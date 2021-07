Baarimikot kertovat drinkit, joita eivät haluaisi tehdä − ”Sen keksijä saisi astua legon päälle”

Sisältääkö lempidrinkkisi rutkasti jäämurskaa, juomakerroksia tai ”jotain hyvää ja yllättävää”? Kuulostaa kivalta, mutta saattaa saada baarimikon huokaisemaan sisäisesti syvään.

Herkullinen cocktail kesäiltana, sehän se lienee monen terassikävijän toivelistalla. Mutta miltä toive tuntuu heistä, jotka noita cocktaileja työkseen vääntävät?

Me Naiset tiedusteli taannoin baarimikoilta ammatin hyviä ja huonoja puolia. Kyselyssä baarimikot saivat avautua muun muassa unelma- ja painajaisasiakkaistaan sekä siitä, mitä drinkkejä on heidän mielestään kaikista veemäisintä tehdä.

Kiireisenä iltana jonojen kasvaessa baarin edessä on ymmärrettävää, jos jotkin tilaukset saavat baarityöntekijän huokaisemaan. Jos baarimikko saisi valita, näitä alla lueteltuja drinkkejä ei olisi listalla.

1. Vaativat drinkit kiireessä

Jäämurskaa käsinveivattavalla murskaimella, hedelmien ja yrttien käsittelyä ja juomien kerrostamista. Nämä nousivat esille kyselyn vastauksissa. Baarimikkojen inhokkidrinkkien ykkössijasta taistelivat erilaiset jäämurskadrinkit ja niistä erityisesti Caipiroska sekä kerrostettu shotti Hot shot.

Ninekan, 31, mielestä tuskaisin drinkki on Caipiroska:

Caipiroska-drinkki on virkistävä sisältämänsä jäämurskan ansiosta. Baarimikot eivät tosin jäämurskan veivaamisesta kyselyssämme innostuneet.

− Sen jäämurska täytyy vaivata itse aataminaikaisella vempeleellä.

Myös Pela, 39, oli samoilla linjoilla ärsyttävimmästä drinkkitilauksesta:

− Joskus käsiveivillä tehtävää jäämurskaa sisältävät hörpyt kesken ruuhkan, jos olet yksin töissä.

Hot shot oli toinen juoma, joka nousi esille monissa vastauksissa. Hot shotissa shottilasiin kerrostetaan Galliano-likööriä, vahvaa kahvia sekä löysästi vatkattua kermavaahtoa.

Junnuli, 30, kertoi tuskaisimman tilauksen sisältävän lukuisia kerrostettuja shotteja, jotka tilataan vielä yksitellen. Myös Mira, 26, kertoi parin Hot shotin valmistamisen olevan vielä ihan ok, mutta parissakymmenessä alkaa kulkea jo baarimikon raja.

Nimimerkki Mestari Yoda, 34, kommentoi inhokkidrinkkiään näin:

− Hot shotin keksijä saisi astua legon päälle.

2. Epäselvät tilaukset

”Tee jotain hyvää” -tyyppiset tilaukset eivät kuulu baarimikkojen lempityötehtäviin kyselymme perusteella. Moni vastaajista olikin saanut tehtäväkseen tehdä drinkin, joka ei saisi olla liian makea, ei liian kirpeä, hinnaltaan halpa, mutta kuitenkin sisältää paljon alkoholia. Tällaisen drinkin valmistaminen on ymmärrettävästi vaikeaa, ellei mahdotonta.

Baarimikko ei myöskään ole ajatustenlukija, eikä tiedä millaisista drinkeistä asiakas yleensä pitää. Eli seuraavan kerran, kun meinaat tilata juoman sanoilla ”Yllätä mut” tai ”Tee jotain hyvää”, voi olla hyvä miettiä tilausta vielä toisen kerran. Baarimikko kiittää.

3. Ei mikään

− Jos drinkin tekeminen on veemäistä, on väärällä alalla, kommentoi Et, 34.

Kyselyymme vastasi myös monta baarityöntekijää, joiden mielestä kaikkien drinkkien tekeminen kuuluu työhön. He eivät siis listanneet inhokkidrinkkiä.

Myös Roni, 32, vastasi kysymykseen veemäisimmän drinkin valmistamisesta näin:

− Ei mikään, koska olen ammattilainen.

Varsinkin, jos baarin varustelut olivat kohdillaan ja drinkkeihin tarvittavia aineita saatavilla, kaikkien drinkkien valmistaminen onnistuu näiden vastaajien mielestä.

Eli tilaa vain jatkossakin Caipiroska tai Hot shot, jos ne sattuvat olemaan lempijuomiasi. Jos tiskille on valtaisa jono ja sen takana vain yksi hikoileva työläinen, mieti silti tilaustasi vielä toisen kerran.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2019.