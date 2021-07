Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa somevaikuttajien koulutuksen alkuvuodesta 2022. Kysyimme Tamkin koulutusviennin asiakkuuspäälliköltä, miten uuden ja kehittyvän alan opettaminen käytännössä toimii.

Tänä päivänä ei liene enää epäselvää, että somevaikuttajan työ on ihka oikea työ. Tarinoita somen avulla itsensä elättävistä löytyy pilvin pimein: esimerkiksi Suomen suurimpiin sometähtiin lukeutuva Sara Sieppi paljasti taannoin tienanneensa 35 000 euroa kuukaudessa. Tähän asti somevaikuttajat ovat oppineet ammattinsa kantapään kautta, mutta nyt asiaan on tulossa muutos.

Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) nimittäin valmistelee parhaillaan Influencers Academy tradenomikoulutusta somevaikuttajille. 3,5 vuotta kestävän englanninkielisen koulutuksen on määrä alkaa vuoden 2022 alussa. Vastaavanlaista koulutusohjelmaa ei vielä toistaiseksi ole muualla maailmassa.

Influencers Academy on koulutusvientiä harjoittavan Edunationin Tamkilta tilaama koulutus, jonka pohjana toimii jo valmiiksi olemassa oleva Tamkin Proakatemian yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelma.

Somevaikuttajien koulutusohjelmaan ei haeta yhteishaun kautta, vaan Edunation valitsee hakukelpoiset hakijat, jotka Tamk haastattelee. Koulutukseen valitaan sopivimmat, yhteensä 25 opiskelijaa ympäri maailman.

Koska kyseessä on niin sanottu tilauskoulutus, opiskelijoiden on tultava EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta ja heiltä voidaan myös periä lukukausimaksu. Yksi lukuvuosi Influencers Academyssa maksaa 9 800 euroa, joten kolmelta ja puolelta vuodelta summaksi tulee yhteensä 34 300 euroa.

Tamkin koulutusviennin asiakkuuspäällikkö Peter Perttula, mitä somevaikuttajan koulutus oikein pitää sisällään?

– Ensimmäiset puoli vuotta käydään peruskursseja markkinoinnista, myynnistä ja kirjanpidosta, minkä jälkeen alkavat työpajamuodossa toteutettavat tiimiyrittäjyysopinnot. Käytännössä opiskelijat perustavat yhdessä ryhmänä Suomeen oman yrityksen, jota he sitten pyörittävät koko opintojensa ajan ja toteuttavat sen sisällä erilaisia yksittäisiä projekteja intressiensä mukaan. Lisäksi he muun muassa kirjoittavat esseitä ja lukevat alan oppikirjoja.

Pyysimme Peter Perttulaa vastaamaan myös kahdeksaan muuhun kysymykseen, jotka tieto koulutusohjelmasta meissä herätti.

Miten tutkinto eroaa koulun tavallisista yrittäjyysopinnoista?

– Koska koulutus on suunnattu vaikuttajamarkkinoinnista kiinnostuneille tai someinfluensserina jo valmiiksi työskenteleville, oletuksena on, että opiskelijoiden yhdessä perustama yritys keskittyy ensisijaisesti vaikuttajamarkkinointiin. Opiskelijat saavat kuitenkin itse päättää, millaisen yrityksen perustavat, joten siinä mielessä lopullinen eroavaisuus on opiskelijoiden käsissä.

” Kaikkien suosittujen somevaikuttajien takana on aina laajempi taustatiimi, joka on vähintään yhtä tärkeä osa vaikuttajamarkkinointia.

Mistä tiimiyrittäjyydessä oikein on kyse?

– Proakatemiassa kaikki tehdään tiimissä, ei yksilöinä. Opiskelijoilla on yhteinen yritys, verkkosivu ja pankkitili. Työskentely 24 muun opiskelijan kanssa mahdollistaa eri somevaikuttamiseen liittyvien roolien kokeilemisen: joku on luonnollisimmillaan näkyvän somekasvon roolissa, toinen keskittyy mieluummin videotuotantoon tai hakukoneoptimointiin. Kyllähän se niin on, että kaikkien suosittujen somevaikuttajien takana on aina laajempi taustatiimi, joka on vähintään yhtä tärkeä osa vaikuttajamarkkinointia.

Mikä on opettajien rooli koulutuksessa?

– Jokaisella tiimillä on oma tiimivalmentaja, jonka tehtävänä puskea opiskelijoita oikeaan suuntaan liiketoiminnan kehittämisessä ja valvoa tiimioppimisprosessia koko opintojen läpi. Tiimivalmentajat ovat Tamkin opettajia, ja suurimmalla osalla heistä on yrittäjätaustaa.

Läheskään kaikki tieto ei tule opettajilta, vaan opetuksessa voidaan hyödyntää myös muita alan ammattilaisia eri puolilta maailmaa opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, esimerkiksi kertomaan jostakin tietystä somealustasta.

Someala muuttuu jatkuvasti, eikä läheskään kaikkea sen potentiaalia ole vielä ymmärretty. Polttava kysymys kuuluukin, miten varmistetaan, että koulutus pysyy ajan hermolla?

– Ajan hermolla pysyminen on toki haaste, sillä trendit muuttuvat vuosittain. Kannustamme opiskelijoita jatkuvaan oppimiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Heille annetaan vapaus ja vastuu arvioida ja päättää itse, mikä on juuri sillä hetkellä relevantti ja ajankohtainen ilmiö.

Mitä etuja koulutus tarjoaa siihen osallistuvalle verrattuna sellaiseen somevaikuttajaan, joka ei ole opiskellut alaa?

– Koulutuksen ehdoton etu ja hyöty piilee tiimityöskentelyssä. Kun ympärillä on monen kymmenen hengen tiimi, kykenee varsin suuriinkin projekteihin ja hyödyntämään paljon laajempaa verkostoa. Menestys vaatii taakseen ison koneiston: myyntiä tekeviä henkilöitä, kirjanpitäjiä, videotuotannon ammattilaisia ja itse somessa näkyvät kasvot. Yksi ihminen ei näihin kaikkiin taivu.

” Vastuu on paljon suurempaa kuin vain luokkahuoneessa istuessa. Asiakkaat on oikeasti hankittava ja firman tilillä liikkuu oikeita euroja.

Mitä valmiuksia opiskelijalla voi odottaa olevan koulutuksen päätteeksi?

– Opiskelijoiden oma, ihka oikea firma opettaa myyntitaitoja ihan eri tavalla kuin pelkkä liiketoiminnan simuloiminen. Asiakkaat on oikeasti hankittava, ja firman tilillä liikkuu oikeita euroja – tai vastaavasti epäonnistuessa rahaa menetetään. Näin ollen vastuu on paljon suurempaa kuin vain luokkahuoneessa istuessa.

Yleensä muutama yritys jää opintojen päätteeksi pystyyn, mutta osa taas saattaa perustaa porukalla uuden firman, siinä missä toiset hakevat töihin muihin yrityksiin.

Ovatko somevaikuttajakoulutuksen käyneen paperit samantasoiset perinteisen tradenomin papereiden kanssa?

– Influencer Academysta valmistuva saa saman tutkinnon kuin kuka tahansa muukin Tamkin Proakatemian yrittäjyystradenomi.

Mille muille aloille influensseri-tradenomi pystyy myös työllistymään, jos somevaikuttajaura ei ota tulta alleen?

– Valmistumisen jälkeen opiskelija voi perustaa yrityksen omien intressiensä ympärille tai hakea töihin johonkin sellaiseen firmaan, jossa omaa osaamista tarvitaan – oli se sitten hakukoneoptimointia, markkinointia, kirjanpitoa tai somekasvona toimimista. Vaikuttajamarkkinointi on se suunta, johon markkinointia ja myyntiä tullaan tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin viemään, joten siinä mielessä somevaikuttajan koulutus ei ole missään nimessä hukkaan heitetty, vaikkei koskaan itse päätyisikään somekasvoksi.

Lue myös: Sara ja Mikko Parikka työskentelevät nyt molemmat vaikuttajina – moni ei ymmärrä työtä, mutta etenkin yksi kommentti ärsyttää

Lue myös: Ella Haanpää, 24, tienaa yhdestä meemistä jopa 1000 euroa, mutta ei silti halua tehdä niitä työkseen – Instagram-tilin suosio yllätti

Lue myös: Kaipaatko someesi lisää mielenkiintoista sisältöä? Listasimme 11 vaikuttajaa, joita kannattaa seurata juuri nyt