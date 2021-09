Kati, 48, kertoo, miten häntä vähätellään työpaikalla – asiantuntija avaa, mistä merkeistä tunnistaa työelämässä vaikeasti havaittavan ilmiön

Kati, 48, työskentelee it-alalla. Hänellä on tunne, että häntä vähätellään koko ajan työssään.

–Ne ovat usein ihan pieniä juttuja. Pitkästyneitä ilmeitä tai eleitä, kun sanon jotain. Vaivihkaisia tai ihan suoria ohittamisia, keskeyttämisiä, sivulauseen loppuja, Kati listaa.

Kun työpaikan pikaviestintäsovelluksessa etsittiin erääseen hankkeeseen lisää tekijöitä, Kati ilmoitti kiinnostuksestaan heti. Hän oli tehnyt kyseisen asiakkaan kanssa töitä onnistuneesti jo aiemminkin. Kun toinenkin työntekijä ilmoitti kiinnostuksestaan, hankkeen vetäjä vastasi laittavansa hänelle palaverikutsun. Sen sijaan Kati ei kutsua saanut. Kun hän kyseli kutsunsa perään, vetäjä vastasi Katille unohtaneensa sen.

Kerta ei ollut ensimmäinen.

Työpaikoilla istuu päivittäin suuri määrä työntekijöitä, joilla on samankaltaisia kokemuksia kuin Katilla, väittää Tiina-Emilia Kaunisto.

Ihmisiä, jotka tuntevat olevansa palavereissa näkymättömiä ja jotka kokevat jäävänsä keskusteluiden ulkopuolelle. Ihmisiä, jotka ovat alkaneet pelätä, ettei heidän työtään arvosteta. He ehkä putoavat työprojektin postituslistalta toistuvasti, ”vahingossa” tai heille unohdetaan laittaa kokouskutsu.

Kun työtehtäviä jaetaan, vastuullisemmat hommat menevät aina muille. Alentuvia tai mitätöiviä kommentteja lausutaan selän takana, joskus myös päin kasvoja. Pienet, mutta ilkeät sanat saattavat kätkeytyä jopa näennäisesti hyväntahtoisen puheen alle.

” Unohdetaan laittaa kokouskutsu.

Kaunisto on kirjoittanut työelämässä esiintyvästä vähättelystä kirjan Se ei johdu sinusta – Vähättelyn historia työelämässä, joka ilmestyi tänä vuonna.

Hänestä vähättely on ilmiö, jota ei suomalaisessa työelämässä tunnisteta – eikä tunnusteta. Epäasiallinen kohtelu, asiaton nimittely, huutaminen, mustamaalaaminen tai naurunalaiseksi saattaminen ovat kiusaamista. Kiusaamisen puolelle voi mennä myös vähättelyksi laskettava yliolkainen katse, alentava huomautus tai arvostuksen puute.

Mutta vähättely tapahtuu verhotusti. Kauniston mukaan työpaikan ilmapiiri ja yleiset käyttäytymisnormit tekevät vähättelystä usein normaalia kanssakäymistä.

Kauniston mielestä vähättely on kuitenkin henkistä väkivaltaa.

–Väitän, että vähättely on yksi syrjinnän ja vallankäytön muoto, eräänlainen väkivallan harmaa alue. Tiukkoja rajoja vähättelyn, työpaikkakiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun välille on kuitenkin mahdotonta vetää, sillä rajat häilyvät, Kaunisto sanoo.

Ongelmana on se, että vähättely jää helposti tunnistamatta paitsi vähättelijöiltä myös vähättelyn kohteilta.

–Vähättelyä kohtaavat saattavat itsekin ajatella, että ehkä he ovat vain liian herkkiä. Vähitellen ihmisen itsetunto ja minäkuva kuitenkin vaurioituvat, Kaunisto kuvaa.

Mistä sen tunnistaa?

Työelämän erityisasiantuntijana työskentelevä 39-vuotias Kaunisto on valmistunut yliopistosta pääaineenaan sukupuolentutkimus. Hän on työssään perehtynyt työelämän ja organisaatioiden sukupuolistaviin rakenteisiin ja käytäntöihin, mutta myös lähisuhdeväkivaltaan ja kiusaamiseen.

Itse Kaunisto on ollut mukana työelämässä jo teini-ikäisestä lähtien, ja hänellä on ehtinyt olla 16 eri työpaikkaa. Lähes kaikissa hän on kokenut tai pannut merkille ympärillään piilevää, henkistä väkivaltaa.

Mistä vähättelyn sitten voi tunnistaa? Kauniston mukaan esimerkiksi siitä, että mieliala töissä laskee tai olo voi olla jotenkin muuten huono. Työtilanteet voivat jännittää tai masentaa, vaikkei kukaan suoranaisesti tiuskisi tai käyttäytyisi epäasiallisesti.

Monna, 47, muistaa saaneensa osakseen vähättelyä ensimmäisen kerran jo opiskeluaikoina yliopistolla. Professori vierasti hänen tekeillä olevan pro gradu -työnsä aihevalintaa ja arvosteli sen kirjoitustyyliä toistuvasti muiden kuullen.

–Sain jo silloin esimakua työelämästä, Monna sanoo.

Monna kertoo kohdanneensa työurallaan ihan selkeää kiusaamista, mutta paljon myös pienempiä juttuja, joita ei voi välttämättä edes selkeästi luokitella epäasialliseksi käytökseksi.

–Esimerkiksi sellaista, että moneen kertaan varmistellaan, selviänhän varmasti jostakin hommasta ja olisikohan parempi, että joku vähän katsoisi asiaa kanssani. Sellainen synnyttää epävarmuutta ja alan miettiä, että mitäköhän tässä nyt halutaan, Monna kuvailee.

–Uskon, että kyse on usein tiedostamattomasta vallankäytöstä. Vähättelijä ei edes tiedosta, että puhuu alentuvasti, Monna miettii.

Naisten ongelma?

Työelämässä tapahtuvaa vähättelyä on tutkittu heikosti, joskin monet tutkimukset sivuavat sitä. Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2017 tasa-arvobarometri kiinnittää siihen myös huomiota. Barometri muun muassa selvitti, miten paljon ihmiset kokevat sukupuolen vuoksi tapahtuvaa vähättelevää tai yliolkaista suhtautumista puheisiinsa tai ehdotuksiinsa. Tulokset kertovat, että suhteessa elämän muihin eri osa-alueisiin työelämässä vähättelyä koettiin kaikkein eniten. Naisista sitä koki joka neljäs, miehistä joka kymmenes.

” Moneen kertaan varmistellaan, selviänkö jostain hommasta.

Mielikuvissa kiusaaminen saatetaan mieltää naisvaltaisten alojen ongelmaksi, mutta todellisuudessa kaikki osaavat kiusata ja vähätellä, ja esimerkiksi Kati työskentelee miesvaltaisella alalla.

Kauniston mukaan naisiin kohdistuu työelämässä vähättelyä jo ihan sukupuolensakin takia. Urasuuntautuneiden äitien verkosto Mothers in Business selvitti viime vuonna jäsenkyselyssään muun muassa sitä, kuinka moni on kohdannut perhetilanteeseen liittyvää syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Kaikkiaan 620 vastaajasta 42 prosenttia ilmoitti sellaista kohdanneensa. Avoimissa vastauksissa naiset kuvaavat tilanteita, jotka vilisevät vähättelyä: sivuuttamisia työnhaussa, manspleinaamista eli miesselittämistä, tytöttelyä ja työn väheksymistä suhteessa miespuolisten kollegojen työhön.

Voiko myös olla, että naiset tunnistavat miehiä herkemmin vähättelyn, kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen? Ei siksi, että olisivat miehiä herkkänahkaisempia, vaan koska esimerkiksi naisvaltaisilla aloilla kiusaamisesta osataan jo puhua.

Asiaa ei ole tutkittu.

–Olen nähnyt, että miesten lailla naisetkaan eivät aina tunnista käyttämäänsä tai kohtaamaansa henkistä väkivaltaa tai syrjintää. Tilastojen mukaan naisiin kohdistuu työelämässä kaikenlaista väkivaltaa enemmän kuin miehiin, enkä usko sen olevan sattumaa. Työelämässä on kuitenkin yhä tutkitusti naisia syrjiviä rakenteita, joiden takia naisten urat vaikkapa takkuavat selvästi enemmän kuin miesten, Kaunisto sanoo.

Syrjivillä rakenteilla hän tarkoittaa esimerkiksi palkkaeroja, maskuliinisille tai feminiinisille arvoille rakentuvia työyhteisöjä, sukupuoleen liittyviä hierarkioita ja valta-asemia.

Mitä sille voi tehdä?

Kun ihminen kohtaa jatkuvasti hienovaraista vähättelyä, pienet ja monen mielestä harmittomat eleet ja sanat kaluavat lopulta köyden katki. Saikuttelu lisääntyy, ja pahimmillaan vähättely voi lyhentää työuria.

–Henkisen väkivallan kokemisella ja myös sen näkemisellä on tutkimusten mukaan valtavia vaikutuksia ihmisiin. Se lamauttaa ja vie tuottavuutta koko työyhteisöltä, Kaunisto sanoo.

Kaunisto listaa kirjassaan käytännön vinkkejä vähättelyyn puuttumiseen ja ongelman esiin nostamiseen rakentavassa hengessä. Ne tosin vaativat niitä hyödyntäviltä rohkeutta ja voimavaroja.

Esineellistävä puhe on katkaistava alkuunsa ja sanottava ääneen, ettei esimerkiksi ulkonäköön puuttuvat epäasialliset kommentit käy päinsä. Vähättelijää pitää kieltää, ja sen voi tehdä myös joku muu kuin vähätelty itse.

Kun oma tai jonkun toisen mielipide ohitetaan yhä uudestaan, kannattaa rauhallisesti pyytää muita hetken kuuntelemaan ja toistaa se, minkä halusi tuoda esiin. Mielipiteitä tai ideoita saatetaan vesittää myös saattamalla ne naurunalaisiksi. Sellaisen voi kyseenalaistaa ja pyytää kommentoijaa selittämään oma reaktionsa.

Tiedon pimittämisestä saa huomauttaa selkeästi ja vaatia esimerkiksi jokin asia käsiteltäväksi uudelleen niin, että kaikki tulevat kuulluiksi.

” Tiedon pimittämisestä saa huomauttaa selkeästi.

Kun tulee moitituksi epäreilusti ja hämmentävästi aina, teki niin tai näin, on pyydettävä selkeitä ohjeita. Tilanteessa voi myös luoda empaattista ilmapiiriä, jossa muistutetaan, että työ tehdään aina niillä edellytyksillä, jotka ovat olleet käytettävissä. Jos työssä on huomautettavaa, yhdessä voidaan miettiä, mitä parempaan tulokseen pääseminen vaatisi.

Vähättelijät esiin

Valitettavan usein ratkaisu on kuitenkin se, että vähättelyn kohteeksi joutunut vaihtaa työpaikkaa. Niin teki Monnakin. Kun hän yritti puuttua työpaikkansa ongelmiin, häntä syytettiin ”noitavainosta”. Kokemukset ovat tehneet hänet varovaiseksi, ja entisestä ekstrovertista on tullut hiljainen hissukka. Myös Kati on nyt puhunut kokemastaan vähättelystä esimiehelleen, mutta asian käsittely on kesken. Häntä pelottaa, että asian esiin nostaminen kostautuu vielä hänelle.

–Vähättely on ajanut minut passivoitumiseen. Olen vain varjo entisestäni.

Kaunisto tietää omakohtaisesti, että vähättelyyn puuttuminen ei ole helppoa. Kirja on tuonut hänelle palautevyöryn, joka vilisee Katin ja Monnan kaltaisia tarinoita. Harvassa niissä on ollut onnellinen loppu.

–On puututtu, puhuteltu ja siirretty toisiin tehtäviin, mutta en ole kuullut, että vähättelijät olisivat erityisemmin muuttuneet, Kaunisto sanoo.

Siksi ongelman suitsimista ei kannata jättää vain vähätellyn itsensä harteille.

–Työyhteisön muiden jäsenten kanssa kannattaa nostaa ongelma pöydälle, eikä epäröidä kääntyä myös työterveyshuollon puoleen. Oleellista olisi, että koko työyhteisö saisi koulutusta vähättelyn tunnistamiseen. Kun vähättely kiskotaan esiin piilostaan, myös vähättelijä voi tunnistaa oman käytöksensä, Kaunisto sanoo.

Monnan vainu vähättelyn suhteen on omien kokemusten myötä kehittynyt.

–Kun astun huoneeseen, pystyn aika nopeasti sanomaan, jos siellä ei ole kaikki hyvin. Sen huomaa, jos ihminen ei voi olla oma itsensä.

Monnan ja Katin nimet on muutettu.

Lue lisää: Karita, 36, sinnitteli töissä viimeiseen asti, kunnes lääkäri passitti saikulle – asiantuntijat kertovat, onko sairausloma välttämätön

Lue lisää: Nyt puhuvat nuoret, joita on kyykytetty työpaikoilla – karuja oloja muuallakin kuin pikaruokaloissa: ”Vessassa käynnistä valitettiin, ja pomo sanoi ettei tarvitse tulla enää töihin”