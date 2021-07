Merita, 33, velkaantui alle parikymppisenä – nyt hän osaa nimetä selkeän syyn ja kertoo, miten pääsi yli häpeästä

Merita Väänänen oli vasta alle parikymppinen velkaantuessaan. Velkaantumisen aiheuttaman häpeän kitkeminen on vienyt aikaa, mutta kokemus on yksi hänen elämänsä merkittävimmistä opeista.

”Muistan vieläkin sen fiiliksen, kun mietin, miten helposti rahaa voi saada. Se vain tupsahtaa tilille.”

Näin Merita Väänänen, 33, kertoo ajatelleensa ottaessaan ensimmäiset pikavippinsä. Merita oli tuolloin 18-vuotias ja ajautumassa kovaa vauhtia kohti velkaantumiskierrettä.

Osamaksuja ja pikavippejä alkoi kertyä, kun Merita muutti alaikäisenä omilleen. Kotoa opituissa rahataidoissa ei ollut kehumista: rahasta ei juuri puhuttu ja suurimman osan ajasta siitä oli puutetta. Jos rahaa jostain syystä oli, tuhlattiin se hyvin nopeasti.

Kun Merita päätyi yksin vastuuteen taloudestaan, hän eli reippaasti yli varojensa. Hän ei ymmärtänyt, että kaikki velat ja osamaksut pitäisi maksaa ennen pitkää takaisin suolaisten korkojen kera. Lopulta kasassa oli melkoinen potti.

– En yhtään osannut suhteuttaa tilille tulevia rahoja menoihini. Ajattelin vain, että rahaa kyllä on ja jos ei ole, niin kyllä sitä sitten jostain tulee. Shoppailin mitä sattuu ja elää porskutin siinä hetkessä välittämättä tulevaisuudesta. Rahat paloivat salamannopeasti ja velka kasvoi tasaiseen tahtiin.

Totuuden kohtaaminen kirpaisee

Huoleton tuhlailu ja pikavippien ottaminen tuli melko pian päätökseensä, kun Meritan postiluukusta alkoi kilahdella perintäkirjeitä. Toivottomaksi ajautuneen rahatilanteen kohtaaminen ahdisti.

– Itkeä pillitin yksikseni kotona perintäkirje kourassa. Välillä jätin kirjeitä avaamatta, koska ahdisti niin pirusti. Välttelin totuutta.

Lopulta totuus oli kohdattava, sillä velkaantumisen aiheuttama ahdistus alkoi ilmetä myös fyysisinä oireina. Merita kertoo velkaantumisen tuntuneen jopa vatsanväänteinä.

” Ajattelin, etten enää koskaan halua tuntea yhtä kurjaa oloa.

Tilanteen aiheuttamasta ahdistuksesta ja stressistä oli toisaalta myös hyötyä, sillä ne toimivat sysäyksenä päätökseen maksaa kertyneet velat pois. Nykyään velkaa ei enää ole maksettavana.

– Minulla oli selkeä tavoite maksaa velkani pois. Olin todella päättäväinen ja määrätietoinen. Ajattelin, etten enää koskaan halua tuntea yhtä kurjaa oloa. Ajatus on toiminut vahvana moottorina sille, miten hoidan raha-asioitani yhä.

Jälkikäteen asiaa pohdittuaan Merita kokee velkaantumisen olleen yksi elämänsä suurimmista opeista. Kokemus on saanut ymmärtämään omien valintojen vaikutuksen omaan tulevaisuuteen ja opettanut vastuunottoa omista teoista.

– Opin, että omien valintojen luoma totuus on kyettävä kohtaamaan, vaikka kyllähän se aluksi kirpaisee. Murehtiminen tai itsensä syyttely eivät kuitenkaan muuta asioita, vaan tarvitaan käytännön tekoja. Kannattaakin lähteä pohtimaan, miten tilannetta voi muuttaa: mitä voisi tehdä heti toisin?

Tavoitteena tulevaisuuden turvaaminen

Velkaantumiskokemus on muuttanut Meritan suhtautumista talouteen ja rahankäyttöön huomattavasti. Nykyään hän tietää, mihin rahaa kuluu ja kuinka paljon. Hän myös säästää ja sijoittaa säännöllisesti tulevaisuutta varten. Tulevaisuuden turvaaminen onkin yksi Meritan keskeisimmistä tavoitteista.

Merita kokee myös tärkeäksi opetella ja omaksua aktiivisesti rahaa koskevaa tietoa, koska hänen kohdallaan velkaantuminen johtui osittain juuri tiedon puutteesta.

” Harva tiedostaa sitä, kuinka kalliiksi ostokset voivat lopulta tulla.

– Nuorena en tiennyt, miten omaa taloutta kuuluu hoitaa enkä ymmärtänyt rahataitojen merkitystä. Harva tiedostaa osamaksuihin ja luottoihin lisättyjen korkojen määrän ja kuinka kalliiksi ostokset voivat lopulta tulla. Osamaksut ja luotot ovat mielestäni aivan liian helposti ja nopeasti saatavilla. Ei siis ole ihme, että varsinkin nuorten velkaantuneiden määrä kasvaa koko ajan.

Kuten arvata saattaa, koronakriisillä on ollut vaikutusta suomalaisten velkaantumiseen. Kulunut vuosi on pahentanut jo entuudestaan velkaantuneiden ahdinkoa, kerrotaan Takuusäätiön tiedotteessa. Koronavuotta edeltävään vuoteen verrattuna velkaongelmien kanssa painivien yhteydenottajien määrä lisääntyi 42 prosentilla. Takuusäätiön arvion mukaan moni on vasta ajautumassa syvempiin ongelmiin paikatessaan tilannettaan toistaiseksi säästöillä tai ottamalla kulutusluottoa.

Puhuminen auttaa häpeään

Kertyneiden velkojen maksaminen voi olla vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestävä prosessi. Häpeän ja velkojen kanssa tuskaillaan usein yksin. Merita korostaakin, että olisi hyvä löytää ympärilleen ihmisiä, joihin voi tukeutua silloin kun tuntuu, ettei meinaa jaksaa yksin.

Möhlityn taloustilanteen tunnustaminen ääneen muille ei ole kuitenkaan helppoa. Myös Meritan oli alkuun vaikea kertoa muille velkaantumisestaan, sillä tilanne hävetti niin paljon.

– Häpesin velkoja ja itseäni. Mietin paljon sitä, mitä muut ajattelevat minusta, jos saavat tietää asiasta. Ajattelin, että olen jotenkin huonompi ihminen kuin muut.

” Velkaantuneen henkilön taustalla on yksilö, joka on yhtä arvokas juuri sellaisena kuten kuka tahansa muukin.

Ajan saatossa Merita on kuitenkin saanut kerrottua menneisyydestään. Lisäksi hän on puhunut avoimesti rahahistoriastaan ja muista rahaan liittyvistä asioista Instagramissa, jossa hän toimii yhtenä @naisetpuhuurahasta -tilin ylläpitäjistä.

Somen kautta Merita on saanut kerättyä ympärilleen ihmisiä, joiden kanssa rahasta voi puhua vapaasti ja avoimesti ilman tuomituksi tulemisen pelkoa. Yhteisöstä onkin ollut suurta apua velkaantumisen aiheuttamiin häpeän ja huonommuuden tunteisiin, jotka kalvoivat pitkään siitä huolimatta, että Merita oli saanut velkansa jo kuitattua.

– Velkaantumisen aiheuttamasta häpeän tunteesta voi olla vaikea päästää irti. Jokaisen tulisi kuitenkin muistaa, että velkaantuneen henkilön taustalla on yksilö, joka on yhtä arvokas juuri sellaisena kuten kuka tahansa muukin.

Apua ja tukea velkaantumiseen voi hakea esimerkiksi Takuusäätiöltä, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa niin pieniin kuin suuriinkin rahahuoliin.

