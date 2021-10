Työpaikoilla saattaa nyt pyöriä poikkeuksellisen väsynyttä väkeä – asiantuntija kertoo 4 uupumisen merkkiä – ja yhden kysymyksen, joka itseltä kannattaa kysyä

Jos töissä jaksaminen mietityttää, tutkimusprofessori Jari Hakasen mielestä itseltään kannattaa kysyä yksi kysymys: Kuinka paljon panostan työhöni verrattuna siihen, mitä hyvää työstäni saan?

Monilla työpaikoilla on viime viikkoina alettu palata etätöistä takaisin toimistolle. Se on aiheuttanut osassa onnen huokauksia: miten ihanaa onkaan nähdä taas työkavereita ja päästä työpaikkaruokalan antimien äärelle.

Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu töihin paluuseen yhtä innokkaasti. Monille toimistolle siirtyminen tarkoittaa aikaisempia aamuherätyksiä ja lyhyempiä yöunia. Työmatkaan kuluu taas aikaa, mikä syö minuutteja tai jopa tunteja vapaa-ajasta. Myös työkavereiden näkeminen ja sosiaalisen elämän lisääntyminen saattaa tuntua yllättävän kuormittavalta, etenkin jos sattuu olemaan luonteeltaan vähän introvertimpi.

Työelämässä eletään parhaillaan historiallista hetkeä, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.

– Tämä pandemian jälkeinen töihin paluu on täysin poikkeuksellista aikaa, Hakanen sanoo.

Tilannetta voi verrata vaikkapa siihen, kun kesälomien jälkeen palataan takaisin työpaikoille.

– Ensin arkirytmiin palaaminen voi ahdistaa ja tuntua kauhealta, ennen kuin työt alkavat taas vähitellen sujua. Vielä pienemmässä mittakaavassa tätä voisi verrata maanantaiahdistukseen.

” Ei ole mikään ihme, jos väsyttää ja olo on päivän päätteeksi kuormittunut.

Nyt takana ei kuitenkaan ole viikon tai kuukauden loma, vaan kotona on vietetty jopa puolitoista vuotta. Vaikka sinä aikana onkin tehty etätöitä, on ero aiempaan työarkeen ollut merkittävä. Monilla etätyöläisillä koko arkirytmi on koronan aikana ollut erilainen, joten paluu entiseen voi tuntua rajulta.

Siksi on Hakasen mukaan varsin luonnollista, että työpaikalla olemiseen tottuminen voi ottaa syksyllä aikansa.

– Ei ole mikään ihme, jos väsyttää ja olo on päivän päätteeksi kuormittunut. Nyt kannattaakin harjoittaa itsemyötätuntoa ja antaa itselleen aikaa tottua uuteen, tai oikeastaan vanhaan.

Siirtymäaikana myös työnantajilta tarvitaan ymmärtäväisyyttä. Monilla työpaikoilla esihenkilöitä on neuvottu pitämään yhteyttä työntekijöihin ja kysymään kuulumisia etätyöaikana. Sen pitää jatkua toimistolle palatessa, Hakanen muistuttaa.

– On tärkeää, että ollaan kartalla siitä, miten ihmiset voivat ja miten työt sujuvat. Tämä siirtymävaihe kysyy paljon voimia ja vaatii sopeutumista, mutta yhdessä tätä onneksi ratkotaan.

Muista positiiviset puolet

Jos töihin paluu tuntuu omalla kohdalla vaikealta, Hakanen neuvoo miettimään, mitä hyviä asioita työpaikalle palaaminen mahdollistaa. Positiivisten asioiden miettiminen voi auttaa jäsentelemään tilannetta, joten hyvään kannattaa kiinnittää huomiota.

Töihin paluu voi mahdollistaa esimerkiksi arjen selkeämmän rytmityksen. Etätyöaikana työ ja vapaa-aika ovat saattaneet sulautua huomaamatta toisiinsa.

– Nyt moni saa toivottavasti mahdollisuuden pitää kiinni siitä, että työn tekee vain työajalla, ja vapaa on pyhitetty virkistäville ja palauttaville asioille.

” Sillä on iso merkitys, että näkee työkaverit aidosti kaikkine eleineen ja ilmeineen. Kun ollaan yhdessä, työyhteisö tuntuu läheisemmältä.

Positiivista voi olla sekin, että kun töitä tekee taas ihmisten parissa, teknologiaan ei tarvitse enää turvata yhtä paljon. Teams ja Zoom ovat olleet korona-ajan tärkeitä työn mahdollistajia, mutta jumittaessaan ja etätyöpäivät täyttäneenä ne ovat myös aiheuttaneet hampaiden kiristelyä. Siitä eroon pääseminen voi huojentaa.

Ja vaikka työkavereiden pariin palaaminen voi aluksi uuvuttaa, on hyvä muistaa, että ihmisten seura myös energisoi. Työpaikalla voi olla helpompi oppia ja ideoida yhdessä sekä tutustua uusiin ihmisiin.

– Sillä on iso merkitys, että näkee työkaverit aidosti kaikkine eleineen ja ilmeineen. Kun ollaan yhdessä, työyhteisö tuntuu läheisemmältä. Näkymätön tietokin siirtyy helpommin livenä, ja kollegaa voi nykäistä hihasta kun kaipaa apua.

Siirtymävaihe tarjoaa myös mahdollisuuden työpaikan vuorovaikutuksen parantamiseen.

– Nyt on hyvä hetki miettiä, mitä käytäntöjä voitaisiin parantaa ja ottaa käyttöön – etenkin, jos työpaikalla aletaan noudattaa hybridimallia, jossa osa viikosta tehdään töitä työpaikalla ja osa kotona.

Mistä erottaa väsymyksen ja työuupumuksen?

Töissä ja arjessa jaksamiseen voi parhaillaan vaikuttaa moni muukin asia kuin töihin paluu. Esimerkiksi vuodenaikavaihtelut ja lisääntyvä pimeys voivat vetää mielen apeaksi. Kun pakkaan lisää vielä korona-ajan ahdistuksen, ei ole ihme, jos olo tuntuu nuutuneelta.

Mutta milloin väsymyksestä pitäisi huolestua? Mistä tunnistaa, onko omassa väsymyksessä kyse väliaikaisesta, itsekseen ohimenevästä ajanjaksosta vai jostain vakavammasta, kuten kytevästä työuupumuksesta?

Jari Hakasen mukaan normaali työstressi ja väliaikainen väsymys liittyvät usein siihen, että töissä on meneillään jokin projekti, jonka vuoksi on hetkellisesti panostettava tavallista enemmän.

– Erilaiset projektikiireet ovat toki maaperää pidempikestoisen uupumuksen kehittymiselle, jos ihmiset stressaantuvat ja nukkuvat huonosti. Mutta useimmiten kiireisemmän työvaiheen jälkeen tulee selvä tauko, jolloin kuormitus vähenee ja pääsee taas palautumaan.

” Työuupumuksen tunnistaa pitkästä kestosta ja kokonaisvaltaisuudesta. Se ei häivy lyhyellä levolla.

Työuupumuksessa kuormittavat asiat ovat puolestaan kroonisia. Työuupumus kehittyy pikkuhiljaa pitkittyneen stressin myötä, kun ihminen on jatkuvasti äärirajoillaan.

Alussa työuupumus ilmenee yleisinä stressioireina ja psykologisena pahoinvointina. On unihäiriöitä, jännittyneisyyttä ja ahdistusta. Lisäksi moni kärsii psykosomaattisista oireista, kuten vatsakivusta, sydämentykytyksestä ja päänsärystä.

– Työuupumuksen tunnistaa pitkästä kestosta ja kokonaisvaltaisuudesta. Se ei häivy lyhyellä levolla. Loma ja viikonloput eivät enää palauta ja virkistä, olo on raskas ja voimavarat ehtyvät vähitellen.

Jos töissä jaksaminen mietityttää, Hakanen neuvoo kysymään itseltään yhden, yksinkertaisen kysymyksen: Kuinka paljon panostan työhöni ja ponnistelen sen eteen verrattuna siihen, mitä hyvää työstäni saan?

Panostusta mittaavia asioita ovat esimerkiksi töihin käytetty aika, uhrausten tekeminen ja työn vuoksi ponnistelu. Hyviä työstä saatuja asioita voivat puolestaan olla esimerkiksi aikaansaamisen ilo, myönteinen palaute, arvostus, uralla eteneminen ja palkka.

– Jos vaakakuppi on suunnilleen tasapainossa, ihminen voi hyvin. Mutta jos jatkuvasti tuntuu siltä, että työlle annetut panokset ylittävät sen, mitä työstä saa, se on aika vahva työuupumusta ennakoiva tekijä.

Hakanen listaa myös neljä oiretta, joista työuupumuksen voi tunnistaa. Kaikkia oireita voi esiintyä joskus erillään, mutta työuupumuksessa esiintyvät ne kaikki ainakin jossain vaiheessa.

1. Kroonistunut väsymys. Asioiden tekeminen kuluttaa enemmän voimia kuin aiemmin. Työpäivästä ei palaudu, ja kun joutuu ponnistelemaan, väsyy entistä nopeammin.

2. Kognitiivisen toiminnan häiriöt. Kun voimavarat ehtyvät, on vaikeampaa ajatella selkeästi. Se johtaa unohteluun ja keskittymisvaikeuksiin. Asioita on vaikea palauttaa muistiin.

3. Tunnetoiminnan häiriöt. Pitkälle edenneen väsymyksen myötä tunteiden hallinta töissä ja kotona on vaikeaa. Ärsyttää, tulee helposti vihaiseksi tai surulliseksi eikä oikein tiedä miksi.

4. Henkinen etääntyminen ja kyynistyminen. Oman työn merkitystä alkaa vähätellä, eikä se enää tunnu merkitykselliseltä. Kun ei ole voimavaroja tehdä työtä kuten haluaisi, kiinnostus katoaa ja työ ja työkaveritkin voivat alkaa tuntua vastenmielisiltä.

Vinkki! Työterveyslaitoksen Miten voit? -työhyvinvointitestin avulla voi hahmottaa, mikä on oman työhyvinvoinnin tilanne juuri nyt. Testin voi tehdä täällä.

Lue lisää: Karita, 36, sinnitteli töissä viimeiseen asti, kunnes lääkäri passitti saikulle – asiantuntijat kertovat, onko sairausloma välttämätön

Lue lisää: 8 työssään uupunutta kertoo nyt, mitä burnoutin nujertaminen vaati