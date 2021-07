Baarimikot kertovat nyt, millaiset asiakkaat ovat kaikista pahimpia – ”Tilataan betonivesi ja tarkoitetaan lonkeroa”

Me Naiset selvitti, millaista käytöstä tiskin takana olevat baarityöntekijät toivovat asiakkailtaan. Älä pelkää, ei ole mitään rakettitiedettä!

Baarimikon työ on asiakaspalvelutyötä, ja asiakashan on aina oikeassa. Noin teoriassa. Me Naisten kyselyssä tiskin takana työskentelevät paljastivat, millaisia ovat heidän mielestään parhaat asiakkaat – ja pahimmat.

Paras asiakas: kohtelias, selkeä, osaa jonottaa

Kyselyn vastauksista erottui selkeästi se, että kohteliasta ja ystävällistä asiakasta arvostetaan. Juomatilaus kannattaa myös miettiä jo etukäteen ja kaivaa rahapussi valmiiksi esille:

”Yleisesti parhaat asiakkaat muistavat tervehtiä, tietävät, mitä haluavat, ja kiittävät tilatessaan.”

”Hyväkäytöksiset ja jonottamisen perusajatuksen sisäistäneet kansalaiset ovat parhaita.”

”Peruskohteliaat asiakkaat ovat lemppareita: Moi, selkeä tilaus, kortti tai rahat valmiina, kiitos.”

”Ystävälliset ja hyväntuuliset asiakkaat, joilla on raha ja tilaus heti valmiina. Ja jos baarimikko hymyilee, ei oleta heti, että jotain muutakin olisi tarjolla.”

”Parhaita ovat rennot, moikkaavat ja kiittävät asiakkaat. Olen huomannut, että mukavien asiakkaiden eteen teen melkein mitä vain, jotta heillä olisi hyvä olla.”

Ravintolan vakiasiakkaat tulevat baarimikolle myös nopeasti tutuiksi. Yhden vastaajan mukaan vakkarit voivat olla sekä parhaita että pahimpia asiakkaita.

− Parhaimmillaan vakkareiden kanssa heitetään läppää ja saatetaan pelata korttia tai biljardia, jos ei ole kiire. Pahimmillaan vakkarit luulevat olevansa etuoikeutettuja vaatimaan palvelua heti ja maksamaan juomistaan vähemmän. Tai olettavat saavansa vapauksia olla enemmän humalassa kuin muut, koska kyllähän baarimikko heidät tuntee, kirjoittaa nimimerkki Beibiviinuri, 26

Vastaajien mukaan vakkareissa oli kuitenkin enemmän hyviä kuin huonoja puolia:

”Vakioasiakkaat ovat parhautta! Niiden kanssa on kiva höpistä työn ohessa.”

”Ne, jotka käyvät ravintolassa paljon, tietävät valmiiksi, mitä tilaavat.”

”Kanta-asiakkaat ovat parhaita, koska he haluavat myös pitää ”toisesta kodistaan” eli ravintolasta huolta.”

Tippaavat asiakkaat nousivat yllättäen yhdeksi lemppariryhmäksi, vaikka Suomessa ei varsinaisesti tippaamisulttuuria olekaan.

− Parhaimpia asiakkaita ovat tietenkin tippaavat asiakkaat, jotka arvostavat panostasi ja asiakaspalveluasi. Ja ymmärtävät hyvästä palvelusta ja vaivannäöstäsi jättää sinulle palvelurahaa. Silloin tietää viimeistään tehneensä työnsä hyvin ja saanut jonkun suupieliin hymyn, sanoo nimimerkki M27.

Osa kyselyyn vastanneista baarityöntekijöistä kertoi myös pitävänsä asiakkaista, joille voi suositella tuotteita.

Onkin ymmärrettävää, että jos kaataa oluttuoppeja illasta toiseen, on mukavaa välillä hyödyntää ammattitaitoaan tekemällä juomasuosituksia.

”Parhaita asiakkaita ovat ne, jotka ovat kiinnostuneita tuotteista ja kyselevät lisätietoja.”

”Sellaiset asiakkaat, jotka kuuntelevat henkilökuntaa, tarttuvat suosituksiin ja uskaltavat kokeilla jotain uutta.”

”Ihmiset, jotka ovat avoimin mielin, valmiita kokeilemaan uutta ja kiinnostuneita kuulemaan mitä sinulla olisi heille tarjolla.”

Baarimikon painajaiset: öykkäri, mumisija, hoputtaja...

No entä sitten ne pahimmat asiakkaat? Kyselyn perusteella yön työmyyriä sapettaa ainakin asiakkaan moukkamaisuus. Ärsyttävimmät asiakkaat käyttäytyvät vihamielisesti, töykeästi tai humaltuvat liikaa.

”Pahimpia ovat ihmiset, jotka ovat juuri tulleet tiskille ja alkavat huutaa "mikä täällä kestää!" tai haukkuvat syyttä suotta. Näitä saa kuulla jatkuvasti.”

”Asiakkaissa ärsyttää moukat, jotka eivät pyydä, kiitä tai moikkaa. Kenen mielestä "Iso tuoppi" on tervehdys?”

”Ikävimmät ovat ne, jotka tulevat omaa pahaa oloa purkamaan painamalla muita alas, jotta voivat tuntea itsensä paremmaksi.”

”Yleisesti pahimmat asiakkaat ovat niitä, jotka eivät osaa käyttäytyä. He änkeävät itsensä tiskille palveltavan asiakkaan viereen ja alkavat huutaa omaa tilaustaan, vaikka selvästi toista asiakasta jo palvellaan.”

Asiakkailla olisi petraamista myös tilausten ulosannissa. Mumisijat saavat baarityöntekijät ärsyyntymään, samoin mukahauskasti tai muuten epäselvästi tilauksensa tekevät:

”Itsekseen mumistavat tilaukset ärsyttävät. Sano tilauksesi kuuluvalla äänellä, niin ei tarvitse kavuta tiskin päälle korva edellä.”

”On hankalaa, jos juomia tilataan omilla nimillä. Tilataan esimerkiksi betonivesi ja tarkoitetaan lonkeroa. Sano vain lonkero, joohan.”

”Hitaat asiakkaat, jotka miettivät vasta tiskillä mitä haluavat ja vasta sen jälkeen kaivavat lompakon.”

”Epäselvät drinkkitilaukset, kuten ”Joku kiva, mutta ei liian makea, eikä kirpeä, missä on paljon viinaa.”

Asiakkaan ei ainakaan kannata hoputtaa tilaustaan tiskillä tai muuten yrittää elehtimällä saada baarimikon huomiota. Kaikki tämänkaltaiset tavat asiakkailla harmittivat monia kyselyyn vastanneita.

”Kortilla huitojat tai naputtelevat sekä pöytää hakkaavat ovat rasittavimpia.”

”Ärsyttäviä asiakkaita ovat ne, jotka heiluttavat seteleitä tai korttia ja huutelevat "Hei, hei, hei!" saadakseen palvelua nopeammin.”

Baarityöntekijä kohtaa työssään myös esimerkiksi esineellistämistä ja epäasiallista kommentointia. Yhden vastaajan mukaan seksuaalinen ahdistelu on baareissa lähes päivittäistä. Sanomattakin on selvää, että sillä pääsee baarityöntekijän mustalle listalle.

”Ärsyttävimmät ovat ne, jotka kommentoivat ulkonäköä tai jotain mikä ei töihin liity.”

”Iäkkäät miehet, jotka heittävät hyvin härskiä vitsiä.”

”Ne asiakkaat ahdistavat, jotka tulkitsevat baarimikon ystävällisyyden flirttailuksi ja jäävät tiskille notkumaan koko illaksi ja häiritsemään työskentelyä.”

Kyselyn tulokset voisikin kiteyttää näin: Ole kohtelias, tervehdi, mieti tilauksesi valmiiksi, kerro se selkeästi ja ota myös rahapussi valmiiksi esiin. Kiitä lopuksi palvelusta. Jätä huonot käytöstavat kotiin ja kunnioita muita ihmisiä. Näin olet useimpien baarityönkijöiden mielestä asiakas, jota on ilo palvella.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2019.