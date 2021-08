Etkö tiedä, mihin palkkasi hupenee? Vertailussa 5 sovellusta, joilla taloutta voi seurata

Erilaisia sovelluksia ja työkaluja talouden tarkasteluun on tarjolla paljon. Otimme viisi suosittua vertailuun ja kerromme, mikä sopii mihinkin tarpeeseen.

Haluaisitko pitää taloudestasi parempaa huolta, muttet puhu sujuvaa exceliä? Ei hätää! Oman talouden kirjanpitoon on nykyään saatavilla lukuisia sovelluksia ja apuvälineitä, joilla kokemattomampikin voi saada napakan otteen raha-asioistaan.

Budjetoinnin ja kuluseurannan ei tarvitse alkaa rysäyksellä, eikä säännöllinen säästäminen ole kaikille mahdollista. Riittää, että alkuun tutustuu omiin kulutustottumuksiinsa.

Takuusäätiön talousasiantuntijan Minna Markkasen mukaan jo budjetoinnin opettelu tuo itsevarmuutta, joka voi myöhemmin kannustaa entistä fiksumpaan rahankäyttöön.

Vertailimme viittä suosittua taloudenseurantasovellusta ja -työkalua. Näistä jollakin pääset takuulla alkuun.

Pivo

Suomenkieliseen sovellukseen saa yhdistettyä kaikki yleisimmät Suomessa käytettävät pankkitilit, joten omat tilitapahtumat saa siirrettyä kirjanpitoon automaattisesti pankista riippumatta. Budjetointiin sovelluksessa ei erikseen ole työkalua, vaan menot voi jaotella käytön mukaan jälkikäteen.

Pivolla voi myös siirtää ja pyytää rahaa, ja OP:n asiakkaat voivat myös maksaa ostoksia ilman pankkikorttia.

Valitse tämä, jos...

...haluat yhdistää menojen tarkkailun ja mobiilimaksamisen.

Monefy

Englanninkielinen sovellus on simppeli ja visuaalisesti miellyttävä. Menot kirjataan ylös manuaalisesti, eikä kategorioita ole ilmaisversiossa mahdollista lisätä.

Kaikki toiminta tapahtuu yksinkertaisessa näkymässä, johon muodostuu kirjauksen edetessä menojen jakautumista kuvaava ympyräkaavio. Tämäkään sovellus ei anna suunnitella tulevaa rahankäyttöä.

Valitse tämä, jos...

...kaipaat yksinkertaista, visuaalista apua rahankäyttösi hahmottamiseen.

” Budjetoinnin opettelu tuo itsevarmuutta, joka voi kannustaa entistä fiksumpaan rahankäyttöön.

Penno

Takuusäätiön kehittämä ilmainen budjetointityökalu toimii verkkoselaimessa. Työkalussa ei kikkailla visuaalisuudella, mutta se sisältää kaikki tarpeelliset toiminnot kulujen seurantaan ja rahankäytön suunnitteluun. Voit lisätä tuloja ja menoja lukuisiin eri kategorioihin ja kirjata yksilöllisesti tarkennuksia.

Pennossa voi kirjanpidon lisäksi suunnitella tiedossa olevia tuloja ja menoja, ja työkalu näyttää selkeästi, mihin ja kuinka paljon rahaa on menossa. Voit myös tehdä säästösuunnitelmia ja seurata rahatilannettasi selkeiden grafiikoiden avulla.

Valitse tämä, jos...

...haluat apua kirjanpidon lisäksi myös budjetointiin ja säästämiseen.

Wallet

Suomalaisista pankeista yhdistettävissä ovat Danske Bank, Nordea, Handelsbanken ja OP, mutta yhdistäminen vaatii maksullisen premium-tilin. Ilmainen versio on osittain suomenkielinen, joskin käännökset ovat paikoin kömpelöitä. Tilitapahtumia kirjatessa valittavana on lukuisia kategorioita, kuten asuminen ja ostokset, ja niiden alla on vielä liuta alakategorioita. Menot saa siis halutessaan eriteltyä äärimmäisen tarkasti.

Erityisen kätevää Walletissa on se, että erilaisia seurantanäkymiä voi itse lisätä. Voi valita, haluaako omalla etusivullaan nähdä esimerkiksi ympyräkaavion menojen jakautumisesta tai ennusteen rahojen riittämisestä.

Valitse tämä, jos...

...haluat monipuolista dataa taloudestasi tyylikkäästi pakattuna.

Spendee

Englanninkielinen sovellus antaa sekä kirjata tuloja ja menoja että budjetoida. Omien pankkitilien tapahtumat voi synkronoida maksullisessa versiossa, muuten kirjaus tehdään käsin. Tästäkin sovelluksesta löytyy joukko graafeja, joiden avulla rahankäyttöä voi hahmottaa paremmin.

Valitse tämä, jos...

...haluat siistin budjetointisovelluksen, eikä englanninkielisyys ole ongelma.

P.S. Myös moni verkkopankki luokittelee menot automaattisesti – ominaisuuteen kannattaa tutustua!

