Nyt selvitetään, missä menee saituuden raja – vastaa väittämiin ja katso, mitä mieltä muut suomalaiset ovat nuukailusta

Saako ravintolasta ottaa jämät mukaan ”doggy bagissa”? Vastaa pihistelyä koskeviin väittämiin ja katso, oletko samaa mieltä kuin muut suomalaiset.

Juodaanko kahvit kotona vai kahvilassa? Nuukalla ihmisellä on siihen mielipide.

Järkevästä rahankäytöstä on yhtä monta käsitystä kuin on maksajaakin. Toisen mielestä fiksulta tuntuva muutaman euron säästö on toisen mielestä pikkumaista nuukailua.

Raha on tunnetusti yleinen kränän aihe myös kaveri- ja parisuhteissa. Jos tuhlaustottumukset eivät mene yksi yhteen, ihmissuhde voi olla nopeasti koetuksella.

Nyt kysymmekin, missä menee järkevän rahankäytön ja nuukailun raja suomalaisten mielestä?

Kuvitellaan tilanne, jossa kaverisi on hyvin toimeentuleva ihminen, jolla ei ole akuuttia rahapulaa. Siitä huolimatta hän tekee alla olevissa väittämissä mainittuja asioita.

Tehtävänäsi on vain vastata väittämiin – samalla näet, ovatko muut suomalaiset kanssasi samaa mieltä.

