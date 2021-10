Kun Taru, 24, sairastui, hän joutui hankkimaan itselleen tuuraajan ja viemään avaimet työpaikalle – asiantuntija kertoo nyt, miksi nuoria kyykytetään töissä

Työnantajan näkökulmasta nuoret ovat hyviä työntekijöitä: ahkeria, innokkaita ja sovinnollisia. Valitettavasti sitä on myös helppo käyttää hyväksi.

Olisi pitänyt irtisanoutua aikaisemmin, ajattelee 24-vuotias Taru nyt. Hän aloitti 21-vuotiaana asiakaspalvelualan yrityksessä, ja nopeasti paljastui, ettei kaikki työpaikalla sujunut ihan sääntöjen mukaan.

Tarulla oli koko ajan olo, että vaikka hän teki mitä, se ei ollut tarpeeksi.

– Ei olisi riittänyt, vaikka olisin päälläni seissyt, Taru sanoo.

Ongelmia oli monenlaisia aina elintarvikkeita myyvän yrityksen hygieniatasosta lähtien.

Tarun mukaan hänelle maksettiin pitkään vanhan työehtosopimuksen mukaista, liian pientä palkkaa. Sulkemisen jälkeen liike piti siivota, mutta aluksi siltä ajalta ei maksettu palkkaa lainkaan. Siihen saatiin muutos, mutta aikaa lopputöihin annettiin liian vähän. Tehtävälista oli pitkä ja aikaa vain vartti. Jos Taru sairastui, hän joutui etsimään itse tuuraajan ja kiikuttamaan itse myymälän avaimet tälle.

Taru ylennettiin kuitenkin myymälävastaavaksi. Tuuraajia ei edelleenkään ollut, ja jos kukaan ei päässyt toisesta myymälästä apuun, hänen piti tehdä lyhyellä varoitusajalla yli 11 tunnin vuoroja. Niitä oli usein, ja lopulta Taru ei enää jaksanut.

– Kun taas tuli yksi viesti, että työntekijä on kipeänä, tuli olo, että sekoan, jos menen sinne.

Hän oli huomannut itsessään jo aiemmin muutoksia: olo oli ärtynyt ja vihainen. Taru sai sairauslomaa. Sen aikana hänet alennettiin myymälävastaajasta takaisin myyjäksi neuvottelematta hänen kanssaan lainkaan. Hän oli ollut esihenkilönä kolme kuukautta. Tarun mukaan syyksi kerrottiin, että ratkaisu oli tehty hänen parhaakseen.

– Hävetti. Ajattelin, etten sitten jaksanut tätä asemaa kuin pari kuukautta.

Joustoa, joustoa!

Elokuun lopussa Yle kertoi Hesburgerin työntekijöiden karuista työolosuhteista. Uutinen herätti laajemman keskustelun siitä, millaisissa oloissa suomalaiset nuoret joutuvat työelämänsä usein aloittamaan. Myös Me Naiset pyysi lukijoiltaan verkossa nuoruuden kokemuksia työelämässä kyykyttämisestä. Vastauksia tuli 267.

Selvisi, ettei ongelma koske vain pikaruokaravintoloita. Huonoa kohtelua, työehtojen laiminlyöntiä ja suoranaisia laittomuuksia esiintyi alalla kuin alalla: teollisuudessa, siivousfirmoissa, toimistotehtävissä, logistiikassa, varhaiskasvatuksessa...

”En koskaan tiennyt vielä perjantaina seuraavan maanantain työvuoroja. Mistään työehtosopimuksista ei ollut tietoakaan. Loppupalkkaa sain kysellä monta kertaa. Sitä yritettiin pimittää, koska olin itse katkaissut työsuhteen. Oletettiin, että koska olen nuori, en tiedä oikeuksistani.” Nainen, 33 ”Käytössämme oli yhteiskassa eli kaikki samassa vuorossa olevat työntekijät käyttivät samaa kassalipasta. Jos joku työntekijä mokasi ja kassa ei täsmännytkään vuoron lopussa, joutuivat kaikki vuorossa olleet työntekijät maksamaan omasta pussistaan osuuden kassasta puuttuvasta rahasummasta.” Nainen, 26 ”Yrittäjä sanoi, että päätä itse sään mukaan, kannattaako töihin mennä. Sadesäällä kun ei jäätelöä myydä. En 18-vuotiaana tajunnut, ettei yrittämisen riskiä voida siirtää työntekijälle. En mennyt huonolla säällä töihin. Kun yrittäjä siirsi päätöksenteon minulle, ei palkkaa tarvinnut maksaa. Itsehän päätin olla menemättä töihin. Jos yrittäjä olisi käskenyt olla tulematta, hänen olisi pitänyt maksaa palkka päivästä. Jos nyt olisin samassa tilanteessa, menisin töihin säällä kuin säällä.” Mies, 33 ”Ylityöt olivat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Ylityöhönhän pitää aina kysyä työntekijän suostumus, mutta tällä työpaikalla silloiset esimiehet eivät kysyneet mitään, vaan olettivat, että työntekijät jäävät tekemään työt loppuun koska ’kaikki pitää tehdä’. Harva uskalsi lähteä silloin, kun vuoro oikeasti päättyi.” Nainen, 27

Nuorten huono kohtelu työelämässä on tuttu ilmiö myös Palvelualojen ammattiliiton järjestöasiantuntija Marjut Pihoselle.

– Kun menin itse nuorena osa-aikatöihin kauppaan, minulle maksettiin liian pitkään harjoittelijan palkkaa ja kirjoitettiin määräaikaisia sopimuksia toisensa jälkeen.

Tyypillisin esimerkki nuorten työntekijöiden ikävästä kohtelusta lienee juuri jäätelökioskityön ja huonon sään yhdistelmä. Jos sataa, ei tarvitse tulla töihin – mutta silloin ei makseta myöskään palkkaa. Myös vuorojen vaihtamiset ja niiden yhtäkkiset pitenemiset ovat sellaisia, joihin nuorten oletetaan automaattisesti suostuvan.

Työvuoroja ei kuitenkaan saa muuttaa yksipuolisesti. Ja jos vuorosta on sovittu ja tiettyjen tuntien pitäisi täyttyä, niin palkka pitää maksaa, vaikkei töitä olisikaan.

– Mutta jos ei sitä tiedä, palkattomaan vuoronperumiseen saattaa suostua, Marjut Pihonen sanoo.

Usein nuorilta vaaditaan joustoa vuorosuunnittelussa: jos työntekijällä ei ole lapsia, ajatellaan, että hänelle voi laittaa mitä vuoroja tahansa. Moni nuori pelkää, että jos asiasta huomauttaa, jää lopulta kokonaan ilman töitä.

Pelisäännöt hukassa

Marjut Pihosen mielestä syy on tiedon puutteessa. Työelämän säännöt eivät ole välttämättä selvät kummallekaan osapuolelle.

– Koulussa panostetaan ala-asteelta alkaen yrityskasvatukseen, mutta työelämän pelisäännöt – kuten mitä saa ja mitä ei saa tehdä ja mitkä ovat kummankin osapuolen velvollisuudet – eivät ole hallussa, Pihonen sanoo.

Samaa sanoo Minja, 21, joka työskentelee ravintola-alalla asiakaspalvelutehtävissä. Hän muistelee, että yläasteella ja lukiossa ei opetettu työelämätaitoja lainkaan. Ammattikoulussa saattoi kyllä valita kurssin yrittäjyydestä, mutta työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia ei Minjan mukaan opeteta millään kurssilla.

– Ensimmäisiä kesätyöpaikkoja haetaan jo yläasteella. ”Työelämätieto” voisi kuulua vaikka johonkin oppiaineeseen.

Myös työnantajilla on puutteita tiedoissaan. Osa heistä kuuluu työnantajaliittoihin ja sitä kautta saa koulutusta, mutta on myös paljon yrittäjiä, jotka eivät ole hankkineet minkäänlaista työnantajakoulutusta.

– Pelimerkkien pitäisi olla selvät sekä työntekijälle että työnantajalle, sanoo Pihonen.

Hankalan maine huolena

”Sopimuksia uusittiin parin kuukauden välein, joten lomia ei kertynyt. Edellisenä päivänä ei tiennyt, mitä vuoroa seuraavana päivänä teet, minkä takia saattoi joutua iltavuorosta suoraan aamuvuoroon. Työpäivät saattoivat venyä useita tunteja ja taukoja ei ehtinyt pitää oikeastaan ollenkaan. Myös perehdytys oli erittäin kehnoa, minkä takia virheitä sattui usein. Siitä sai syyt niskoilleen huutona ilman että asiaa sen enempää käytiin yhdessä läpi. Palkka muuttui melkein joka sopimuksessa. Välillä huonommaksi, välillä paremmaksi. Esimiehelle kun tilanteesta sanoi, niin hän vaan kohautti olkiaan ja sanoi, että tää nyt vaan on tällaista.” Nainen 23

Työsuhde on valtasuhde: työnantaja määrää esimerkiksi työvuorot. Oikeuksiaan vaativa yksittäinen työntekijä on helppo ohittaa.

– Käsittelemme liitossa tosi paljon myös väärin maksettuja palkkoja. Yleensä tämä tapahtuu kuitenkin vasta työsuhteen lopussa, koska työsuhteen aikana ei haluta liikaa keikuttaa venettä, sanoo Pihonen.

Hän epäilee, että vaikenemisen syynä voi olla pelko leimautua hankalaksi työntekijäksi. Nuoret ovat hänen mukaansa hyvin sovinnollisia työntekijöitä.

Ravintola-alalla työskentelevä Minja on samaa mieltä.

– Nuoret eivät tiedä omista oikeuksistaan. Tuntuu, että epäkohdista ei puhuta. Vaikka meillä on työpaikalla hyvä yhteishenki, porukka ei valita työoloista, vaan ne näkyvät sitten sairauslomissa.

Pihosen mukaan ongelma on yleinen juuri matalapalkka-aloilla, jossa työpaikan voi saada helposti ja verrattain lyhyellä koulutuksella. Aina sitä ei tarvitse lainkaan. Siksi aloilla työskentelee paljon nuoria ja myös maahanmuuttajia.

Henkilöstökulut ovat palvelualalla usein iso osa kaikista liiketoiminnan kuluista. Jos haluaa tehdä enemmän voittoa, niistä nipistetään helposti ensimmäisenä.

– Sitten lähetetään esimerkiksi huonolla säällä kotiin, Pihonen sanoo.

Viime aikoina myös koronakriisillä on ollut vaikutuksensa. Kun asiakaskato on vaikuttanut tulokseen, henkilökuluista on yritetty säästää.

–Ajatellaan, että sillä asia saataisiin nopeasti kuntoon.

Samaa kertoo Minja.

– Saamme nykyään työvuorolistat viikoksi eteenpäin. Asiaa perustellaan koronalla, vaikka en koe, että siihen olisi mitään syytä, kun asiakkaita käy jo entiseen tapaan. Kun en tiedä vuorojani, en voi suunnitella muuta elämääni. En tehnyt koko kesänä oikein mitään.

Lisää tietoa, kaikille

Pihosen mukaan ongelmia voitaisiin vähentää, jos työpaikoille saataisiin lisää luottamushenkilöitä ja työnantajille ja -tekijöille lisää oikeaa tietoa. Työntekijöitä ei tulisi vain siirtää esihenkilön tehtäviin, vaan he tarvitsevat uuteen toimenkuvaansa myös koulutusta.

– Hyvä esihenkilö on kultaakin kalliimpi. Jos lähin pomo on hyvä tyyppi, ongelmia ei tule niin helposti.

Vastuu hyvästä työyhteisöstä ja käyttäytymisestä kuuluu työpaikalla kaikille, sanoo Pihonen.

Yhdessä oikeuksia onkin helpompi lähteä penäämään, sanoo Pihonen.

– Ja jos työnantaja jatkaa rikkomuksia ja tulee vaikkapa laiton irtisanominen, niin sitten ammattiliitto ottaa jutusta kopin.

Jos siis näkee työpaikalla työkaveria kohdeltavan väärin, kannattaa siihen puuttua matalalla kynnyksellä. Häneltä voi sopivan tilanteen tullen kysyä, kuinka hän kokee tilanteen, ja mennä vaikka yhdessä kertomaan asiasta eteenpäin. Myös sivullinen, esimerkiksi asiakas, saa puuttua asiaan, jos näkee epäasiallista käytöstä.

– Tärkeintä on, ettei nuori jää tilanteessa yksin tai joudu yksin jälkikäteen miettimään asiaa, Pihonen muistuttaa.

”Vika ei ollutkaan minussa”

Taru on tyytyväinen siitä, että nuorten kohtelusta työelämässä käydään nyt julkista keskustelua. Hän toivoo, että olisi itsekin uskaltanut avata suunsa epäkohdista jo aiemmin ja ehkä kysyä esimerkiksi työkaverien mielipidettä. Hän on nyt valittanut liittoon sekä palkka-asiasta että asemansa alentamisesta.

Sittemmin Taru on vaihtanut työpaikkaa. Uudessa työssään hän on huomannut, ettei vika ollutkaan hänessä.

– Itseasiassa olen aika hyvä työntekijä, saan hyvää palautetta. Olen ahkera, yritän parhaani ja sitä arvostetaan. Kokemukseni huonoudestani ei ollut totta, vaan minulta vaadittiin ihan liikaa.

Muille kyykytetyille nuorille hän sanoo, että asiasta kannattaa kertoa. Ihan kenelle tahansa, kunhan kertoo.

– Kaikkea ei tarvitse kestää. Jos jokin asia tuntuu epäilyttävältä, se on mahdollista selvittää.

Tarun ja Minjan nimet on muutettu asian arkaluonteisuuden takia.