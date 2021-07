Ällötysvaara! 16 siivoojaa jakaa kokemuksensa, jotka vetävät sanattomaksi: ”Emäntä löytyi vaatehuoneesta piilosta”

Kattokruunussa killuvat alushousut, hissiaulaan uuvahtanut hotellivieras ja ovella odottava hämähäkkiarmeija. Muun muassa tällaisia näkyjä siivoojat kertovat kohdanneensa.

”Arvaatko, kuka saapuu paikalle, kun joku päättää kylppärissään päivänsä, tai kun yksinäinen on kuollut, ja se huomataan hajusta parin kuukauden päästä?”

Sehän on siivooja. 13 vuotta siivoustyötä tehnyt 34-vuotias nainen nosti asian esiin Me Naisten kyselyssä. Vastaaja oli työskennellyt erilaisissa kohteissa kodeista rakennustyömaihin ja huomautti, että ”siistijä tekee paljon muutakin kuin hipsuttelee essu päällä pölyhuiskalla”.

Kuolema lienee karuimpia asioita, joita työssä voi kohdata, mutta kyselyymme tulleiden vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että siivoojana näkee myös koko elämän kirjon. Moni vastaajien tarina vetää sanattomaksi. Viimeistään ne luettuaan todellakin haluaisi, että siivousammattilaisten työtä arvostettaisiin enemmän.

Siivoustyössä erilaiset eritteet – ihan joka paikassa kattoa myöten – tuntuvat olevan arkipäivää. Niiden lisäksi vastaajat kertoivat monista muistakin hämmentävistä, välillä koomisista, ja järkyttävistäkin tapauksista.

Kokosimme tähän juttuun 17 erilaista tilannetta, jota siivoojat pitävät hulluimpana, mitä ovat työssään nähneet. Osa tarinoista on sitä luokkaa, että heikkohermoisimpien kannattaa miettiä kahdesti, haluaako lukea niitä.

Kuin poliisisarjan avauskohtauksesta

”Kohteessa oli alushousut kattokruunussa, alastomia ihmisiä, yhdestä huoneesta löydettiin myös kaikki pankkikortit ja osa vaatteista. Kiire lähtö oli vissiin tullut.”

”Siivouspaikan pariskunta oli edellisenä yönä juopotellut ja tapellut niin, että kylpyhuoneessa oli verta ja pillereitä pitkin lattioita.

Kerran jouduin siivoustyön ohessa osallistumaan seuraavan päivän juhlien järjestelyihin kaupassa käymistä myöten, koska isäntäväki oli täysin pois pelistä. Heillä oli elämänhallintaongelmia, vaikka oli rahaa, talot ja tavarat.”

Poikkeuksellisia persoonia

”Kotisiivousta tehdessä löytyi talon emäntä piilosta vaatehuoneesta imuroinnin yhteydessä. Ovi vain kiinni ja siivous hoidettiin loppuun. Emäntä pysyi vaatehuoneessa koko siivouksen ajan.”

”Hotellissa kerroshoitajana oli aamulla töihin tullessani ikimuistoinen näky, kun asiakas oli uuvahtanut kerroksen hissiaulaan ilkialasti. Herra hereille, pyyhettä ympärille ja vikkelästi omaan huoneeseen.”

”Viimeksi oli hauskinta, kun 90-vuotias mummeli kutsui kahville. Pöytä oli koreana, siellä istui oikea lady silkkiaamutakissa, timantit korvissa. Olipas mukava jatkaa taas töitä sen jälkeen.”

”Yksi mummu ihmetteli kerran, eikö minulla todellakaan ole omaa mattotelinettä mukana. Toisessa paikassa matot laitettiin takaisin paikoilleen viivoittimen kanssa.”

Ällötystä kerrakseen

”Rautatieaseman miesten wc:ssä oli herralta tullut löysät housuun, joten juoksin Sokokselle hakemaan puhtaat.”

”Kohteessa ei ollut käyty siivoamassa varmaan moneen kuukauteen, ja avatessani oven minua morotti ainakin sata hämähäkkiä.”

”Perhe keräsi joka toiselle käynnilleni sellaisen määrän roskia, että niitä oli jo tuulikaapissa haisemassa. Ennätys oli 11 roskakassia. Rouvan kylpyhuoneen roskis oli niin täynnä, että topsipuikot ynnä muut olivat pitkin lattioita. Kiire täytyy olla melkoinen, kun hajussa tykätään elää ja kyykyttää siivoojaa.”

”Eräästä talosta tuli soitto, että siellä haisee kamalalle. Menin työparini kanssa katsomaan ja todella, se rappu haisi ihan kamalalle. Siellä ei pystynyt hengittämään. Taloon oli muuttanut päihteiden ongelmakäyttäjä ja varastoinut tuuletusparvekkeelle kestokassillisen käytettyjä huumeneuloja. Kassista valui nestettä, joka haisi aivan järkyttävälle. Siinä sitten odoteltiin huoltomiehiä noutamaan kassi hävitykseen ja siivottiin hissiä kymmenellä eri pesuaineella. Haju on edelleen siellä välillä. Se tulee luultavasti hissikuilusta, minne kassista oli valunut sitä jotain.”

”Kerran irtosi säälivä nauru edunvalvojalle, joka ei ollut käynyt asiakkaansa luona. Asiakas oli hamstrannut todella paljon tavaraa. Kotihoitajat olivat ilmoitelleet edunvalvojalle, että vanhuksella on enää kapeat kulkuväylät, ja pissaakin on jo lattioilla. Siistijät saatiin paikalle ohjeistuksella, jos muutaman tunnin käyttäisitte siistimiseen, raivaatte enimmät pois ja siivoatte. Muutaman tunnin päästä soitin edunvalvojalle, että nyt on saatava joko lava tai keräyspalvelu paikalle, ei sovita enää liikkumaan. Hän ei uskonut, ennen kuin sanoin vähän pahasti. Hän saapui paikalle, eikä suostunut eteistä pidemmälle.”

Kiusantekoa työpaikalla

”Kolmen työntekijän työyksikössä päiväkodissa työskenteli lisäkseni sosiaalikasvattaja ja lähihoitaja. Sosiaalikasvattaja lukitsi minut puoleksi päiväksi pieneen komeroon ‘vahingossa’. Viruin komerossa useita tunteja, koska ovea ei saanut auki sisältäpäin. Koputin oveen äänekkäästi, mutta kukaan ei ‘kuullut’. Jälkeenpäin hän yritti valehdella, ettei kukaan huomannut poissaoloani, vaikka oli taatusti nähnyt minun aamulla tulevan töihin.”

”Eräässä toimistotilassa yhdellä työntekijällä oli tapana heittää klemmari pöydän alle. Keräsin niistä ison ketjun ja jätin hänen työpöydälleen lopettaessani paikassa.”

”Eräs vanhempi mieshenkilö kohdisti minuun työpaikkakiusaamista. Kaateli roskia lattialle, jotta saa keksittyä valittamista, ja kierteli taskulamppu kädessä siivoamani paikat.”

Kun näet enemmän kuin haluaisit

”Uimahallissa tilanne on vieläkin vähän hämmentävä, kun miehet (jostain syystä varsinkin vanhemmat) tulevat juttelemaan niitä näitä ilman vaatteita. Siinä täytyy pitää tiukka katsekontakti.”

”Kotisiivouksissa hulluinta on ehkä ollut sängyn alla olleet pariskunnan seksilelut ja miehen asekätköt.”

Osaa vastauksista on lyhennetty ja muokattu kevyesti niiden selkeyttämiseksi.

