8 suomalaista kertoo, miten he päätyivät urallaan yllättävään suuntaan – ”Aluksi nauroin mieheni visiolle, mutta ei tämä ole ollut hullumpaa hommaa”

Kahdeksan suomalaista jakaa nyt uratarinansa siitä, kuinka ammatista tulikin jokin ihan muu kuin mitä alun perin suunnitteli – oli syynä sitten rakkaus tai vain sattuman kauppa.

Kirjanpainajasta laivateollisuuden pariin päätynyt Anneli, 44, on tehnyt urallaan lukuisia eri töitä. – Missään en ole tarvinnut kirjanpainajan taitoja. Työ kyllä opettaa parhaiten.

Hammasteknikosta viittomakielen tulkiksi.

Merikapteenista tullitarkastajaksi.

Liikunnanopettajasta lentäjäksi.

Lähihoitajasta hinausauton kuljettajaksi.

Pukuompelijasta myymäläpäälliköksi.

Syitä uuteen ammattiin hyppäämiselle on monia: tarve uusille haasteille ja vaihtelulle, työn liika kuormittavuus, terveydelliset syyt tai huono palkka tai työllisyysnäkymät.

Joskus suurin syy alan vaihdon taustalla on vain puhdas sattuma. Milloin tutkan sekoittaa rakkaus, milloin kohtaaminen kosteassa illanvietossa tai rakas harrastus.

Pyysimme taannoin lukijoitamme jakamaan uratarinansa: mihin ammattiin he ovat valmistuneet ja mitä he tekevät työkseen nyt. Saimme 200 vastausta. Monet kertoivat, että he olivat päätyneet tekemään työkseen jotakin aivan päinvastaista kuin mitä oli ammatti- tai korkeakoulussa opiskelleet.

Ensin tuli ystävyys, sitten uusi ura

Ravitsemus- ja palveluliiketoiminnan ammattilaisesta erotiikka-alan yrittäjäksi päätyneen Tarun, 30, urapolkuun ystävyydellä on ollut suuri vaikutus.

– Opiskeluiden päättymistä edeltävänä keväänä tapasin nuoren naisen illanvietossa ja meistä tuli ajan saatossa hyvät ystävät. Kävi ilmi, että hän työskentelee erotiikka-alalla. Hetken ajatukseen totuteltuani päädyimmekin nopeasti työskentelemään yhdessä. Nyt muutamaa vuotta myöhemmin pyöritän omaa yritystäni alalla.

– Ravitsemusliiketoiminnasta ei hirveästi ole ollut hyötyä uudella uravalinnallani, mutta yrittäjänä koen, ettei liiketoiminnallisesta tai markkinoinnillisesta ohjauksesta ole haittaakaan.

Harrastuksen kautta uuteen ammattiin

Myös harrastus voi vetää kompassia päinvastaiseen suuntaan kuin opiskeltu tutkinto. Suurtalouskokiksi opiskellut Alex, 41, tempautui musiikkiharrastuksensa mukaan jo kouluaikoina. Musiikista matka jatkui laivassa työskentelyn kautta aina telakalle Kiinaan asti. Nykyään Alex on ammatiltaan risteilyalusten suunnittelija.

– Opiskelin ammatin ravitsemusalalta, mutta lopulta musiikkiharrastus vei mukanaan. Musiikin kautta päädyin ääni- ja valolaitteiden pariin, siitä töihin laivalle, josta tuli yllättäen vakituinen työpaikka yrittäjävuosien jälkeen. Laivatyön kautta ajauduin suunnittelemaan laivan viihde- ja IT järjestelmiä, ja tätä kautta päädyin telakalle Kiinaan suunnittelemaan laivaa. Kiinasta tulikin pidempiaikainen asuinkaupunkini ja sieltä sain uusia työtarjouksia alalle.

Kun rakkaus sysää kurssin uuteen suuntaan

Sattuman lisäksi joskus myös rakkaudella on näppinsä pelissä siinä, mihin elämä lopulta vie. Kauppakorkeakoulussa tradenomiksi opiskellut Liisa, 30, ja lähihoitajana työskennellyt Annika, 37, kertovat kumpikin hypänneensä vakityöstä raskaan työn yrittäjiksi rakkauden myötä.

– Tapasin mieheni, joka piti maitotilaa. Vuoden jälkeen jätin työni kaupassa ja aloin opetella tilan töitä. Eihän sitä toista kerkeä näkemään muutoin ja omalla työpaikalla työolot olivat huonot. Siistit sisätyöt vaihtuivat maatilan emännän hommiin rakkauden vuoksi, Liisa kertoo.

– Autot ovat aina kiinnostaneet minua ja sattuman kauppana päädyin autokorjaamoon kesätöihin 19-vuotiaana. Kappas kehveli, pomo olikin 24-vuotias sinkkumies. Kesätyöt vaihtui yrittäjän vaimoksi ja korjaamon vetovastuuseen! Lähihoitajan työssä rakastin auttaa ihmisiä, ja nyt autokorjaamon yrittäjänä autan muita arkisissa autohuolissa, Annika kertoo.

” Opiskelin matematiikan opettajaksi, mutta niitä töitä en ole paljoa tehnyt.

Rakkauden myötä saattaa tarttua villeihinkin ehdotuksiin tai jopa riskeihin. Alun perin filosofian maisteriksi opiskellut Ulla, 54, ajautui miehensä ehdotuksen myötä ajamaan metsätyökonetta, vaikkei pariskunnalla ollut tehtävään soveltuvaa koulutusta. Viimeiset pari talvea Ulla on ajanut metsässä ajokonetta. Lisäksi hän ohjaa lyhytkursseja kansalaisopistossa.

– Opiskelin matematiikan opettajaksi, mutta niitä töitä en ole paljoa tehnyt. Muutin mieheni kanssa USA:han, jossa asuimme 15 vuotta. Ennen kuin muutimme USA:sta takaisin Suomeen, mieheni osti meille metsiä ja metsätyökoneet Suomesta. Aluksi nauroin mieheni visiolle siitä, että ajaisin metsätyökonetta. Olen nyt kuitenkin muutaman vuoden talvisin ajanut ajokonetta keräten mieheni kaatamia puita eikä se ole ollut hullumpaa hommaa.

Työttömyys vei uusille urille

Oli ikää mittarissa sitten 30 tai 50 vuotta, ei alan vaihto ole koskaan liian myöhäistä. Nikitalle, 55, unelmien ammatti valkeni vasta siinä kohtaa, kun uraa oli takana jo useita kymmeniä vuosia. Työttömyysjakso veikin uusille urille.

– Ihan nuorena tyttönä ajattelin sosiaali- ja hoitoalaa, mutta elämä meni toisin. Opiskelin opistotasolla kaupan alaa ja työskentelin eri toimistotehtävissä yli kolmekymmentä vuotta.

” Jäädessäni työttömäksi tuli tunne, että haluan tehdä jotain ihan muuta.

– Kolme vuotta sitten jäädessäni työttömäksi tuli tunne, että haluan tehdä jotain ihan muuta. Työelämä oli kuormittavaa, normaali 8-16 työ tuntui liian uuvuttavalta ja jatkuva uuden omaksuminen ja muutos rasitti.

Nikita päätti kokeilla henkilökohtaisen avustajan työtä.

– Aluksi minulla oli yksi avustettava, melko pian toinen ja jonkun ajan kuluttua kolmas ja neljäs. Vaikka työ on osa-aikaista ja tulot pienet, en halua enää tehdä mitään muuta kuin tätä.

Virran mukana työstä toiseen

Ammattikoulussa keittäjäksi opiskellut 54-vuotias Aila kertoo työskennelleensä muun muassa kioskissa, tehtaassa, kaupan alalla ja kiinteistövälittäjänä. Nykyään hän on isännöitsijä.

– En ole tehnyt päivääkään keittäjän töitä, vaan menin töihin sinne, mihin virta minut aina vei.

” Työ kyllä opettaa parhaiten.

Kirjanpainajasta laivateollisuuden pariin päätynyt Anneli, 44, kertoo myös seilanneensa virran mukana sinne, missä töitä on ollut.

– Opiskelin ammatin, jota tein lopulta vain noin vuoden. Missään en ole tarvinnut kirjanpainajan taitoja. Työ kyllä opettaa parhaiten. Elämän varrella olen käynyt iltalukiota ja opiskellut terminaalityöntekijän ja sihteerin ammattitutkinnot. Lisäksi koulutin itseni rakennekynsitaituriksi. Olen ollut töissä tv-tehtaalla, varastossa, ajanut trukkia, lastannut autoja, tehnyt puutarhahommia, toiminut logistiikkakoordinaattorina ja johdon assistenttina ja muutaman vuoden yrittäjänä kauneudenhoitoalalla.

Nykyisessä työssään laivateollisuudessa Anneli on ollut kuusi vuotta. Vinkki työpaikasta tuli ystävän kautta. Kokemusta alalta Annelilla ei oikeastaan ollut, mutta uskallusta ja tarmoa sitäkin enemmän.

– Päätin koittaa onneani ja niin alkoi ura laivojen parissa.

