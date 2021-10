Main ContentPlaceholder

Työ & raha

Sijoititko surkeaan kohteeseen tai sekoilitko laskujen kanssa? Vastaa kyselyyn ja kerro typerin rahamokasi

Somevaikuttaja Nata Salmela on tehnyt peräti 200 000 euron mokan, radiojuontaja Jaajo Linnonmaan hölmöin rahareikä oli ravihevonen. Mikä on sinun hölmöin rahamokasi? Vastaa Me Naisten kyselyyn, teemme aiheesta juttua.

