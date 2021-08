Oletko tolkun ääni vai nautiskelija? Katso 7 kohdan listauksesta, millainen kuluttaja sinä olet

Kaikki kuluttamisesta -kirjan kirjoittanut Julia Thurén on sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen tulisi tietää, miksi ja miten kuluttaa.

– Kuluttaminen määrittää pitkälti, millaiseksi oma elämä muodostuu. Tästä syystä koen, että ihmiset ovat itselleen velkaa sen, että he tietävät, mihin rahansa kuluttavat.

Kaikki kuluttamisesta -kirjan kirjoittaneen tietokirjailija ja toimittaja Julia Thurénin mielestä jokaisen suomalaisen olisi hyvä tietää, mihin ja miksi kuluttaa. Siksi hän kirjoitti aiheesta kirjan.

– Pohjimmiltaan kuluttaminen on päätös siitä, mihin haluamme käyttää aikamme, sillä tienaamme rahaa ajallamme. Se päätös on pohtimisen arvoinen.

Kirjassa Julia käsittelee paitsi omaa, myös suomalaisten tapaa kuluttaa. Hän esittelee kirjassaan suomalaisen keskivertokuluttajan lisäksi myös 7 suomalaista kuluttajatyyppiä, joihin Sitra on suomalaiset kuluttajat jakanut näiden kulutusmotivaation ja -arvojen perusteella.

– Halusi tai ei, kuluttaminen on usein myös arvovalinta. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei kaikilla ole varaa valita, mihin he kuluttavat. Arvovalintoja tekevät siis vain ihmiset, joilla on, Julia summaa.

Seitsemän suomalaista kuluttajatyyppiä

1. Mukavuudenhaluinen nautiskelija

Mukavuudenhaluinen nautiskelija haluaa, että elämä on helppoa ja laadukasta. Hän satsaa harrastuksiin ja luksukseen. Hän ei tingi mistään ekologisuuden vuoksi, eikä usko, että yksittäisellä kuluttajalla on osaa tai arpaa maailman pelastamisessa. Hän uskoo, että teknologia pelastaa maapallon ympäristökriisiltä.

2. Seuraileva suunnanetsijä

Seuraileva suunnannäyttäjä on ryhmäytyjä, joka seuraa ja matkii mielellään muiden kulutusvalintoja vaikkapa somesta. Hän tekee ostoksia hetken mielijohteesta ja ostamisen ilosta. Hän suhtautuu ympäristökysymyksiin epäillen tai välinpitämättömästi.

3. Arjen selviytyjä

Arjen selviytyjällä on niin vähän rahaa käytössään, että itsensä tai omien arvojen toteuttamiseen ei juuri ole mahdollisuuksia. Ajatukset ja energia kuluvat selviämiseen. Fiksu kuluttaminen kumpuaa niukkuudesta. Selviytyjä ei osta mitään spontaanisti tai puhtaasta nautinnosta, vaan ainoastaan tarpeen sanelemana. Ostoksessa laatua tärkeämpi on hinta, sillä rahaa on vain välttämättömään.

4. Impulsiivinen heräteostaja

Impulsiiviselle heräteostajalle shoppailu on nautinnon lähde ja kaupoissa kiertely tai verkkokaupan selaaminen on hauskaa ajanvietettä. Hänelle määrä korvaa laadun. Kuluttaminen saattaa ajaa hänen taloutensa välillä kuralle, minkä takia hän saattaa joutua tinkimään menoistaan. Hän pitää kyllä ekologisia arvoja tärkeinä ja tietää halpatuotannon nurjista puolista, mutta ei yhdistä niitä oman kuluttamisensa valintoihin tai koe sen suurempaa huonoa omaatuntoa kulutuksestaan.

5. Perinteinen tolkun ääni

Perinteinen tolkun ääni ostaa tarve ja käytäntö edellä, ja hän vaatii valinnoiltaan laatua ja kestävyyttä – myös mahdollisuutta korjata rikki menneet tuotteet. Hän arvostaa paikallisuutta ja kotimaisuutta. Tolkun äänelle monet uudet asiat ovat turhanpäiväisiä hömpötyksiä. Hänen ostoskäyttäytymisensä on ympäristön kannalta fiksua, mutta sitä ohjaa ennemminkin arkijärki kuin ekologiset arvot.

6. Fiilisvihreä suunnannäyttäjä

Fiilisvihreä suunnannäyttäjä painottaa valinnoissaan ekologisuuden lisäksi laatua, yksilöllisyyttä ja hyvää designia. Hän vertailee ja valikoi käyttämänsä tuotemerkit huolella. Hän on valmis näkemään vaivaa löytääkseen omaan elämäntyyliinsä sopivia ratkaisuja, ja ostaa usein pienien ja tuntemattomien tuottajien tuotteita.

7. Neuvokas arkivihreä

Neuvokas arkivihreä, joka on valmis tinkimään omasta mukavuudestaan ollakseen vihreämpi. Hän kokee, että ihmisillä olisi varaa tehdä vielä paljon enemmän maapallon hyväksi, muttei tee siitä suurta numeroa – kunhan itse elää arvojensa mukaisesti. Kuluttajana hän on harkitseva ja jaksaa nähdä vaivaa löytääkseen arvojensa mukaisen tuotteen: ekologisen, reilun, kestävän ja laadukkaan.

Kukaan ei ole kuluttajana täydellinen

Julia kertoo tunnistavansa itsensä fiilisvihreästä suunnannäyttäjä -tyypistä. Hänen oma kulutusfilosofiansa on ”Älä osta mitään turhaa paskaa”.

– Kun olen ostamassa uutta, mietin tarkoin, että tarvitsenko sitä todella. Kun olen todennut, että tarvitsen, selvitän, mistä ja miten tuote on valmistettu.

Julia on kirjoittanut myös Kaikki rahasta -kirjan ja pitänyt sen ohella Melkein kaikki rahasta -podcastia. Nyt hän aloittaa Melkein kaikki kuluttamisesta -podcastin.

”Turha paska” ei kuitenkaan Julian mukaan tarkoita samaa kaikille.

– Kulutan itse todella paljon rahaa ravintoloihin ja kahviloihin, sillä saan niistä nautintoa. Monella muulle se on turhaa kuluttamista. Jokaisen onkin määriteltävä itse, mitä turha paska tarkoittaa.

Julian mukaan määrittely tehdään omien resurssien ja arvojen pohjalta. Onko minulla varaa valita, mihin kulutan? Jos on, niin millaisiin asioihin haluan käyttää rahaa eli aikaani? Ovatko nämä asiat linjassa arvojeni kanssa?

Hän kuitenkin myös painottaa, ettei yksikään kuluttaja toimi aina arvojensa tai resurssiensa mukaan.

– Välillä ostan lapselle halpalenkkarit asiaa sen enempää miettimättä. Kuluttamisesta ei tarvitse ottaa paineita. Tärkeintä on, että tiedostaa, millainen kuluttaja on ja haluaisiko, että jokin omassa tavassa kuluttaa muuttuisi.

