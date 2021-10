Remppa vai muutto -ohjelman Anne Ramsay listasi menonsa – rahaa paloi 1250,40 euroa viikossa: ”En ikinä syö lilluvia pihvejä buffet-altaista”

Remppa vai muutto -ohjelman kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay pitää viime aikojen parhaana ideana yhteisen hurvittelutilin avaamista ystäviensä kanssa. Kun rahaa kuluu, myös töitä on tehtävä lujasti.

Seitsemän vuoden aikana Anne Ramsay oli muuttanut kuusi kertaa, kunnes se oikea osui kohdalle. Vasta rakenteilla ollut asunto näytti lähinnä lautakehikolta, ja kaupunginosakin oli sellainen, jonne Anne ei ollut kuvitellut päätyvänsä maailman napana pitämästään Helsingin Ullanlinnasta. Silti sydän sanoi, että kalliolaisesta kattohuoneistosta tulisi pysyvä koti, ja järki komppasi, että lukaali olisi myös voittovarma sijoituskohde. Niinpä Anne vuosi sitten osti ensimmäisen omistusasuntonsa ja maksaa siitä nyt lainanlyhennyksiä.

– Olen levoton sielu, joka haluaa vaihtaa paikkaa. Siksi en koskaan ajatellut ostavani omaa asuntoa, vaikka myynkin niitä työkseni.

” ”Provikkapalkkaus sopii kuluttajaluonteelleni hyvin.”

Muutos alkoi kesäviikonloppuna, kun Anne marinoitui ystävänsä kattoterassilla roséviinissä ja auringossa.

– Se oli kaltaiseni auringonpalvojan paratiisi, ja mietin, miksei minullakin olisi tällaista. Nyt kun olen päässyt unelmakotiini, en osaa kuvitellakaan lähteväni sieltä.

Kiinteistönvälittäjänä Anne Ramsay, 28, seuraa likeltä, kun suomalaiset tekevät elämänsä suurimpia sijoituksiaan. Anne tekee eniten kauppaa Helsingin keskusta-alueella, missä hinnat ovat ennätyslukemissa. Nytkin välitysfirman ikkunassa pyörii mainos: kerrostalokoti 2,25 miljoonaa euroa ja toinen 4,2 miljoonaa euroa. Etenkin miljoonakohteista neuvotellessa puheissa heitellään sata- ja kymppitonnilukemia vähän kuin ruokaostoksilla pikkuseteleitä.

– Toisinaan lukuja pyöritellessä varsinainen käsitys rahasta häviää, Anne kuvailee.

Anne työskentelee provisiopalkalla eli se, mitä tilille kilahtaa, on kiinni omasta tuloksesta. Järjestely edellyttää paineensietokykyä, epävarmuuden kestämistä sekä työtä pelkäämätöntä asennetta.

– Minulle provikkapalkkaus on ihan parasta! Se sopii myös kuluttajaluonteelleni hyvin. Olen rahan suhteen höveli, ja kuluni ovat kasvaneet tulojen mukana. Teen paljon töitä ja haluan arjestani mahdollisimman sujuvaa.

Kun edessä on isompi ostos, vaikkapa lomamatka, Anne tekee ekstrakovasti töitä. Lokakuussa hän kävi Marbellassa, marraskuussa lähdetään tyttöporukalla Dubaihin. Aiemmin säännöllisissä palkkatöissä säästötarve piti ennakoida pitkällä tähtäimellä.

– Nyt pystyn kirimään tulevan haaveen nopeammin todeksi ja motivoimaan itseni kovempiin suorituksiin.

Anne aloitti kesätyöt 14-vuotiaana. ”Kotona opetettiin, että rahan eteen pitää tehdä töitä. Raha mahdollistaa kivan elintason, mutta en kerää sitä palvottavaksi.”

Maanantai

Auton tankkaus 108,90€

Kukkia kotiin 12,50 €

Ruokaostoksia kaupasta 19,80 €

Be Alive Health Club -kuukausijäsenyys 125 €

”Satsaan autoon, sillä se on myös kotini ja toimistoni jatke. On päiviä, kun syön autossa kaikki ateriani neuvottelujen ja asuntonäyttöjen välissä. Puhun autossa luottamuksellisia puheluita, joita en voisi kailottaa julkisissa. Kun edellinen omistusautoni prakasi motarille ja työnnettiin Teboilille, päätin, että seuraava olisi leasingauto, jonka sopimukseen kuuluisivat huollot ja sijaisauto. Mersuuni taivuin väsytystaistelun tuloksena. Myyjä oli sitkeä ja taitava, ja arvostin hänen asennettaan niin, että lopulta tuumin hänen ansaitsevan diilinsä. Olen minä tämänkin kanssa kerran jäänyt tienvarteen, mutta sijaisauto ehti paikalle puolessa tunnissa. Tänä vuonna olen ajanut tavallista enemmän, koska kuvasimme Remppa vai muutto Suomi -ohjelmaa eri puolilla Suomea.

Työpäivinä seuraan minuuttiaikataulua. Se on uuvuttavaa, mutta olen oppinut pitämään itsestäni huolta. Syön terveellisesti, nukun riittävästi ja yritän jättää tapaamisten väliin puskuria, etten stressaisi ruuhkista tai siitä, ettei parkkipaikkaa taaskaan löydy. Itseään kuormittaa helposti turhalla säädöllä.

Liikunta on supertärkeää jaksamiselleni. Käytän BeAlive-salia sen palvelujen takia: hintaan kuuluu parkkipaikka, pyyhkeet ja kaikki kosmetiikka, mitä nainen voi tarvita. Järjestely vapauttaa aikaa ja energiaa, kun vältyn miettimästä, jäikö treenipyyhe autoon homehtumaan.”

Anne on työskennellyt kiinteistönvälittäjänä kolme vuotta. ”Huomaan, että rauhallisina viikkoina tuottavuuteni laskee. Tiivis tempo on minulle luontaista.”

Tiistai

Lounas, ravintola Factory 10,50 €

Välipaloja 6,20 €

Kotisiivouksen kuukausilasku 269,40 €

”Maksan mieluusti arkea helpottavista palveluista, esimerkiksi siitä, että siivooja käy kerran viikossa. Jos jotain Kauppakorkeasta opin, se on se, että ihmisen kannattaa keskittyä siihen, minkä parhaiten osaa. Kun en mieti siivousta, voin kohdistaa energian työhöni. Töissäkin maksan assistentille, joka huolehtii paperitöistä. Hän noudattaa opettamiani standardeja, ja vaikka itse tsekkaan dokumentit, pystyn tuottavammin fokusoimaan vahvuuksiini eli asiakastyöhön. Ajattelen sitä oman arvoni maksimointina.

Palvelut ovat myös satsaus hyvinvointiini, ja suosittelen sitä kaikille. Miksi me suomalaiset olemme niin kitsaita maksamaan avusta? Näen asunnonomistajia, jotka päättävät remontoida itse ja riutuvat sitten kuukausia tai vuosia kaaoksen keskellä. Homma venyy, pinna on kireällä ja parisuhde rakoilee. En tietenkään kuvittele, että kaikilla olisi rajattomasti rahaa, mutta moni säästää hyvinvointinsa kustannuksella. Saatetaan ostaa liian kallis kämppä ja sitten sniiduilla arjen mukavuudesta.

Kun ystävät tarjoutuivat auttamaan muutossani, olin heti, että ette todellakaan tule pilaamaan viikonloppuanne. Asuntokaupoissa muuttofirma on enää pikkukulu. Ei pidä pihistellä väärissä paikoissa.”

Keskiviikko

Lounas, ravintola Löyly 23 €

Vissyä ja naposteltavia vieraille 8,56 €

Sushia ystävien kanssa 19,80 €

”Syön usein ulkona tai wolttaan. Siihen on syynsä: haluan syödä terveellisesti, olen sysihuono kokki, ja ruoka on sikakallista varsinkin yksin asuvalle. Äskettäin viikonlopun ruokakassini maksoi 75 euroa! Kassalla mietin, että hemmetti, maistelumenu Gaijinissa olisi 69 euroa.

Kollegani suosittelivat hiljattain Growfit-ateriapalvelua. Maksoin 131,75 euroa viikossa siitä, että sain viisi superterveellistä ateriaa jokaiselle arkipäivälle, siis yhteensä 25 annosta. Voin valita ruokavalion vaikkapa energiatarpeeni mukaan. Lisäksi ruuat maistuivat hyviltä. Aion tilata ruuat taas seuraavalle kiireviikolle.

Ulkona syöminen on myös sosiaalinen juttu. Jos olen toimistolla, käyn mieluusti lounaalla Bo-kollegoitteni kanssa. Löylyn lounas oli aika kallis, mutta ruoka oli hyvää ja terassi aurinkoinen. Mikään ei ärsytä niin kuin huono ruoka. Siksi en ikinä syö lilluvia pihvejä buffet-altaista, vaikka olisi miten edullista. Kun tapaan kavereita, kyläilemme useammin heillä kuin minun luonani. Tällä viikolla vieraita oli kolmena iltana, se oli poikkeuksellista.”

Torstai

Kahvittelu, St. George Bakery 9,50 €

Viinipullo 25 €

Välipaloja 3,35 €

Wolt-illallinen 14,50 €

”Ostin ystäväporukan illalliselle vähän tavallista kalliimman viinin. Yleensä löydän hyvän noin 12 euron luokasta, mutta nyt Alkon loistava myyjä puhui minut ympäri.

On hyvä olla pelisilmää, millaisiin asioihin satsata. Alani on suosittelubisnestä, jossa hyvin hoidettu työ voi poikia seuraavan kontaktin. Lähetän aina asiakkaalle kiitoslahjan, jos olen hänen suosituksestaan saanut uuden kohteen. Joskus kollega on ihmetellyt, miksi käytän satasia asiakaslahjoihin. Itse ajattelen, että se on pieni kiitos tuhansien eurojen välityspalkkiosta.”

Anne kuntoilee salilla neljästi viikossa. ”Liikunta on supertärkeää jaksamiselleni.”

Perjantai

Hotjooga 10 €

Aamupalatarpeita viikonlopuksi 10,98 €

Yango keskustaan ja taksi kotiin 6 € + 15 €

Kaveri-illallinen, ravintola Chéri 60 €

Drinkit 39 €

Talletus hurvittelutilille 400 €

”Korona-ajan paras teko oli yhteisen hurvittelutilin avaaminen kahden ystävättäreni kanssa. Olimme kyllästyneitä kotona kökkimiseen ja hinguimme taas reissuun ja juhlimaan. Kimppatili tulevia seikkailuja varten motivoi säästämään. Laitamme tilille rahaa kuukausittain, suunnilleen yhtä paljon kukin, ja jokaisella on tilille korttinsa. Nyt säästämme Dubain-matkaa varten.

Vaikka teen hulluna töitä, mietin aina isomman oston alla, olenko ansainnut tämän. En tarkoita rahallisesti, vaan että olenko tehnyt tarpeeksi. Asenne valettiin kai jo lapsuudenkodissa, missä opin, että töitä pitää tehdä.”

Lauantai

Herkkuja 19,38 €

”Aioin ostaa uuden matkalaukun Stockmannilta, mutta olinkin väsynyt ja halusin vain laiskotella. Lopulta ostin vähän vihanneksia ja karkkeja lauantain kunniaksi.

Matkustelu on toimivin tapani ladata akkuja. Olen työnarkomaani ja tempaudun helposti siihen, että aina pitää olla tavoitettavissa. Fyysinen välimatka auttaa, ja mitä oudompi aikavyöhyke, sen parempi. Minulla on kaksi puhelinta, joista toisen numeron tietää noin kymmenen läheisintä. Toisen voin sulkea, kun oikeasti lomailen.”

Sunnuntai

Eväitä ja kodintarpeita 15,73 €

Kaveri-illallinen Woltista 18,30 €

”Viikonloppuisin kokkaan banaanilettuja, joihin laitan kookoshiutaleita ja marjoja. Näyttöjen välissä syön eväitä tai Jungle Juice Barin smoothien, joihin olen käyttänyt pienen omaisuuden. Toimistolla pidän rahkoja ja autossani pähkinöitä. Eväiden on oltava nopeasti syötäviä.

Vuoden alussa lupasin itselleni, etten tekisi töitä viikonloppuisin. Se johti 14-tuntisiin päiviin arkena, ja olin ihan puhki. En halua ihmissuhteiden tai terveyteni kärsivän töistä. Elämän pitää olla tasapainossa. Kun vastaan puhelimeen ja meileihin viikonloppuna, energiani jakautuu tasaisemmin, ja voin aloittaa viikon vaikkapa menemällä lenkille. Suunnittelen tehokkaammin kävelyllä kuin sohvannurkassa.

Olen herkkä aistimaan energioita itsessäni ja muissa. Kauppakorkeassa näin heitä, jotka tähtäsivät Lontoon pankkimaailmaan ja polttivat itsensä loppuun, kun eivät huolehtineet jaksamisestaan. En ihan ymmärrä sellaista. Ajattelen, että voi tehdä paljon ja silti voida hyvin. Varsinkin työssä, missä ansainta on kiinni omasta tuloksesta, energioillaan on vaarallista pelleillä.”

Viikon menot yhteensä 1250,40 €

KALLEIN OSTOKSENI

Oma asuntoni Kalliossa. Kuvittelin olevani liian impulsiivinen omistusasujaksi, mutta onneksi ostin, koska kotini on täydellinen.

MISTÄ PIHISTÄN

En halua maksaa turhasta. Tilaan kosmetiikkaa edullisemmin netistä ja vertailen lento- ja hotellihintoja tarkasti.

MITEN SÄÄSTÄN

Säästän kuukausittain rahastoihin sekä säästötilille. Korona-aikana säästin enemmän kuin ikinä, koska en päässyt matkustelemaan.

MIHIN SATSAAN

Arkea helpottaviin palveluihin ja elämisen mukavuuteen. Jos mahdollista, ostan mieluummin suorat lennot kuin kulutan päivän vaihtolennoilla.

OLEN TYÖSKENNELLYT

Muun muassa lastenhoitajana, vaateliikkeessä, raksatyömaalla ja baarissa blokkaajana. Stockmannilla kahvilassa ja naisten muodissa, vakuutusyhtiössä ja nyt välittäjänä. Olen aina tykännyt enemmän tehdä töitä kuin opiskella.

Anne Ramsay 28-vuotias kiinteistönvälittäjä asui 7 vuotta vuokralla Helsingin Ullanlinnassa ennen kuin osti ensiasuntonsa Kalliossa. Työskentelee Bo LKV -yrityksessä. Piti taukoa välitystyöstä kuvatessaan Remppa vai muutto Suomi-ohjelmaa sisustussuunnittelija Marko Paanasen kanssa. Sarja Nelosella torstaisin kello 20.

Lue myös: Jaajo Linnonmaan lapsuudenperheessä ei ollut pulaa rahasta, nyt hän satsaa omiin lapsiinsa – katso, mihin rahaa kului viikossa yli 2000 euroa

Lue myös: Räppäri Yeboyah, 25, säästi kymppitonnin, jotta sai julkaistua ensimmäisen levynsä – nyt muut artistit kysyvät häneltä neuvoa

Lue myös: Maria Veitola törmäsi työelämän epävarmuuteen ja puhuu nyt sen jättämästä jäljestä: ”Kokemus oli niin traumatisoiva, ettei rohkeuteni ole riittänyt yrittämään toista lasta”