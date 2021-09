Onko sinun ja vanhojen kavereidesi välille auennut elintasokuilu? Kerro kokemuksistasi!

Ystäväpiireissä eletään usein samassa kuplassa tulojen ja elämäntyylin suhteen. Mitä tapahtuu, kun elämä vie eri tuloluokkiin?

”Olemme tunteneet toisemme ikiajat, meillä on samanikäiset lapset ja paljon yhteisiä juttuja. Mutta tulimme parikymppisinä valinneiksi vähän erilaiset opiskelualat. Kaverini alkoivat tienata enemmän kuin minä. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että he voivat teettää remontteja, ostaa kesämökkejä ja vaihtaa asuntoa isompaan kalliilla alueella. Olen alkanut kadehtia! Pelkään, että se alkaa näkyä ystävyyssuhteessamme. Luulen, että he välttelevät välillä puhumasta minun kanssani siitä, mistä oikeasti haluaisivat – pakkohan heidänkin on huomata, että jään ulkopuolelle. Minäkin haluaisin korkeamman elintason!” Katja, 42

Katja on ihan tyytyväinen omaan alaansa: töitä riittää ja rahaakin on tarpeeksi, kun ei tuhlaile. Vai onko sittenkään? Ystävät elävät yhtäkkiä niin leveästi, että oma elämä tuntuu köyhältä ja kaveruussuhteeseen uhkaa tulla juopa. Toisten vauraudesta on tullut erottava tekijä.

Varallisuuserot kavereiden välille voivat kasvaa vähitellen tai railo voi aueta yhtäkkiä. Ratkaisun kohtia ovat esimerkiksi opiskelualan valinta, käänteet työelämässä, parisuhteen solmiminen, eroaminen tai sairastuminen.

Onko sinulla kokemus siitä, että etäännyt ystävistäsi raha-asioiden takia? Oletko se, jonka pitää olla tarkkana, ettei kuulosta köyhempien kavereiden korviin kerskailevalta? Vai ehkä se, joka ei pysty samastumaan vauraiden kavereiden elämään ja heidän ongelmiinsa?

