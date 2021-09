Tainan sisko veloittaa yökyläilijöiltä aamupalan ja kahvin – suomalaiset kertovat nyt, millaista on olla pihistelijän läheinen

Läheisen äärimmäinen pihistely voi hiertää parisuhdetta tai ystävyyttä pahasti. Me Naisten lukijat kertovat, millaista on, kun lähipiirissä on pihi ihminen.

Pihin ihmisen läheisenä voi olla joskus hankalaa olla. Jokainen saa toki päättää omista rahoistaan ja säästäväisyys on usein vain fiksua. Liiallinen pihistely on kuitenkin eri asia kuin säästäväisyys: se näkyy ulospäin ja voi vaikeuttaa sosiaalisia suhteita.

Me Naiset kertoi aiemmin Annasta, 65, joka eli kolmekymmentä vuotta avioliitossa pihin miehen kanssa. Annan puoliso ei maksanut ruokaostoksia tai lasten vaatteita eikä osallistunut perheen yhteisiin menoihin.

Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen kertoi jutussamme, että pihiydestä kärsii usein pihi itse: ystävyyssuhteita on vaikea pitää yllä, jos ei ole koskaan valmis kutsumaan toista kylään, ostamaan lahjaa tai osallistumaan yhteiseen ravintolalaskuun. Jos aina maksattaa muilla eikä osallistu yhteisiin menoihin, jää helposti porukan ulkopuolelle.

Mutta kärsii pihiydestä myös pihin lähipiiri. Kysyimme Me Naisten lukijoilta, millaista on, kun läheinen on niin pihi, että se vaikuttaa myös toisten elämään.

Lokkeilija maksattaa härskisti muilla

Äärimmäinen pihistelijä saattaa käyttäytyä rahaa säästääkseen tavoilla, jotka tuntuvat toisista kummallisilta, vaivaannuttavilta tai jopa pöyristyttäviltä. Taina, 60, kertoo pihistä siskostaan:

– Jos hän tarjoaa yöpymisen kotonaan, hän veloittaa aamupalasta ja kahvista. Kun ravintolassa tarjotaan vuorollaan iso tuoppi, hän ostaa vuorollaan pienet tuopit. Ravintolaruoan hän syö lähes kokonaan ja sitten valittaa siitä, jottei tarvitsisi maksaa. Hän myös lainaa tavaraa hetkeksi, koska aikoo muka ostaa vaikkapa samanlaisen kameran. Palauttaa sen sitten puolen vuoden kuluttua, eikä osta mitään uutta kameraa. Lapsensa kastelahjaksi hän pyysi astianpesukonetta ja perusteli, että näin hänellä jää enemmän aikaa lapselle.

Siskon pihiys vaikuttaa Tainan mukaan arjessa myös kommunikointiin.

– Hän käyttää miehensä työsuhdekännykkää kaikkeen, mikä on hankalaa, kun pitää aikatauluttaa kaikki miehen työn mukaan. Koskaan hän ei soita, vaan aina pitää viestitellä ilmaiseksi, ja väärinkäsityksiä syntyy.

Vaikka näin räikeästä pihiydestä ei liene kaikilla kokemusta, moni tuntee tyyppejä, jotka eivät mielellään osallistu yhteisten illanviettojen kuluihin.

– Lähipiirissäni on lokkeja, jotka olettavat, että he voivat syödä ja juoda toisten juomia kuin omiaan. Esimerkkinä grillausillat. Jos pihi tuo jotain, niin se on halvinta jauhomakkaraa. Mutta kun joku muu tuo kunnon lihamakkaraa, pihviä ja olutta, ne kyllä kelpaavat pihille, kuvailee Teemu, 24.

” Jos jääkaapissa on yksi muna, uusia ei puolisoni mielestä osteta, ennen kuin se yksi on käytetty.

Pihin puolisona on raskasta

Erityisen rankkaa voi olla, jos sattuu olemaan parisuhteessa pihin kanssa. Kumppanin vaikeuttaa kyselyymme vastanneiden mukaan arkea huomattavasti.

– Jos esimerkiksi jääkaapissa on yksi muna, uusia ei puolisoni mielestä osteta, ennen kuin se yksi on käytetty. Vaikka kuinka selitän, että tarvitsen vaikkapa neljä munaa, niin ei käy. Ostan sitten salaa, kertoo Liisa, 61

Myös Anniinan, 37, aviomies pitää kiinni rahoistaan. Anniina ja hänen miehensä jakavat asumisen kustannukset puoliksi, ja mies maksaa parempituloisena vastikkeen. Siihen se sitten jääkin.

– Meillä on kaksi teini-ikäistä lasta, joiden kuluihin hän ei osallistu. Olen ostanut lapsille puhelimet, tietokoneet, vaatteet, annan viikkorahaa ja maksan puhelinlaskut ja bussikortit. Tämän lisäksi maksan kaikki omat laskuni ja vakuutukset. Hoidan myös ruokakaupassa käymiset. Mies käy noin kymmenen kertaa vuodessa kaupassa ja niinä kertoina hän kiukuttelee kassalla laskun loppusummasta.

” Erokin on monesti käynyt mielessä.

Anniina kertoo olevansa osa-aikainen myyjä ja rahan olevan välillä tiukalla. Ylimääräiset rahansa hän käyttää lapsiin. Ongelma on miehen tapa käyttää rahaa.

– Hän vaihtelee autoja, ostelee pelejä, itselleen merkkivaatteita ja kehuskelee, kuinka paljon on rahaa tilillä. Erään keskustelun päätteeksi hän totesi, että ei sillä ole väliä mitä tienaa, vaan mihin sen rahan käyttää. Pisti kiehumaan ja kunnolla, Anniina sanoo.

– Hän patistaa käyttämään rahaa lapsiin, että kyllä heillä pitää olla merkkivaatteita tai uudempi puhelin. Kauhulla odotan taas joulua, kun lapsilla on odotuksia lahjojen suhteen, ja tiedän, että joudun nekin maksamaan omista vähistä varoistani. Helvetti taitaa jäätyä ennen, kuin hän suostuu osallistumaan meidän perheen jokapäiväisiin kuluihin. Erokin on monesti käynyt mielessä, Anniina kertoo.

Psykoterapeutti Heli Vaaranen totesi Me Naisten aiemmassa jutussa, että pihin kumppanin toimintaan pitäisi puuttua, vaikka se tuntuisikin kiusalliselta. Hän suosittelee ottamaan asian puheeksi rauhallisella hetkellä, esimerkiksi jo ennen kauppaan menemistä, ei vasta kassajonossa.

Seija, 57, on ratkaissut ongelman eri tavalla. Hän kertoo puuttuneensa pihin puolisonsa käytökseen noloudenkin uhalla.

– Vaikka kassalla sanon tarkoituksella iloisesti, että ”ai, eiks sulla ole rahaa”. Tai kotona ”kysyn”, että ”paljonko se lapsen huppari maksoi, ai niin minähän sen ostin, kolmekymppiä taisi olla”. Joudun aika useinkin ottamaan toisen pihiyden puheeksi epäsuoraan.

Syystäkin ex

Pihistelijän kanssa eläminen voi käydä pidemmän päälle todella raskaaksi. Useampi Me Naisten kyselyyn vastannut henkilö kertoi kumppanin pihiyden olleen lopulta osasyy eroon.

– Ex-mieheni ei koskaan maksanut mitään. Vuokrat, ruuat, lasten vaatteet, harrastukset, ihan kaiken jouduin itse maksamaan. Hänen tilinsä oli ”jumittunut” pankkiliikenteeseen (elettiin 80-lukua) tai pomot olivat laittaneet palkan väärälle tilille. Selvisin kolmen lapsen kera. Onneksi minulla oli ok palkka, joten jäimme henkiin, mutta en unohda ikinä, eivätkä lapsetkaan unohda, kertoo Leila, 73.

” Jouduin joka kerta maksamaan junaliput itse ja raahaamaan tavarani hänen asunnolleen, koska hän ei vaivaantunut edes tulemaan autollaan vastaan.

Riikka, 31, kertoo seurustelleensa toisella paikkakunnalla asuvan miehen kanssa, joka maksatti Riikalla milloin mitäkin.

– Maksoin isoimmat ruokaostokset hänen oluineen (itse en juo), bensakulut vaikka en autoa käyttänyt, syntymäpäivälahjat ja lahjat, kun käytiin yhteisillä ystävillä kylässä.

Asiaa hankaloitti entisestään se, että mies ja Riikka asuivat eri paikkakunnilla.

– Jouduin joka kerta maksamaan junaliput itse ja raahaamaan tavarani hänen asunnolleen toiselle puolelle kaupunkia, koska hän ei vaivautunut edes tulemaan autollaan vastaan. Kun yritin sopia siitä, että kulkeminen voisi olla vastavuoroista, vastaus oli, ettei hän viihtynyt kotikaupungissani. Eipä tietenkään, kun olisi pitänyt maksaa kulkeminen sinne. Sanomattakin selvää, että lopetin suhteen.

Pihistely ei aina katso rahatilannetta

Joskus pihistely johtuu ihan vain siitä, että ihmisellä ei ole paljoa rahaa käytettävissään. Kyselyymme vastannut Kaisa, 43, kertoo ystävästään, joka on ollut pitkään sairaslomalla ja on siksi pienituloinen. Kyseinen ystävä on Kaisan mukaan myös kasvanut niukoissa oloissa.

– Hän ei ikinä kutsu kylään luokseen ja jos syystä tai toisesta sinne menen, hän ei koskaan tarjoa mitään. Itse hän pyrkii ajoittamaan tulonsa minun luokseni ruoka-aikaan. Hän jättää tarkoituksella syömättä etukäteen, jotta voi todeta olevansa nälkäinen, kun saapuu. Hän saattaa ehdottaa ruoanlaittoa luonani ja ehdottaa, että hän tuo perunoita kotoaan ja sanoo että ”jos sinä käyt sitten kaupassa ostamassa muut”.

” Nykyään sanon suoraan, että syö kotona, täällä ei ole tällä kertaa tarjoilua.

Kaisa kertoo ruokkineensa ystäväänsä jonkin aikaa säälistä tämän rahapulan vuoksi, mutta lopetti lopulta.

– Nykyään ajoitan hänen tulonsa ruoka-aikojen jälkeen tai sanon suoraan, että syö kotona, täällä ei ole tällä kertaa tarjoilua.

Usein käykin niin, että pidemmän päälle muilla maksattaminen alkaa painaa ystävyyssuhdetta. Ystävyys perustuu vastavuoroisuuteen, ja jos toinen ei koskaan pyydä kylään tai maksa vuorollaan, ystävyys voi alkaa hiipua.

Pihistely ei kuitenkaan aina katso rahatilannetta: myös normaalituloinen tai varakas voi olla saita. Heli Vaarasen mukaan saituus voi olla myös merkki siitä, että ihminen on manipuloiva ja haluaa käyttää valtaansa muihin niin, ettei maksa koskaan mitään.

– Kaverini puoliso on kylän varakkain, mutta ei maksa koskaan kenenkään puolesta mitään. Ei ole järjestänyt koskaan syntymäpäiviä, mutta osallistuu hanakasti tilaisuuksiin, joissa on jotain ilmaista tarjolla. Ei omista autoa eikä koskaan maksa mitään saamastaan kyytiavusta. Taitaa olla oikein tyyppiesimerkki, sanoo Riitta, 73.

Ninni, 26, kertoo ystävästään, joka jätti osallistumatta yhteisen lahjan maksamiseen.

– Olin keksinyt eräälle ystävälleni oivallisen lahjan ja käynyt ostamassa sen. Kerroin ostoksestani eräälle yhteiselle ystävällemme, joka innostui ja pyysi saada osallistua lahjaani. Hän ei kuitenkaan ikinä maksanut osuuttaan. Syntymäpäivillä lahjaa ihasteltiin. Saaja oli silmin nähden iloinen ja kiitti meitä molempia. Olin ja olen edelleen todella ärtynyt siitä, että ystävälleni kelpasivat kyllä kiitokset, vaikka hän ei tehnyt elettäkään maksaakseen minulle, Ninni kertoo.

” En kehtaa nostaa asiaa esille, koska en halua vaikuttaa pikkumaiselta, mutta oloni on silti hyväksikäytetty.

Ninnin mukaan kyse ei ole rahasta, sillä lahja maksoi alle 30 euroa. Hänen mielestään kyse on peruskunnioituksesta ja lupausten pitämisestä.

– Tiedän, että hän ei "vain unohtanut", koska yhteinen ystävä on moneen kertaan kiittänyt meitä lahjasta vielä jälkikäteen. En kehtaa nostaa asiaa esille, koska en halua vaikuttaa pikkumaiselta, mutta oloni on silti hyväksikäytetty. En voi käsittää, miksi hyvin tienaavan ihmisen on niin vaikeaa maksaa osuutensa, kun pieni ele merkitsisi minulle niin paljon, Ninni pohtii.

Vastaajien nimet on muutettu.

