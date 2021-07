Nyt paljastui 14 ”ammattisalaisuutta”! Suomalaiset kertovat työssä oppimansa vinkit, jotka jokaisen pitäisi tietää

Loraus valkoviinietikkaa lohisoppaan, putkitukosten ehkäisyyn käsitiskiainetta, paras hinta hotelliyölle... Pyysimme eri alojen osaajia paljastamaan parhaan ammattivinkkinsä muille.

Yli 150 eri alan osaajaa jakoi ammattisalaisuutensa Me Naisille.

Mikä on kaikkein paras työhösi liittyvä ammattivinkki – sellainen, joka muidenkin olisi hyödyllistä tietää? Tällaisen kysymyksen esitimme suomalaisille hiljattain.

150 eri alan osaajaa jakoi meille ammattisalaisuutensa. Monilla heistä oli hiljaista, mutta kultaakin kalliimpaa tietoa, jota omassa työssä on tullut opittua vuosien varrella.

Poimimme alle 14 eri ammatin edustajan vinkit, joista on hyötyä ihan jokaiselle.

1. Siivooja

”Et tarvitse kotiisi useita eri pesuaineita! Hyvät mikrokuituliinat poistavat niin mehutahrat pöydiltä kuin kalkkijäämät hanoista. Panosta kunnollisiin välineisiin niin pääset siivouksessa helpommalla!”

”Älä käytä "handyä" tai mitään muutakaan terävää esinettä (lastaa) lattiassa olevien purkkien, tarrojen ja muiden poistoon, vaan käytä mieluummin kruunukorkin avaajaa. Se ei ole liian terävä eli ei vahingoita lattiaa ja kulkee kätevästi mukana avainnipussa.”

2. Kosmetologi

”Nopein ja edullisin facelift on huolehtia kulmakarvoistaan: nyppiä ne siisteiksi ja jos tarpeen, värjätä tai laminoida. Katse kirkastuu ja ilme piristyy käsittämättömän paljon.”

”Iholle pitää muistaa myös sisäinen kosteutus: juo vettä 2–3 litraa päivässä, helteellä vielä enemmän.”

”Paras anti-age -tuote on aurinkosuoja.”

3. Palvelukodin ohjaaja

3. Palvelukodin ohjaaja

”Biojätteiden vähentämisestä: sämpylöitä voi tehdä ihan mistä vaan, jopa hernekeitosta tai italianpadasta. Ja pannukakun teen maidottamana veteen, ja muokkaan tarpeen mukaan. Kaalikeitto tai makaronilaatikko antavat makua pannukakkuun. Ja maistuvat hyviltä molemmat.”

4. Hotellin myyntineuvottelija

”Parhaan hinnan huoneelle saa yleensä kysymällä suoraan hotellista.”

5. Varhaiskasvatuksen opettaja

”Älä pelkää lastasi. Moni vanhempi pyrkii silottamaan lapsensa tietä, sillä pelkää pettymysten mukanaan tuomia tunteidenpurkauksia. Vanhemmat saattavat esimerkiksi maanitella lastaan lähtemään päiväkodista pitkänkin ajan, sillä eivät uskalla olla aikuisia lapselleen. Kun vanhempi tulee hakemaan päiväkodista, silloin lähdetään kotiin, piste. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset katsovat vain hyvällä vanhempia, jotka uskaltavat asettaa rajat lapsilleen.”

”Lapset ottavat kaikessa mallia lähiaikuisistaan. Puhu aina lasten kuullen myönteisesti itsestäsi ja muista, ruokailusta, liikunnasta ja yhteiskunnasta. Kerro lapsellesi, mistä kaikesta olet kiitollinen ja auta muita. Niin lapsi oppii arvostamaan itseään ja muita, toimimaan muiden kanssa yhdessä ja elämään terveellisesti, iloisena osana tätä yhteiskuntaa.”

6. Reskontranhoitaja

”Käytä laskuja maksaessasi viitenumeroa, ihan oikeasti. Ilman viitenumeroa yritysten on mahdotonta tietää varmasti, minne maksusi kuuluu. Pidä siis huoli rahoistasi ja kerro aina viitenumerolla, minkä laskun haluat maksaa. Hälyttävän monella suomalaisella ei ole tämä perusasia hallussa.”

7. Kokki

”Loraus valkoviinitikkaa nostaa lohikeiton ihan uudelle tasolle.”

8. Eläinlääkäri

”Mausta ja marinoi ajoissa. Ei siihen broileriin/lihaan saa makua, jos ripottelet suolat ja pippurit päälle juuri ennen uuniin laittamista. Laita tuotteet marinadiin 2–3 päivää ennen tarjoilua. Tee marinadi itse ja käytä siinä aina jotain happoa (sitruuna, colajuoma) suolan, valkosipulin, öljyn ja yrttien kanssa.”

8. Eläinlääkäri

”Huolehdi lemmikkisi hampaista. Positiivinen vahvistaminen, päivittäinen hampaiden pesu ja säännölliset tarkastukset anestesiassa. Säästät pitkän pennin ja lemmikkisi hampaansa.”

9. Ikäihmisten asiakasohjaaja

”Kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus! Sen turvin voi varautua pahan päivän varalle ja saa itse tuoda esille kenen haluaisi hoitavan raha-asioitaan, jos sairastuu tai joutuu onnettomuuteen, eikä pysty hoitamaan taloudellisia asioitaan. Eikä kyse ole pelkästään ikäihmisiä koskettavasta asiasta; kaikkien täysi-ikäisten tulisi tehdä edunvalvontavaltuutus!”

10. Viemäripalvelun työpäällikkö

”Keittiön viemärin tukkeutumista voi estää päästämällä lavuaarista kuumaa vettä ja Fairya. Käsitiskiaine irrottaa rasvaa putkistosta.”

11. Sosionomi

”Nuorten, varsinkin päihdeongelmaisten suhteen on minulla yksi vinkki. Mitä haastavampaa ja huonokäytöksistä heidän käyttäytymisensä on, sitä enemmän he kaipaavat rakastavaa kohtaamista.”

12. Kirjanpitäjä

”Kun budjetoit, arvioi menot suuremmiksi ja tulot pienemmiksi. Pätee hyvin esimerkiksi remonttibudjettiin niin rahan kuin ajankin suhteen; ikäviä yllätyksiä voi tulla ja niihin on hyvä varautua ajallisesti ja rahallisesti.”

13. Asiakaspalvelupäällikkö

”Jos asiakas soittaa ja on epäkohtelias, huutaa, haukkuu tai uhkailee, on hyvin epätodennäköistä, että hän saa rahallisen korvauksen tai että häntä autetaan minimiä enempää. Ystävällisesti ja kohteliaasti käyttäytyville asiakkaille löytyy usein ratkaisu heidän ongelmiinsa – nopeasti ja joskus jopa yli odotusten.”

14. Lääkäri

”Ennaltaehkäise sairauksia. Mitään asiaa ei voi ”korjata” takaisin entiseen lääkkeillä, leikkauksilla, laserhoidoilla, fysioterapialla tai psykoterapialla. Ne ihmiset, jotka kantavat itse vastuuta terveydestään ja ennaltaehkäisevät sairauksien syntymistä myös elävät terveinä pidempään.”

