivatkin olla hyvin kauniita.

Äiti multitaskaa

”Herään aina ennen muuta perhettä. Minulle on tärkeää saada olla hetki yksin. Keitän ison pannullisen kahvia, käyn avaamassa kanalan ovet ja lasken lampaat. Teen oman joogaharjoituksen vielä aamun hiljaisuudessa. Vasta sitten herätän muun perheen. Puolisoni saa aamukahvin sänkyyn joka aamu. Se ei ole minulta pois, vaan tuottaa minulle iloa.

Työpäiväni alkaa, kun poikamme on lähtenyt kouluun. Jokainen päivä on erilainen, voin itse aikatauluttaa elämäni. Päivääni saattaa kuulua sidontoja, opetusta, köysien postitusta, kuvamateriaalin käsittelyä, kirjan kirjoittamista, shibari-performanssin suunnittelua tai sometusta.

Pesen työpäivän aikana pyykkiä, siivoan ja käyn postireissulla kaupassa. Minulla ei ole työaikaa, vaan arki ja työ ovat sulautuneet toisiinsa. Näin on ollut aina, ja äitinä olen tottunut tekemään monia asioita samanaikaisesti.

Yrittäjänä toimeentuloni koostuu pienistä palasista. Teen yhä muutaman teatteriprojektin vuodessa. Viihdyn teatterin luovassa ympäristössä, mutta ajattelen, että minulla on nyt eniten annettavaa shibari-opettajana. Haluan jakaa osaamistani muille ja kannustaa ihmisiä löytämään itselleen sopivia tapoja olla ja elää. Ennakkoluulot rajoittavat toimintaamme liian usein. On surullista, jos niiden takia jää jotain tärkeää kokematta.”

Saaran perhe elää osittain omavaraisesti. Lampaista käytetään hyödyksi kaikki.

Sitojana ei ole koskaan valmis

”Kun Jarno ensimmäisen kerran jätti minut köysiin ja siirtyi sivummalle katsomaan luomaansa taideteosta, koin hetken todella voimaannuttavana. Tulin nähdyksi kaikkine puolineni, kokonaisena. Sidottuna en päässyt pakoon edes omia ajatuksiani. Minulla ei ollut aiemmin ollut kokemusta niin suuresta luottamuksesta ja siitä, että pystyn antautumaan toisen käsiin.

Sidonnasta tuli minulle asia, jonka vuoksi hengitin. Olen ihmisenä sellainen, että kun innostun, yritän todella perusteellisesti selvittää ja ottaa asiat haltuun. Haluan ymmärtää, miksi asiat tehdään niin kuin ne on tehty.

Opiskelin shibaria ja sidontatekniikoita intensiivisesti useamman vuoden ajan. Tein ajatustyötä 24 tuntia vuorokaudessa ja saatoin herätä yöllä pohtimaan, miten jokin sidonta, josta olin nähnyt kuvan, tulisi toteuttaa teknisesti oikein.

Harjoittelin paljon myös itsesidontaa. Sitojan on tärkeää tietää, miltä sidonnat tuntuvat, ja meillä jokaisella on oma käsialamme, myös köysien kanssa. Oma kehoni on ollut paras opettajani.

Seuraavaksi harjoittelin tekemällä sidontoja ystävilleni. Valtaosa heistä on suhtautunut innostuneesti ja kannustavasti, loput hyväksyvät hiljaisesti.

Kahden vuoden jälkeen ajattelin, että nyt olen tarpeeksi hyvä toimimaan ammattilaisena, ja aloin saada myös rahaa intohimostani. Sitojana ei ole kuitenkaan koskaan valmis, haastan itseäni jatkuvasti oppimaan uutta.”

Vähän noidan vikaa

”Olen kasvanut Vantaalla Myyrmäen lähiössä, enkä vielä nuorempana olisi voinut kuvitellakaan muuttavani maalle. Puolisoni kuitenkin haaveili omasta pihasta, ja hänen toiveensa toteutui, kun löysimme meille oman talon. Odotin silloin toista lastamme, eikä lasten kasvatus kaupungissa tuntunut hyvältä.

Kaipaan joskus kaupungin kulttuuritarjontaa, mutta en muuttaisi enää maalta pois. Haluan hengittää puhdasta ilmaa ja elää luonnon liikkeessä ja rytmissä.

Maatilan arki pitää jalkani maassa. Päivittäiset rutiinit eläinten kanssa rytmittävät päivääni. En ajattele tilan töitä taakkana, vaan teen ne ilolla. Arvostan maaseudulla elävien ihmisten kykyä elää vuoden kierron mukaisesti, aina pienen askeleen edellä.Perheemme elää osittain omavaraisesti, ja käytämme lampaista hyödyksi kaiken mahdollisen. Kehrään lampaanvilloista lankaa, kudon kangaspuilla saaleja, neulon pipoja ja sukkia. Teurastan lampaat itse, syömme lihat ja sisäelimet, muokkaan taljat ja keitän rasvoista saippuaa. Vapaana kuopsuttavat kanat munivat meille.

Aluksi en edes tiennyt, mikä on perenna, mutta nyt vuodenkierto puutarhanhoitoineen, perunoiden istutuksineen ja marjojen keräämisineen rytmittää elämäämme. Pihallamme kasvaa villivihanneksia valtoimenaan, ja kohopenkeissä on yrttejä, tomaattia, chiliä ja kurpitsaa.

Minussa on myös vähän noidan vikaa, ja lääkekaapistani löytyy muun muassa itse valmistettua yskänlääkettä. Ennen vanhaan minut olisi varmasti jo poltettu roviolla: köysiä ja yrttejä... Syntistä ja paheellista!”

Vapaa-aika täyttyy maatilan töistä.

Köydet saavat olla esillä

”Lapset suhtautuvat ammattiini avoimesti. Emme ole koskaan salanneet tätä lapsilta, köydet ovat esillä jatkuvasti. Kun teen kotonamme sidontoja, niihin ei liity mitään sellaista, mikä ei olisi lasten silmille sopivaa. Jos tarvitsemme intiimin sidontahetken aikuisten kesken, lapset eivät ole silloin paikalla.

Sidonta on ollut minulle ja puolisolleni suuri kommunikaatioharjoitus. Alun innostuksessa se aiheutti meille myös konflikteja. Kehityin teknisesti nopeammin kuin puolisoni ja olisin halunnut neuvoa häntä. Jos sidottava ohjailee, se ei ole nautinnollista kummallekaan osapuolelle. Meille kummallekin on tärkeää kehittyä elämän kaikilla osa-alueilla, ja shibari on ollut haastavuudessaan meille kummallekin kiinnostavaa. Jokainen päivä on erilainen, jokainen sidonta on uusi. Jonain päivänä keho haluaa hellyyttä, toisena päivänäpuristusta. Tunnelmien kuulostelu on toisen hienovaraista tulkintaa. Sitojana annan paljon itsestäni asiakkaille. Kun Jarno sitoo minua, saan häneltä vuorostani energiaa.

Elämämme on muuttunut viime aikoina paljon. Lapsemme alkavat olla jo isoja ja itsenäisiä: vanhempi muutti juuri omilleen. Minulla on ollut enemmän aikaa itselleni. En kaipaa sidontaa itselleni enää yhtä paljon kuin aikaisemmin. Mutta kun sidon itse itseäni, se on aikaa oman kehoni kanssa, oman pääni tyhjentämistä. Olipa mielentilani aloittaessani mikä tahansa, lopputulos on aina sama: olen tyytyväinen.”

Saara Kantanen 44-vuotias shibari-sitoja on myös pukuompelija, teatteripuvustaja, maatalon emäntä ja lampuri. Kotoisin Vantaan Myyrmäestä, asuu Billnäsissä Kurjen-nokan tilalla. Perheeseen kuuluvat puoliso Jarno Kantanen ja kaksi lasta. Kirjoittanut shibari-sidonnasta suomenkielisen opaskirjan.

