Kaksi kaasoa laski, kuinka paljon kunniatehtävään kului rahaa: ”Visa on nyt tapissa”

Kaason rooli on kunnia, mutta monelle se tietää myös satojen eurojen rahanmenoa.

Häät. Ihanaa romantiikkaa – mutta myös taattua rahanmenoa (lähes) kaikille osallistujille.

Moni hääpari on valmis laittamaan juhliinsa isonkin summan rahaa, onhan päivä ainutlaatuinen. Vieraiden yleisimmät kulut syntyvät matkoista, majoittumisesta ja lahjasta.

Kuluja kertyy erityisen helposti kaasoille ja bestmaneille. Heidän tärkein tehtävänsä on olla mukana järjestelyissä sekä pitää polttarit. Etenkin jälkimmäiseen saattaa kulua paljonkin rahaa. Amerikkalaissivustoilla on usein kauhisteltu häihin liittyviä kustannuksia, sillä kun juhlia vietetään perinteiseen jenkkimalliin, kalliiden lahjojen ja mekkojen ostelu ei ole enää kovin vapaaehtoista.

Esimerkiksi Glamour-lehden taannoisella videolla kaason kustannukset nousivat yli kahteen tuhanteen dollariin. Myös bestman ylsi nelinumeroiseen loppusummaan.

Refinery29-sivustolla yksi kaaso puolestaan valittelee, että hassasi juhliin melkein pari tonnia, mutta liitto ei kestänyt vuottakaan. ”Onko epäkohteliasta odottaa rahojen palautusta?” hän pohtii.

Me Naiset pyysi kahta suomalaiskaasoa laskemaan yhteen pestinsä kustannukset. Ihan jenkkisummiin ei päästy, mutta kumpikin tuli silti tuhlanneeksi useamman satasen.

Kaaso 1: ”Tiedostin henkilökohtaisen konkurssin riskin”

Polttarit: 120 euroa. ”Muut pääsivät 70 eurolla, mutta luulen, että viitisenkymppiä tuli minulle lisää, kun maksoin morsiamen yöpymistä, skumppaa ja jonkun taksimatkan.”

Häiden suunnittelu: 10 euroa. ”Halpa skumppapullo siis.”

Mekko: 26 euroa.

Matka hääpaikkakunnalle: 8 euroa.

Hääpäivän lounas: 50 euroa. ”Hintaan sisältyi juoma itselle ja morsiolle.”

Kampaaja: Tätä en muista! ”Paljon voisi maksaa sellainen föönaus, 45 euroa?”

Kaksi lahjaskumppapulloa: 20 euroa. ”Yllätysesiintyjille.”

Ostokset hääparin hääyöhuoneeseen: n. 45 euroa. ”Pikkusamppanja, limsaa ja pientä purtavaa.”

Häälahja: 40 euroa.

Olut jatkoilla: 7 euroa.

Hotelliyö: 120 euroa.

Seuraavan päivän ruoka hääpaikkakunnalla: 12 euroa.

Yhteensä: 503 €

Kaaso kommentoi: ”Hahmotin luottamustehtävän saadessani, että henkilökohtaisen konkurssin riski on olemassa. Päätin, että nyt en satsaa ainakaan omiin vaatteisiin, jotta pystyn huomioimaan morsianta.

Kävi onneksi nopeasti ilmi, että morsian ei ollut bridezilla-henkinen: minulta ei odotettu isoja satsauksia taloudellisesti ja esimerkiksi oma vaate kelpasi, ei tarvinnut tilata violettia iltapukua. Siksi ei tuntunut pahalta käyttää rahaa – se oli ikään kuin vapaaehtoista, vaikka tulihan siihen sitten pakollisia menoja aika lailla.

Polttareiden suhteen en halunnut vetää kovin köyhäilevää linjaa, vaikka itselläni onkin rahat tiukassa. Tuntui, että olisi ollut noloa, kun oltiin kuitenkin polttariseurueessa kaikki aivan työssäkäyviä ihmisiä. Halusin juhlia rennosti ja miettiä rahahuolia sitten myöhemmin, ja sen takia käytin aika paljon visaa, niin kustannukset eivät tuntuneet saman tien. Nyt elämä on hiukan vaikeutunut, kun se visa on tapissa.

” Köyhäily olisi ollut noloa, kun kaikki polttariseurueessa olivat työssäkäyviä.

Häiden aattona Alkossa käydessä iski nuukuus. Mietin, että onkohan hääparille välttämättä oltava samppanjaa hääsviittiin vai riittäisikö heille joku Ballet. Tuntui hiukan turhalta siinä kohdassa satsata. Mutta morsian on tarkkamakuinen ja antelias henkilö, joten ostin sitten kuitenkin samppanjaa krapula-aamuksi. Luulen, että se oli hyvä ratkaisu.

Häälahjaan käytin vain nelisen kymppiä rahaa: ostin ihan lahjan, vaikka toiveena oli raha. Siinä kohdassa olisi tuntunut typerältä tehdä vähistä varoista tulonsiirto pariskunnalle, joka on minua varakkaampi.”

Kaaso 2: ”Peruutuksista ja yllätyksistä kertyi lisämaksettavaa”

Polttarit: 80 euroa. ”Perusmaksu, jonka jokainen osallistuja maksoi.”

Toisen polttarivieraan peruutus: 80 euroa. ”Toiset kahdeksankymppiä tuli lisää takkiin, kun yksi osallistuja perui edellisenä päivänä. Hän lähetti anteeksipyynnöksi skumppapullon (mutta ei maksua).”

Airbnb-kämpän siivousmaksu: 150 euroa. ”Tämä polttarikustannus tuli yllätyksenä.”

Polttarikirja: 25 euroa. ”Unohdettiin laittaa polttaribudjettiin.”

Mekko häihin: 10 euroa. ”Halpa, tiedän!”

Alusmekko häihin: 20 euroa.

Häälahja: 150 euroa.

Sukkahousut: 10 euroa.

”Hiukset ja meikin maksoi morsian!”

Matkat hääpaikalle: 25 euroa.

Yhteensä: 550 €

Kaaso kommentoi: ”Rahaa meni enemmän kuin ajattelin. Lieventävä asianhaara oli se, että kyseessä oli läheinen siskoni, jolle toivon vain ihanimpia juttuja maailmassa.

Tiesin kokemuksesta, että kaasohommat syövät rahaa. Kustannukset sinänsä eivät ärsytä, mutta tietysti odottamattomat peruutukset ja yllätyksenä tulevat lisämaksut ärsyttävät. Opin sen, että polttareita järjestäessä pitäisi jo alkuvaiheessa tehdä selväksi, että ilmoittautuminen – ja maksu – on sitova. Jos osallistumisen peruu päivän varoitusajalla ja jättää oman osansa maksamatta, maksu lankeaa helposti kaasoille.

” ”Rahanmenoa lieventävä asianhaara oli se, että kyseessä oli siskoni.”

Maksan mielelläni jutuista, joista tiedän morsiamen pitävän. Polttariosallistujille on myös helppo perustella sellaisia maksuja, joilla saadaan katettua kaikille yhteisiä aktiviteetteja tai ohjelmanumeroita. Olen huomannut, että monesta polttarivieraasta on tylsää, jos vain morsian tekee kaikkea ja muiden on katseltava vierestä.

Ärsyttävintä oli maksaa viime tingassa peruneen henkilön osuutta.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla kesäkuussa 2017.