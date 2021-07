Milja, 44, kävi vain peruskoulun, koska uskonnollinen isä piti tyttären koulutusta turhana – saikin äkkiä unelmatyön, kun oli joulutonttuna jakamassa viinipulloja: ”Huomasin olevani siinä ihan helvetin hyvä”

Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi ei saanut itse mahdollisuutta kouluttautua. Nyt hän auttaa muita naisia tunnistamaan vahvuutensa.

Kun Milja Köpsi valitsi yläasteella atk:n valinnaiseksi aineeksi, oppilaanohjaaja ehdotti, että hän tyttönä vaihtaisi konekirjoitukseen ja vapauttaisi paikkansa pojalle.

Nykyisin Milja, 44, vetää Mimmit koodaa -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vastata it-alan osaajapulaan sekä tehdä alasta tasa-arvoisempi ja monimuotoisempi. Käytännössä siihen pyritään opettamalla naisille ohjelmistokehitykseen liittyviä taitoja.

Miljan mielestä opon ehdotus kuvastaa hyvin sitä, kuinka hänen sukupolvensa on ollut sukupuolistereotypioiden vanki.

– Suomalaiset naiset eivät ole jääneet teknologian ulkopuolelle, koska heitä ei kiinnosta, vaan siksi, ettei heille ole koskaan annettu edes mahdollisuutta kiinnostua, Milja puuskahtaa.

Milja haluaa työssään murtaa stereotypioita. Hän tietää omakohtaisesti, kuinka vahingollista voi olla, kun yksilö yritetään pakottaa valmiiseen muottiin. Hän koki pitkään olevansa vääränlainen: liian räiskyvä, liian suora, liian näkyvä. Samat ominaisuudet, jotka ennen saivat hänet tuntemaan itsensä yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi, ovat kuitenkin osoittautuneet valttikorteiksi nykyisessä työssä yhteisön vetäjän roolissa.

– Olen menestynyt työssäni ja ihmiset kuuntelevat minua, koska olen tällainen. Se pieni tyttö, joka yläasteella ihmetteli, miksei täytä tiettyjä standardeja, olisi hämmentynyt, etteivät ne ominaisuudet olekaan vikoja, vaan hyvä asia.

Aina ulkopuolinen

Milja varttui Outokummun pikkukaupungissa. Vanhemmat olivat Jehovan todistajia, ja Miljakin tottui pienestä pitäen esiintymään seurakunnan edessä ja kulkemaan ovelta ovelle kertomassa paratiisin iloista. Myöhemmin hän on ajatellut, että kokemukset vahvistivat oma-aloitteisuutta ja rohkeutta.

Syvän uskonnollinen isä kuitenkin kasvatti tytärtään perinteiseen naisen malliin. Tytön piti olla kiltti. Hiusten tuli olla pitkät, vaatteiden siistit ja siveät. Mieluiten tuli käyttää hametta, mikä ei koskaan tuntunut Miljasta luontevalta. Seurakunnassa piti istua hiljaa paikoillaan tuntien mittaisten kokousten ajan.

– Se oli vaikeaa vilkkaalle lapselle, jolla oli motorista levottomuutta, Milja kertoo.

Isä odotti myös koulussa nuhteetonta käytöstä ja hyviä arvosanoja. Sen sijaan, että niihin olisi kannustettu, saatettiin Miljaa rangaista, jos todistus tuotti pettymyksen. Seiskan oppilaana hän luuli olevansa tyhmä.

Seurakunnassa oli vain yksi Miljan ikätoveri, eikä se maailma opetuksineen koskaan tuntunut omalta. Ulkopuolisuuden kokemusta vahvisti, että myös televisio ja tavanomaiset nuorten menot olivat Miljalta kiellettyjä.

– En kokenut kuuluvani mihinkään. Olen viime vuosiin asti verrannut itseäni muihin ja tuntenut syyllisyyttä siitä, millainen olen, Milja sanoo.

Isällä oli tyttärensä tulevaisuudesta selvä näkemys: koulutus olisi turhaa, sillä elämä tulisi omistaa ilosanoman jakamiselle. Niinpä Milja ei peruskoulun jälkeen jatkanut lukioon tai ammattikouluun, vaan meni heti töihin.

Ensimmäiset työpaikat olivat luontaistuotekaupassa ja marketin kassalla. Heti täysi-ikäistyttyään Milja muutti kotoa. Välillä hän oli töissä, välillä eli työttömyyskorvauksen varassa.

Omillaan asuessaan Milja tutustui ensimmäiseen kumppaniinsa, joka niin ikään oli Jehovan todistaja. Jo vuoden kuluttua muutosta 19-vuotias nainen meni naimisiin, eikä mennyt kauaakaan, kun pari sai ensin esikoisensa ja sitten toisenkin lapsen.

– Olen halunnut opiskella, mutta en ole tiennyt, mitä, koska minulla ei ole ollut esikuvia. Minulla ei oikeastaan ollut muuta uravaihtoehtoa kuin tehdä lapsia ja yrittää saada töitä.

Menestyksekäs tonttukeikka

Kun lapset olivat jo vähän isompia, Milja palasi työelämään. Nykyiseen työhön asti urapolku oli ”ajautumista hanttihommasta toiseen”. Milja on ollut töissä muun muassa grillikioskilla, mainostoimistossa, siivoojana, myynnin ja markkinoinnin parissa armeijatavaraa myyvällä Varustelekalla, ruokakaupassa ja varastolla.

– Olen aina tehnyt mitä tahansa töitä, mitä olen saanut. Välillä on ollut hyviä pätkiä, välillä töitä ei ole ollut lainkaan.

Töihinpaluu aloitti uuden jakson Miljan elämässä.

– Työkaverit olivat ensimmäisiä ihmisiä, joita tapasin uskonnollisen yhteisön ulkopuolelta. Heillä oli elämä, minulla ei.

Kun Milja täytti 25, hän erosi ensin Jehovan todistajista ja sitten miehestään.

Työpaikat seurasivat toistaan, usein jonkun tutun avulla. Neljänkympin lähestyessä Milja päätti opiskella etänä matkailuvirkailijan ammattitutkinnon. Hän tiedosti, että tuskin tulisi koskaan työskentelemään murroksessa olevalla alalla, mutta työpaikkailmoituksissa penättiin koulutusta ja Milja toivoi sen helpottavan töiden saamista. Kaikilla kavereillakin tuntui olevan jokin tutkinto.

– Opiskelin vain, jotta saisin jonkun koulutuspaperin. Olin huomannut olevani erilainen kuin muut, ja luulin, että ihmisellä täytyy olla koulutus ollakseen hyvä.

Milja jatkoi sekalaisia hommia opintojen ohessa ja niiden jälkeen, kunnes yhtäkkiä töitä ei enää ollutkaan. Elettiin loppuvuotta 2015.

– Hain Mäkkäriin, sushikuskiksi, toimistoapulaiseksi ja ihan joka paikkaan, mutta en päässyt mihinkään.

Kun mitään muutakaan ei ollut, Milja otti vastaan parin päivän keikan joulutonttuna. Hän veti tonttulakin päähänsä ja ajoi toimittamassa lahjaviinipulloja toimeksiantajan yhteistyökumppaneille. Toimeksiantaja oli Miljan nykyinen työnantaja Ohjelmisto- ja e-business ry.

” Luuseri lähiöstä voi oikeasti pystyä muuttamaan maailmaa.

Jälkeenpäin keikan välittänyt vuokrafirma kysyi, kiinnostaisiko Miljaa osa-aikainen sometyö yhdistyksessä, ja Milja vastasi tapansa mukaan myöntävästi.

Vaikka Milja oli aiemmin Varustelekalla kehittänyt somea menestyksekkäästi, Twitterin pyörittäminen teknologia-alalla osoittautui aivan omaksi maailmakseen.

– Istuin teknologiatapahtumissa enkä ymmärtänyt hevonvittuakaan siitä, mitä niissä puhuttiin. Itkin ensimmäiset kaksi viikkoa, koska olin siitä henkisesti niin väsynyt, Milja kertoo.

Milja yritti alkuun pikagooglettaa palavereissa vieraita termejä, mutta eihän siitä mitään tullut. Niinpä hän alkoi pian Twitter-hommien sijaan järjestää yhdistyksen tapahtumia.

– Huomasin olevani siinä ihan helvetin hyvä. Opin työssäni koko ajan ja sain siitä valtavasti iloa. Oli ihanaa kerrankin tuntea, että osaan!

Kaikki oppi on arvokasta

Jo vuoden päästä Milja käynnisti yhdistyksen toimitusjohtajan Rasmus Roihan kanssa Mimmit koodaa -ohjelman ja otti sen vastuulleen.

– Jostain kumman syystä Rasmus näki minussa paljon potentiaalia, eikä häntä ole kiinnostanut, onko minulla koulutusta vai ei. Hän antoi minulle koko ajan lisää vastuuta, jaksoi opettaa ja oli aina rohkaisemassa, Milja kiittelee.

Silti Milja koki, että hänellä pitäisi olla korkeakoulutus ollakseen uskottava. Hän halusi päästä opiskelemaan viestintää yliopistoon ja oppia puhumaan ja kirjoittamaan ”hienosti”. Vasta vähitellen hänelle kirkastui, ettei tarvitse.

– Jos menen länkyttämään kuplan ulkopuolelta tuleville ihmisille teknologiajargonia, niin eihän se ole vetoavaa. Kohderyhmään vetoaa tapa, jolla minä puhun teknologiasta.

Koska Milja itsekin tulee itsekin it-alan ulkopuolelta, hän uskoo tietävänsä, miten aiheesta tulisi puhua, jotta naiset kiinnostuisivat siitä.

– Syntimme on, että olemme menneet teknologia edellä ja puhuneet ohjelmointikielistä ja sen sellaisista, vaikka meidän pitäisi puhua siitä, mitä teknologia mahdollistaa. Ohjelmistoilla voi vaikuttaa vaikka ilmastonmuutokseen tai ruokahävikin syntymiseen. On myös applikaatioita kuukautishäiriöihin ja Tinder, josta olen löytänyt elämäni rakkauden, hän luettelee esimerkkejä.

Enää Milja ei koe riittämättömyyttä siitä, ettei hänellä ole muodollista koulutusta tehtäviinsä, vaan ajattelee, että myös työn kautta tai muilta ihmisiltä saatu oppi on arvokasta. Hän on ymmärtänyt, että vaikka koulutus on tärkeää, on muitakin keinoja menestyä. Häntä itseään ovat auttaneet esimerkiksi vahvat sosiaaliset taidot, rohkeus ja oppimiskyky.

Milja on työssään nähnyt, kuinka monin tavoin teknologia-alalle voi työllistyä. Hänen mukaansa se ei aina vaadi pitkää koulutusta, vaan kurssitus tai omatoiminen opettelukin voi riittää. Moni nainen on saanut kimmokkeen alanvaihtoon Mimmit koodaa -yhteisön kautta.

– Työni avulla ihmiset löytävät itsestään uusia vahvuuksia ja saavat uusia, parempia mahdollisuuksia. Joka kerta, kun joku verkoston nainen kertoo saaneensa uuden työpaikan, tuntuu ihan saatanan hyvältä. Luuseri lähiöstä voi oikeasti pystyä muuttamaan maailmaa.

Vaikeistakin kokemuksista on seurannut jotain, mikä auttaa nyt pyörittämään yli 7000 hengen yhteisöä.

– Ymmärrän monenlaisia ihmisiä, koska olen aina toivonut, että joku ymmärtäisi minua.

Sattumien sävyttämä urapolku on opettanut, että valmius tarttua työhön kuin työhön on sekin taito jo itsessään. Milja tuntee viimein olevansa kotona.

– Hyviä asioita tapahtuu, kun vain menee eteenpäin ja tekee.

Kuka? Milja Köpsi Mimmit koodaa -ohjelman vuonna 1976 syntynyt vetäjä. Asuu Joensuussa avopuolison ja tämän lasten kanssa. Kaksi aikuista lasta. Mukana myös muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoäly 4.0 -ohjausryhmässä ja UN Women Suomi -järjestön toiminnassa. Saanut Diversity Leader of the Year -palkinnon (Nordic Women in Tech 2020). Mimmit koodaa sai EU:n tasa-arvopalkinnon 2019. Piti matkablogia 2014–2019 sekä kirjoitti verkossa toimivan Rooma-oppaan. Ritariarvo Italialta työstä Rooman matkailun hyväksi.

