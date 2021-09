Laura, 29, alkoi lainata yhä isompia summia ja menetti lopulta luottotietonsa – kertoo nyt, mihin kaikkeen maksuhäiriömerkintä vaikutti: ”Itsetuntoni on edelleen ruhjoutunut”

Lähes joka kymmenes on luottotiedoton

Maksuhäiriömerkintä tai useampia on kaiken kaikkiaan lähes 400 000 suomalaisella eli 8,5 prosentilla aikuisista. Toisin kuin koronapandemian aluksi ennakoitiin, kriisi ei ole olennaisesti vaikuttanut merkinnän saaneiden määrään. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ihmisillä olisi maksuvaikeuksia, sanoo Takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila.

– Voi olla, että ihmiset tekevät erilaisia sopimuksia ja uusia maksusuunnitelmia velkojien kanssa siitä huolimatta, että tulot ovat vähentyneet. Toisaalta korona ei ole vaikuttanut kaikkien tuloihin.

Luottokierteeseen voi johtaa hyvin pienikin asia. Monilla on vähintäänkin asunto- ja autolainaa sekä luottokortti, eikä sitä pidetä mitenkään ihmeellisenä. Kun tuloissa tai asumismenoissa tapahtuu muutos, monen ratkaisu on tänä päivänä Mattilan mukaan ottaa lisää luottoa.

Toisaalta monilla on lisäksi useita kulutusluottoja, joita on otettu eri hankintoihin. Maksuvaikeuksia on vuosien saatossa pyritty hillitsemään esimerkiksi säätelemällä pikavippejä, mutta se ei ole juuri parantanut tilannetta.

– Nyt ihmiset ovat ongelmissa entistä suurempien luottojen kanssa. Kun vaikeuksia tulee, otetaan yhdistelmälainoja ja ajatellaan niiden helpottavan tilannetta, Mattila sanoo.

– Jos keskituloisella ihmisellä on kymmenien tuhansien edestä kulutusluottoja, tilanne on usein se, että velkoja on välillä yhdistetty, mutta se ei olekaan ratkaissut tilannetta.

Oikeasti helpotusta toisi oman talouden kokonaistilanteeseen tutustuminen, neuvoo Mattila.

– Olisi todella suotavaa, että ainakin muutaman kerran vuodessa istuisi alas ja katsoisi, kuinka paljon eri velkoja on, kuinka paljon mitäkin niistä maksaa ja lyhenevätkö ne. Silloin ei pääsisi syntymään tilannetta, että velkoja on liikaa eikä niitä aidosti pystykään maksamaan pois.

Mattilan mielestä tarvitaan myös houkuttelevia välineitä, joilla voi seurata ja suunnitella rahankäyttöä. Sellainen voi olla vaikkapa budjetointisovellus.

Apua maksuvaikeuksiin

Oikeusaputoimiston velkaneuvojat antavat maksutonta talous- ja velkaneuvontaa.

Chat ma-pe 10–12 sekä to klo 15–17

Puhelinnumerot ja muut yhteystiedot paikkakunnan mukaan täällä

Apua ja tukea on saatavilla myös esimerkiksi Takuusäätiöltä.