Työ & raha

8 työssään uupunutta kertoo nyt, mitä burnoutin nujertaminen vaati

Jos sairauslomalta palaa takaisin samaan vanhaan oravanpyörään, uupumiskierteen todennäköisyys on suuri. Nyt suomalaiset kertovat, millaisia muutoksia on tarvittu, jotta he ovat jaksaneet työssään burnoutin jälkeen.

Uupumuksesta on vaikea toipua, jos mikään työpaikalla tai työnkuvassa ei muutu.

Liika työ ja epäselvät vastuualueet, muutokset ja vajeet henkilöstössä sekä jatkuvat työn keskeytykset ja rauhaton työympäristö. Nämä asiat vaikuttivat siihen, että Jenni, 42, uupui työssään niin, että hänen keskittymis- ja sietokykynsä kaikessa oli täysi nolla. – Pitkään jatkunut kuormitus alkoi kiristää hermoja, ja olin kiukkuinen töissä sekä kotona. Olin kauan valitellut, etten selviä työtaakastani ja toivonut muun muassa vastuualueiden selkeytystä. Sitten tapahtui yhtäkkinen kovalevyn nollaus. Sain paniikkikohtauksen, jota seurasi lamaannus, ahdistus, vihaisuus ja epätoivon tunne. Podin myös fyysisiä oireita ja väsymystä, Jenni kertoo. Romahtamista seurasi kahden viikon sairausloma. Pelkkä aikalisä kuormittavasta työstä ei usein ole ratkaisu uupumiseen. Näin totesi Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen hiljattain Me Naisten haastattelussa. Mikäli sairausloman jälkeen seuraa vain paluu takaisin samaan vanhaan oravanpyörään, on suuri riski palaa loppuun uudestaan. Katse tulisikin suunnata Hakasen mukaan uupumuksen juurisyihin – siis itse työhön. Levon ohella tarvitaan konkreettisia muutoksia työoloissa. Kysyimme lukijoiltamme, millaisia käytännön ratkaisuja heidän työpaikoillaan ja sen ulkopuolella on tehty, jotta he ovat pystyneet jatkamaan työssään ylikuormittumisen jälkeen. Selkeyttä ja rauhaa työpäiviin Uudet työtehtävät, työajan lyhentäminen ja työn järjestäminen eri tavalla voivat helpottaa työssä jaksamista jo suuresti. Liiasta kuormituksesta sairauslomalle joutuneen Jennin kohdalla ongelmiin puututtiin niin, että hänen työnkuvaansa kavennettiin ja vastuualueita selkeytettiin. Lisäksi hektisiä työolosuhteita rauhoitettiin. ” Koetan pitää kiinni siitä, etten tekisi ylipitkiä päiviä tai ottaisi vastaan liikaa tehtäviä. – Palattuani töihin sain paljon tukea ja rauhallisen työhuoneen. Olemme suunnitelleet ja muokanneet työtehtäviäni esimieheni kanssa ja keskustelemme säännöllisesti työn kuormittavuudesta. Koetan myös pitää kiinni siitä, etten tekisi ylipitkiä päiviä tai ottaisi vastaan liikaa tehtäviä. Myös Helena, 57, kertoo, että työtaakkaan ja työn pirstaleisuuteen liittyvien muutosten tekeminen ovat auttaneet häntä jaksamaan ylikuormittumisen jälkeen. – Minulla on myös mahdollisuus tehdä lyhyempää työaikaa. Lisäksi vaihdamme kuulumiset lähes joka aamu henkilöstöjohtajan ja oman esimiehen kanssa. Tukea ja kannustusta työnantajalta – Hyvällä esimiehellä on todella suuri vaikutus. Näin kertoo kyselyyn vastannut Tiina, 38. Samaa mieltä on Jari Hakanen Työterveyslaitokselta. – Vastuullinen työnantaja herää aina uupumistilanteissa pohtimaan, mikä meillä on pielessä, Hakanen totesi Me Naisten haastattelussa. Toipumisen kannalta keskeistä on se, että työyhteisössä ymmärretään korjaustoimien välttämättömyys uupumiskierteen katkaisemiselle. Jos johtoportaassa ajatellaan työuupumuksen korjaantuvan pelkällä sairauslomalla, konkreettiset muutokset työn kuormittavuudessa jäävät retuperälle. ” Puolen vuoden sairausloman jälkeen palasin töihin vajaakuntoisena, hammasta purren ja pelonsekaisin tuntein. Myös Pipsa, 50, on huomannut, miten suuri vaikutus esimiehen asenteella ja tuella on siinä, että työuupumuksesta voi palautua. – Puolen vuoden sairausloman jälkeen palasin töihin vajaakuntoisena, hammasta purren ja pelonsekaisin tuntein. Töitäni purettiin ja jaettiin, mutta ei mennyt kauaakaan, kun töitä oli jälleen paljon. Ajoittain pelkään jälleen uupuvani, mutta uusi esimieheni on aivan huippu! Hänen avullaan ja tsempillään jaksan. Janita, 61, mainitsee keskeisimmiksi muutoksiksi paitsi työtehtävien karsimisen ja muokkaamisen, myös työnantajan kannustavan ja ymmärtäväisen asenteen. – Koska tilanne oli päässyt niin pahaksi, 40-prosenttista työaikaani jatkettiin vielä 11 kuukauden ajan. Työtehtävistäni karsittiin kaikki pitkää keskittymistä ja kokonaisuuksien hallintaa vaativat työt. Lisäksi minulle palkattiin kokoaikainen sijainen ja töitäni tekivät myös muut tiimiläiset. Työnantajan suhtautuminen on ollut koko ajan positiivista ja kannustavaa. Kun alkuperäiset suunnitelmat ovat osoittautuneet liian vaativiksi, työtehtäviäni on muokattu. ”Opettelin tunnistamaan uupumisen merkit ajoissa ja sanomaan ei” Kukka, 57, on löytänyt itse tapoja, jotka ovat auttaneet häntä jaksamaan uupumisen jälkeen. – Isoin muutos oli omassa toiminnassani: opettelin tunnistamaan uupumisen merkit ajoissa, rajoittamaan työpäiviäni ja vastuutani sekä sanomaan ei, Kukka kertoo. Vastuu työssäjaksamisesta on niin työnantajalla kuin myös työntekijällä itsellään. Esimiehen tsempit tai muutokset työn luonteessa ja työoloissa eivät siis välttämättä auta, mikäli työntekijällä on taipumusta liialliseen suorittamiseen ja täydellisyyden tavoitteluun. Kukan ohella Maikki, 35, kertoo oman asennemuutoksen olleen ratkaiseva tekijä siinä, ettei työ käy liian kuormittavaksi. ” Pyrin kiittämään itseäni jokaisesta työpäivästä ja siitä, että olen tehnyt parhaani. – Uupumiseeni johtivat liian pedantti luonne, liika suorittaminen ja vastuun ottaminen työstä sekä ylimääräisiin vastuuhommiin suostuminen. Myös siviilielämässä oli paljon kaikkea samaan aikaan. – Nyt oma asenteeni on muuttunut. Ajattelen työn "vain työnä", vaikka siitä hurjasti pidänkin. Koetan olla haalimatta ylimääräistä ja pyrin kiittämään itseäni jokaisesta työpäivästä ja siitä, että olen tehnyt parhaani. Pyrin myös tekemään työt työpaikalla. Pidän myös huolen, että rentoudun vapaa-ajallani ja teen asioita, joista pidän tai olen tekemättä yhtään mitään jos ei huvita. Enkä pode huonoa omaatuntoa tekemättömyydestä, Maikki sanoo. Toipumiselle tukea myös vapaa-ajalla Yliopistossa esimiestehtävissä työskennellyt Johanna, 61, uupui kolmesti epäinhimilliseksi kasvaneen työkuorman vuoksi. Jokaista sairauslomaa seurasi paluu lähtöpisteeseen. Vasta vapautuminen esimiestehtävistä sysäsi käyntiin todellisen palautumisprosessin. Työtehtävien muuttumisen lisäksi myös vapaa-ajan järjestäminen palautumista ja hyvinvointia tukevalla tavalla on ollut Johannalle käänteentekevä askel siinä, että työ ei kuluta enää yhtä paljon voimavaroja. ” Aloin ymmärtää, miten järkyttävässä mankelissa olin ollut viimeiset 10 vuotta. – Kun uusi esimies aloitti ja minä palasin yliopistonlehtoriksi, ensimmäinen vuosi meni toipuessa. Osasin nauttia töiden väljyydestä ja aloin ymmärtää, miten järkyttävässä mankelissa olin ollut ainakin viimeiset 10 vuotta. Vaikka ensimmäinen esimiestehtävistä vapaa kesäloma oli ihana, se ei ollut riittänyt palautumiseen. Aloin etsiä itselleni tukea uupumuksesta toipumiseen: liityin uupuneiden vertaisryhmään, osallistuin ihanalle taideterapiakurssille, aloin vähitellen myös laulamaan, meditoimaan ja huolehtimaan syömisestäni ja nukkumisestani. – Olen vähitellen menossa parempaan suuntaan. Viikonloput oikeasti auttavat minua palautumaan. Ensimmäisen "normaalin" työvuoden jälkeen ihmettelin miehelleni, miten jännittävää on mennä kesälomalle ilman, että kaikki voimavarat ovat loppu.