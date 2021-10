”Esimieheni kutsuivat minua jatkuvasti pimuksi ja arvostelivat vartaloani” – nyt puhuvat naiset, joita on häiritty seksuaalisesti työelämässä

Legendaarisen Jyrki-ohjelman kulisseista paljastui tällä viikolla kammottavia yksityiskohtia. Seksuaalinen häirintä ja seksistiset asenteet työpaikoilla ovat yhä valitettavan yleisiä, selviää Me Naisten kyselyistä.

Legendaarinen tv-ohjelma Jyrki on ollut tällä viikolla näkyvästi esillä. 90-luvun nuorille ohjelma oli mullistava, mutta nyt Jyrkistä on puhuttu siksi, että ohjelman kulisseista on paljastunut inhottavia yksityiskohtia.

Juuso Määttäsen ja Joonas Hytösen kirjoittamasta uutuuskirjasta Jyrki 1995–2001 (Johnny Kniga) selviää, että ohjelman työyhteisössä muhi seksistisiä asenteita ja tapahtui seksuaalista häirintää.

Lue lisää: Kirja: Järkyttäviä paljastuksia Jyrki-ohjelman kulisseista – harjoittelijatytöt seisoivat takahuoneessa alushousuissa ja kyyneleet silmissä

Seksuaalinen häirintä ja seksistinen kohtelu työpaikoilla ei valitettavasti rajoitu vain Jyrkiin. Me Naisten työpaikkoihin liittyvissä kyselyissä on myös noussut esiin useita kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä.

Me Naisten ravintola-alan kyselyyn vastasi yli 200 ihmistä. Heidän vastauksistaan selvisi, että monet ravintola-alan työntekijät joutuvat sietämään härskiä vitsailua, lääppimistä, takapuolelle läimäyttelyä, kehon kommentointia ja suoraa ehdottelua.

Myös entinen ravintolakokki Inka Valima, 32, kertoi keväällä Me Naisten haastattelussa, että koki häirintää toistuvasti.

– Tuntui, etten ollut työntekijä, vaan joku jolla on tissit. Että kehoni oli huomionarvoisempi asia kuin se, että teen duunia muiden rinnalla, hän muun muassa kertoi.

Läähättämistä ja asiattomia kysymyksiä

Jyrki-ohjelmaa kuvattiin vuosina 1995–2001. Yleinen mielikuva saattaa olla, että ajat olisivat parantuneet merkittävästi. Mutta seksuaalinen häirintä ja seksistiset asenteet näkyvät valitettavasti työpaikoilla yhä.

Tämän vahvistaa myös moni kyselyihimme vastanneista. Kokosimme yhteen kyselyihimme tulleita vastauksia, joissa vastaaja on kokenut seksuaalista häirintää työpaikallaan.

”Minulle on flirttailtu sekä kyselty yksityiselämän asioita, kuten millaiset välit minulla on entiseen kumppaniini. Toisessa työpaikassa koin perään läähättämistä ja jopa ahdistelua.”

Nainen, 22

”Järjestyksenvalvojana koin naisten alentamista sekä huorittelua työkavereiden toimesta.”

Nainen, 21

”Esimieheni ahdisteli minua seksuaalisesti. Ahdistelu oli jokapäiväistä, sekä henkistä että fyysistä. Töiden jälkeen hän lähetteli myös tekstiviestejä. Töissä oli alistavia seksuaalisia puheita ja hän keksi minulle lempinimiä. Kerran hän ahdisti minut nurkkaan eikä päästänyt pois, kun olimme tekemässä inventointia varastossa.”

Nainen, 26

”Vanhempi työkaveri tuli avaamaan hupparini vetoketjua ja mietti, mitäköhän sen alla olisi vai olisiko mitään. Menin lukkoon ja edelleen ahdistaa käyttää huppareita.”

Nainen, 27

Inhottavaa koskettelua

Koskettelu ilman lupaa on häirintää. Valitettavan monella on tästä kokemusta työpaikallaan.

”Työnantajani poika ahdisteli minua seksuaalisesti. Puhuin myös pomolleni ahdistelusta, mutta hän vain vastasi sen olevan leikkiä. Takapuolelle läpsiminen, netissä häiritseminen ja seksuaalisten asioiden sanominen 18-vuotiaalle 32-vuotiaan miehen toimesta on ilmeisesti leikkiä.”

Nainen, 25

”Pizzeriassa työskennellessäni koin jatkuvaa häirintää, kuten takapuolelle taputtelua ja härskejä vitsejä. Olin juuri täyttänyt 18 vuotta.”

Nainen, 43

Kommentointia pukeutumisesta

Työpaikoilla on saatettu kommentoida seksuaalisesti muun muassa pukeutumista. Tämä on ahdistanut monia vastaajia.

”Kaksi lähiesimiehistä kutsui minua jatkuvasti pimuksi ja arvosteli vartaloani. Tyttöjen kesken puhuttiin, kuinka kesällä ei uskalla tulla töihin mekko päällä, koska pelkäsimme esimiehiä.”

Nainen, 32

”Olin noin 20-vuotias nainen elämäni ensimmäisessä työpaikassa, jossa esimiehenäni oli vanhempi mies. Hän pyysi silloisia samanikäisiä työkavereita ulos syömään ja kehuskeli, kuinka kesällä on mukavaa, kun naispuoliset alaiset käyttivät lyhyitä mekkoja ja shortseja.”

Nainen, 30

”Pikkujouluissa pomoni rupesi puhumaan kovaan ääneen ulkonäöstäni ja rintamuksestani. Samainen pomo oli aina pikkujouluissa tai muissa työpaikan yhteisissä tapahtumissa hyvin epäkunnioittava. Hän kommentoi muun muassa ulkonäköäni ja kaikki, mitä hän puhui, oli erittäin seksuaalissävytteistä.”

Nainen, 22

” Kaksimielisiä puheita kuulee melkein joka viikko, muutaman kerran asiakas on käynyt kiinni. Koskemiseen olen puuttunut aina, mutta puheet jätän helposti omaan arvoonsa.” Nainen, 35

Uskooko minua kukaan?

Seksuaalisesta häirintää voi olla erittäin vaikea aihe ottaa puheeksi työpaikalla. Tämä voi johtua esimerkiksi pelosta, ettei kukaan usko. Näin on käynyt myös joillekin Me Naisten kyselyyn vastanneille.

”Anttilassa työskennellessäni naiset saivat osakseen rajua seksuaalisesta häirintää. Saimme viikonloppuisin aamuyöstä viestejä, joissa kutsuttiin viereen nukkumaan. Yksi mies laittoi makkaran housuihinsa ja kysyi, haluanko hänen makkaraansa. Kukaan johdosta ei halunnut kuunnella.”

Nainen, 32

”Olen kokenut seksuaalista häirintää yli kymmenen vuotta vanhemman työkaverin puolelta. Olin silloin parikymppinen. Ensin hän lähestyi viattoman oloisesti, muun muassa hieromalla olkapäitä. Kun olimme kahdestaan yövuorossa ja kun paikalla ei ollut asiakkaita, hän otti syliin ja yritti lähennellä. Olin harjoittelijana, mutta työsuhteeni lopetettiin kun ”en tullut toimeen” lähennelleen työntekijän kanssa. En uskaltanut kertoa esimiehelle, sillä hän oli häirikön kanssa hyvissä väleissä. Pelkäsin, ettei minua uskota tai asiaa vähätellään.”

Nainen, 26

Lue lisää: Naiset kertovat, miten seksismi jyllää pelialalla –nörttimaskuliinit käskevät olemaan hiljaa ja menemään keittiöön

Lue lisää: ”Naisia eivät raiskaa mitkään luonnonvoimat” – tutkija kertoo, miksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta uutisoidaan niin hämmentävästi

Lue lisää: Kun Taru, 24, sairastui, hän joutui hankkimaan itselleen tuuraajan ja viemään avaimet työpaikalle – asiantuntija kertoo nyt, miksi nuoria kyykytetään töissä