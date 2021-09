Listasimme 5 keinoa saada rahaa säästöön – valitse, mikä itsellesi sopisi parhaiten

Säästämisgurut väittävät, että jokaisella on mahdollisuus säästää edes hiukan. Siitä emme tiedä, mutta listasimme viisi näppärää keinoa laittaa raha-asiat järjestykseen.

Pesämuna se on pienikin pesämuna!

Luultavasti jokainen meistä säästäisi, jos se olisi helppoa. Sen sijaan se tuntuu olevan vain talousmaailmaan vihkiytyneiden ja äärimmäisellä itsehillinnällä varustettujen kroisosten puuhaa.

Säästäminen on tutkimusten mukaan luontevampaa niille, jotka ovat taipuvaisempia lykkäämään tyydytystä. Jos ihminen useimmiten valitsee välittömän mielihyvän, on todennäköisempää, että myös raha tuottaa hankaluuksia: asioista on niin ihanaa nauttia nyt sen sijaan, että odottaisi huomiseen!

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö jokainen voisi saada rahaa talteen. Itsehillintää voi oppia, ja erilaisia pieniä ja suurempia säästövinkkejä on maailma pullollaan.

Kokosimme listan kätevistä metodeista, joilla moni on saanut raha-asiansa kuriin:

1. Ajatusleikki ostoksilla

Jos et ole varma, minkä summan voisit laittaa sivuun säännöllisesti, aloita tästä ajatusleikistä.

Aina kun olet tekemäisilläsi heräteostoksen, esimerkiksi viinerin kahvilasta, uuden kynsilakan tai taas uuden muistikirjan, anna itsesi melkein ostaa se. Sitten viime hetkellä jätätkin hankinnan tekemättä, mutta sen sijaan sijoitat saman summan säästöön: olisit ollut valmis luopumaan summasta joka tapauksessa!

Menetelmällä saat esimerkiksi viikon, kuukauden tai parin kuukauden aikana kartoitettua, millaisia rahasummia jo valmiiksi käytät asioihin, jotka eivät ole välttämättömiä. Saatuasi riittävän otannan rahankäytöstäsi voit siirtyä pidempiaikaisiin metodeihin.

2. Hilut talteen

Suurin osa ihmisistä käyttää nykyään maksamiseen jotakin muuta välinettä kuin käteistä. Silti riihikuivaa on mukana silloin tällöin, ja se hupenee helposti huolettomamman käyttäjän käsissä esimerkiksi kahvihetkeen tai hiuspinneihin.

Ota tavaksi tallettaa kaikki kolikot tai pienemmät setelit, jotka käsiisi eksyvät – vähän kuten käytit säästöpossua lapsena. Käteisen säästäminen voi osoittautua hyvin kivuttomaksi tavaksi saada ylimääräinen raha talteen ilman, että edes huomaat luopuneesi mistään.

Useat pankit tarjoavat tästä säästökeinosta myös virtuaaliversiota. E-possut ovat pikkuisia säästötilejä, joille voi määrätä kilahtamaan tietyn summan jokaisen korttioston yhteydessä. Monille euro per korttiosto on hyvä keino säästää mutta myös kiinnittää aktiivisemmin huomiota pienten, joskus turhienkin ostosten määrään.

3. Piilota säästösi

Säästämisessä yksi virhe on kertyneeseen summaan kajoaminen.

Jos sinua häiritsee nähdä säästötilisi summa joka kerta, kun asioit verkkopankissa, laita raha piiloon. Rahaa voi ”piilottaa” eri pankkien tileille tai erillisille, nostoista sakottaville säästötileille.

Kukaan ei tietenkään estä nostamasta rahaa automaatista ja laittamasta sitä kirjekuoreen tai kirjaimellisesti sukkaan lipastonlaatikon pohjalle. Poissa silmistä, poissa mielestä! Tosin kovin suuria summia käteistä ei suositella säilyttämään kotona, sillä vakuutus ei välttämättä korvaa, jos setelit katoavat syystä tai toisesta.

4. 50/30/20 -menetelmä

Yksi hyväksi havaittu keino on jakaa kuukausitulot selkeiksi prosenttiosuuksiksi.

Tässä menetelmässä 50 prosenttia kuukauden tuloista käytetään välttämättömiin kuluihin, kuten asumiseen, vakuutuksiin ja ruokaan. 30 prosenttia varataan niin sanottua hupirahaa, joka kattaa vaatetuksen, ulkona syömisen tai vaikka harrastukset. 20 prosenttia suunnataan säästöön.

Tämä on myös äärimmäisen soveltamiskelpoinen metodi. Jos välttämättömät kulut ovat reippaasti enemmän tai vähemmän kuin 50 prosenttia, ne voi ottaa ensin tuloista ja jakaa lopuista rahoista 60 prosenttia hupiin ja 40 prosenttia säästöihin.

Tai miten katsoo parhaaksi: tässä tyylissä tärkeintä on, että laskee alussa tietyn prosentin, jonka säästäminen itselle on joka kuukausi mahdollista ja sitten pitäytyy siinä. Tämän jälkeen päätään ei juuri tarvitse vaivata laskelmilla.

5. Baby Steps

Säästöguru Dave Ramseyn kehittämä Baby Steps -menetelmä on loppuelämän suunnitelma. Siinä keskitytään yhteen asiaan kerrallaan sen sijaan, että murehdittaisiin kaikkia kohteita yhtä aikaa.

Homma aloitetaan säästämällä tuhannen euron hätäpuskuri. Sen tarkoitus on varmistaa, että äkillisten kriisien varalle on jotakin sukanvarressa.

Tämän jälkeen maksetaan pois kaikki velat asuntolainaa lukuun ottamatta. Tähän käytetään lumipallotaktiikkaa, eli aloitetaan pienimmästä ja maksetaan pois yksi velka kerrallaan, kunnes kaikki on kuitattu.

Kolmannessa kohdassa jatketaan samalla summalla, joka aiemmin meni kuukaudessa velkojen maksuun. Siitä rakennetaan täysi hätävararahasto, joka suojaa esimerkiksi työttömyyden tai sairauden yllättäessä jonkin aikaa.

Neljännessä kohdassa Ramsey kehottaa keskittymään eläkesäästämiseen, viidennessä pyritään asuntovelan poismaksuun ja lopulta ollaan tilanteessa, jossa elämän suurimmat kulut on katettu.

Metodi vaatii erityistä pitkäjänteisyyttä, sillä sen tarkoitus on todella auttaa loppuelämän raha-asioiden hoidossa. Tärkeintä tässä taktiikassa on tavoitteiden selkeys ja niissä pysyminen. Palkinnoksi saa lopulta astetta huolettomamman elämän.

Lue lisää: Hanna taulukoi talouttaan vuosiksi eteenpäin, Emmi vaihtoi luottokortit puskuritiliin – himobudjetoijat antavat parhaat vinkkinsä

Lue lisää: Suomalaiset voidaan jakaa 7 kuluttajatyyppiin – tunnistatko niistä itsesi?

Lue lisää: Etkö tiedä, mihin palkkasi hupenee? Vertailussa 5 sovellusta, joilla taloutta voi seurata

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla helmikuussa 2020.