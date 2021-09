6 asiaa, jotka luottotiedottomat haluaisivat kaikkien tietävän – ”Se on joskus parasta, mitä voi tapahtua”

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämää merkittävästi ja pitkään, mutta siitäkin selviää. Joskus luottotietojen menettäminen voi olla jopa helpotus, kertovat tilanteen itse kokeneet.

”Ei se ole maailmanloppu. Tärkeintä on hoitaa itsensä kuntoon.”

Näin luottotietonsa menettäneen 37-vuotiaan Elinan* äiti rauhoitti tytärtään. Elina kertoo, että maksuhäiriömerkintään johti vakava sairastuminen, jonka vuoksi hän ei kyennyt maksamaan laskujaan. Silti Elina oli pelännyt, mitä muut sanoisivat tilanteesta.

Nyt Elina haluaisikin sanoa muille, ettei luottotietojen menettämistä kannata hävetä. Viesti on tärkeä, sillä voimakkaan häpeän kokemus toistuu maksuhäiriömerkinnän kokeneiden kertomuksissa. Me Naisten luottotietonsa menettäneille suunnattuun kyselyyn vastasi vuorokaudessa 250 suomalaista.

Vastaajat kertoivat muun muassa, mitä haluaisivat kaikkien tietävän luottotietojen menettämisestä. Vastaukset voi jakaa kahdeksaan ydinviestiin. Koostimme ne tähän juttuun.

1. Se vaikeuttaa elämää merkittävästi

Luottotietonsa menettäneet painottivat, että jos maksuhäiriömerkinnän mitenkään voi välttää, niin siihen kannattaa pyrkiä. Merkintä nimittäin vaikuttaa todella moneen käytännön asiaan ja tulee yleensä hyvin kalliiksi.

Vastaajat kertoivat merkinnän vaikeuttaneen vakuutusten, vuokra-asunnon, lainan, sähkösopimuksen sekä puhelin- ja internetliittymän saamista tai estäneen niiden hankkimisen kokonaan. Joillain myös työpaikka oli mennyt sivu suun merkinnän vuoksi.

”Minulla ei ole tukiverkostoa, joten pelkään aina pahinta. Elän kädestä suuhun, selviytyen. On vaikeaa saada asuntoa, puhelinliittymää ja vakuutuksia. Mielestäni on epäreilua, että vaikka olisit valmis maksamaan laajasta kotivakuutuksesta vuoden ennakkomaksut, sinulle ei myönnetä kunnon vakuutuksia.” – Nainen, 26

”En saa edes puhelinliittymää enkä rauhallista kotia vuokrattua. Joudun asumaan Vaasan pahimmassa osoitteessa, jossa ei ole hetken rauhaa. Ja rauhaa kaipaisin, koska ihana tyttöni on puolivuotias.” – Nainen, 37

Lisäksi luottotietonsa menettänyt joutuu tekemään paljon töitä saadakseen velkansa maksettua. Palkasta iso osa menee suoraan ulosottoon, mikä voi vaikuttaa elintasoon ja työmotivaatioon.

”Ulosoton jälkeen palkasta ei juurikaan jää mitään, ja joskus joudun hakemaan lisätukea Kelalta, että saan pakolliset maksut hoidettua.” – Nainen, 56

” Vaikka olisit valmis maksamaan vuoden ennakkomaksut, sinulle ei myönnetä kunnon vakuutuksia.

Käytännön asioiden lisäksi maksuhäiriömerkintä vaikuttaa usein olennaisesti myös itsetuntoon ja psyykkiseen hyvinvointiin. Osa kertoi jaksamisen olevan koetuksella, koska pelkää asunnon tai työpaikan menettämistä.

”Se on henkisesti aivan järkyttävän rasittavaa, ihmisyys viedään ja sinua kohdellaan todella ala-arvoisesti.” – Nainen, 51

”Pelko kodittomaksi jäämisestä on todella ahdistavaa ja pelottavaa.” – Nainen, 30

2. Kaikesta selviää

Luottotietonsa menettäneillä on kuitenkin myös toiveikas sanoma: Kaikista vaikeuksista huolimatta elämä jatkuu ja voi olla hyvää.

”Vaikka luottotietojen menettäminen on perseestä, ei se todellakaan ole maailmanloppu. Sen vuoksi ei kannata lopettaa töiden tekemistä tai elämistä ylipäätään.

Minulla on ollut ja tulee olemaan hyvä ja onnellinen elämä. Omistan yrityksen ja työskentelen yrityksessä, joka on johtava alallaan. Minulla on ihanat lapset, eikä minulta ole puuttunut mitään. Vielä tulee se päivä, että saan velkani kuitattua.” – Mies, 37

”Kannattaa sinnikkäästi unelmoida, mitä tekisi sitten, kun on saanut velat maksettua pois. Se on yksi keino, joka helpottaa velka-ahdistusta. Näin tein itse 12 vuoden ajan. Unelmoin ja haaveilin, ja vähän kerrallaan sain lyhennettyä velkaa, kunnes viime vuonna olin velaton.” – Mies, 34

” Luottotietojen menettäminen ei todellakaan ole maailmanloppu.

3. Maksuvaikeuksiin kannattaa hakea apua ajoissa

34-vuotias nainen kertoo neuvoneensa lapsiaan sanoilla: ”Ei ole niin suurta summaa, tai niin suurta laskua, josta ei voi sopia tai pyytää apua.”

Avun pyytäminen mahdollisimman pian onkin yksi tärkeimmistä neuvoista, jonka vastaajat jakoivat. Heidän mukaansa kannattaa sopia ajoissa maksujärjestelyistä, jotta saa pidettyä luottotietonsa.

Vaikka luottotiedot ehtisi menettää, ei tilanteeseen tarvitse jäädä yksin.

”Jos velkaa alkaa kerääntyä, ota rohkeasti yhteyttä velkojiin ennen kuin on liian myöhäistä. Palkan ulosotto on ikävä, koska sen jälkeen eivät rahat riitä mitenkään elämiseen – ainakaan pääkaupunkiseudulla.” – Nainen, 43

”Kun omat voimat voivat muutenkin olla vähissä, velkaneuvoja on kullanarvoinen apu. Hänellä on kaikki tieto perinnän säännöistä, velkojen vanhentumisesta sekä erilaisista mahdollisuuksista tilanteen hoitamiseksi. Pahinta, mitä voi tehdä, on lamaantua kotiin avaamatta postia kuten minä.” – Nainen, 40

4. Luottotiedoton ei ole muita vähempiarvoinen

Moni vastaaja kertoi kokeneensa vähättelyä ja tulleensa kohdelluksi tilanteensa vuoksi kuin toisen luokan kansalainen.

He haluaisivat kaikkien ymmärtävän, ettei maksuhäiriömerkintä tee kenestäkään huonompaa ihmistä.

”Kaikki eivät menetä luottotietojaan pikavipeillä tai ’huviksi’ otettujen lainojen vuoksi. Myös olosuhteet, työttömyys tai sairastuminen voivat johtaa siihen, ettei laskuja pysty maksamaan vaikka haluaisi. Eivätkä kaikki ole päihteiden väärinkäyttäjiä, alkoholisteja tai ’sossupummeja’. Meitä on myös aivan normaaleja työssäkäyviä ihmisiä, jotka joutuvat maksamaan alkuperäiset saatavat moninkertaisina.” – Nainen, 31

”Ihminen, jolla ei ole luottotietoja, ei ole varas, työtön, juoppo, koditon tai luuseri. Jokainen meistä voi hetkellisesti epäonnistua. Luottotiedottomuus ei myöskään ole tarttuvaa, joten meitä ei tarvitse karttaa.” – Nainen, 32

” Luottotietonsa menettäneissä on aivan normaaleja työssäkäyviä ihmisiä.

5. Kun luottotiedot menettää, vaikutukset kestävät pitkään – ja luottotiedotonkin voi olla maksukykyinen

Moni kertoo, että velkaa on ollut hyvin vaikea saada maksetuiksi. Vaikka siinä onnistuisi, maksuhäiriömerkintä voi säilyä vielä useamman vuoden.

”Vaikka maksat velkasi ja maksukykysi ja taloudellinen tilanne korjautuvat, estävät luottotietomerkinnät normaalia elämää vielä vuosia.” – Nainen, 72

”Velkojen mentyä ulosottoon kaikki hankaloituu, ja kun korkoa kertyy korolle, on veloista todella vaikea päästä irti.” – Mies, 60

Maksuhäiriömerkintä ei siis automaattisesti tarkoita maksukyvyttömyyttä.

”Itselläni ei ole yli kolmeen vuoteen tullut merkintöjä. Kaikki velat on maksettu ja suoritettu yli kolme vuotta sitten, mutta luottotiedot eivät ole edelleenkään puhtaat. Merkinnät ovat yli kolmen vuoden takaa.” – Nainen, 47

” Vaikka maksat velkasi, estävät luottotietomerkinnät normaalia elämää vielä vuosia.

6. Tilanteessa voi olla hyvääkin

Osa vastaajista kertoi, että luottotietojen menettäminen oli lopulta hyvä asia. Esimerkiksi peliongelmaiselle se voi olla jopa ”pelastus”.

Jotkut taas ovat löytäneet sinänsä ikävästä tilanteesta hyviäkin puolia.

”Jos on elämänhallinnassa ongelmia, joskus luottotietojen menettäminen on parasta, mitä voi tapahtua, koska se keskeyttää velkaantumisen välittömästi.” – Nainen, 38

”Tavallaan minulle helpotus on ollut se, että velka kuitenkin lyhenee ja uutta velkaa ei tule tehtyä. Saan vielä tulevaisuudessa tietoni kuntoon. Se, että rahaa on vähemmän käytössä, on opettanut myös miettimään tarkemmin, mihin kaikkeen rahaa käyttää.” – Nainen, 42

*) Nimi muutettu.

Osaa vastauksista on lyhennetty ja muokattu kevyesti niiden selkeyttämiseksi.