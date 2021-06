600 euron hotelliyö, 100 km taksimatka bileisiin... – listasimme 16 asiaa, joista maksoimme ihan sikana, mutta jotka olivat sen arvoisia

Rahalle tuntuu löytyvän aina käyttökohteita ja tuhlailu voi joskus kaduttaa jälkeenpäin. Ei kuitenkaan aina.

Kotimaiset uudet perunat, mansikat ja vadelmat kuuluvat suomalaiseen kesään. Tuotteet ovat hintaansa nähden luksusostoksia, mutta todellakin summan arvoisia. Maistuvathan ne kaikkia kilpailijoitaan paremmilta ja tukevat suomalaista työtä.

Ihmiset kaipaavat arkeensa luksusta, ja kalliit ostokset voivat joskus syntyä hetken mielijohteesta. Joskus kallis ostos voi kaduttaa jälkeenpäin, mutta kotimaisten marjojen lisäksi listasimme 16 muuta ostosta, jotka ovat olleet hintansa väärtejä – ainakin ostajiensa mielestä. Näitä ostoksia emme kadu!

1. Muuttofirma. ”Mikään ei raasta hermoja niin paljoa kuin muuttaminen. Päätinkin alkaa hoitaa pikkuyksiöidenkin muutot muuttofirman avulla, koska tällöin vältän jokaisen itse kannetun laatikon ja kirosanan. Yleensä muuttofirmat ovat maksaneet suunnilleen 350 euroa. Tulee kalliiksi, kun on tapana muuttaa ainakin kerran vuodessa…”

2. Dom Perignon. ”Ostin törkyhintaisen samppanjan yliopistoon pääsyn kunniaksi, koska milloin muulloinkaan olisi parempi tilaisuus ostaa ja juoda 200 euron samppanjaa? Skoolasimme kuohuvan yhdessä perheen kesken ja mukaan oli eksynyt myös kuokkimaan tullut täti.”

3. KAMPAAJAKÄYNTI. ”Kampaajalla on aivan ihanaa käydä laittamassa kulahtanut tukka uuteen kuosiin. Yksikin kampaajakäynti voi maksaa parhaimmillaan sen 200 euroa, mutta on se sen arvoista aina jälkeenpäin. Tukka tuntuu käsittelyn jälkeen ihanan silkkiseltä, aivan kuin uudelta!”

4. Sähkögrilli. ”Mikä kuuluu kesään? No grilliruoka tietenkin! Ajatuksen saatuani lähdinkin vaihtoehtoja vertailematta ja arviointeja lukematta ostamaan sähkögrilliä. Grillistä pulitin satasen, jonka päälle tietysti grillipihdit ja puhdistusaineet jonkun parikymppiä. Eihän sitä grilliä yli kymmentä kertaa tullut käytettyä ja ruoan olisi saanut saman näköiseksi luultavasti paistinpannulla. Pesukin oli hirveä prosessi aina rasvan takia, mutta ostosta kadu! Grillin sain myytyä ihan kelpo hintaan myöhemmin uuteen kotiin.”

5. Guccin aurinkolasit. ”Lasit maksoivat noin 300 euroa, eli opiskelijalle ihan sikana. Olen pidellyt niitä kuitenkin kuin kukkaa kämmenellä, ja aina kun puen ne päälleni, tulee itsevarma ja erityinen olo. Voi tuntua järjettömältä maksaa niinkin pienestä asusteesta paljon, mutta nämä ovat jokaisen sentin arvoiset! Kruunaavat asun kuin asun.”

6. VARSI-IMURI. ”Kyllästyin kömpelöön imuriini ja ostin noin 350 euroa maksavan varsi-imurin. Jokaisella käyttökerralla tulee huojentunut olo laitteen olemassaolosta. Kaapista vetäminen on helppoa ja imurointi tuntuu lastenleikiltä tavalliseen imuriin nähden. Ihanan vaivatonta!”

7. PARISÄNKY. ”Muutin uuteen isompaan asuntoon, johon minulla oli mahdollisuus hankkia leveämpi sänky. Vanha 120 senttiä leveä tai itse sanoisin kapea sänkyni veteli viimeisiään. Ostin Ikeasta noin 400 euroa maksavan 160 senttiä leveän sängyn, joka ei todellakaan sopinut opiskelijabudjettiini. Olin uudesta sängystä niin onnellinen. Pystyin vihdoin nukkumaan meritähtiasennossa ja mietin edelleen, miten olen ennen voinut nukkua niin kapeassa sängyssä.”

8. Ripsienpidennykset. ”Olen kuluttanut ripsiini varmasti parikin tonnia elämäni aikana, sillä kerran kuukaudessa tehtävä huolto maksaa sen 50 euroa tai yli, ja ripsiä olen ehtinyt pitää jo vuosia. En kuitenkaan kadu ollenkaan ripsiini laittamaani summaa, sillä ripsien kätevyyttä ei voi edes sanoin kuvailla. Meikkiä ei tarvitse juurikaan käyttää, kun valmiiden ripsien kanssa näyttää aina huolitellulta. Ripsien kanssa voi uida ja saunoa, eikä ripsaria tarvitse hinkata koko iltaa pois silmistä.”

9. Kaksi vuokraa yhtä aikaa. ”Maksoin parin kuukauden ajan kahta vuokraa, toista kaksioon silloisen poikaystäväni kanssa ja toista kimppakämppään, jossa oli puolen vuoden määräaikainen sopimus. En löytänyt kimppakämppään ketä asumaan, ja halusin pois siitä jo kahden kuukauden kuluttua. Naurettava summa tyhjästä huoneesta oli täysin rahanarvoinen, sillä en olisi kestänyt kimppa-asumista pienessä asunnossa tuntemattomien kanssa enää päivääkään.”

10. Vuoden 2015 Flow-festivaalin sunnuntain lippu. ”En ole yhtään keikkaihminen, vaan menin paikalle ainoastaan paitsi jäämisen pelon takia hetken mielijohteesta ja maksoin lipusta melkein satasen. Muut keikat eivät edes kiinnostaneet, mutta illan pääesiintyjänä oli Florence and the Machine. Keikka oli aivan mieletön, eikä kallis päivälippu jäänyt harmittamaan yhtään! Voisin maksaa saman hinnan uudestaan ihan vain siitä keikasta.”

11. Vuokra-auto Tanskan matkalla. ”Vuokra-autoon tuli jälkikäteen ihan törkeästi lisähintaa, kun emme tietenkään lukeneet sopimuksen pikkupränttejä. Siitä huolimatta reissu oli loistava, kun saimme ajella ympäriinsä ja kokea kaiken ihan omaan tahtiin.”

12. Taksimatka. ”Helsingistä 100 kilometriä länteen. Lähdin keskellä yötä bileisiin, joissa kaverini jo olivat. Matka kustansi reippaasti yli satasen, mutta ystäväporukka osallistui onneksi kuluihin. Taksikuskia nauratti, kun bilepaikkaa ei edes löytynyt kartalta, mutta silti löysimme perille umpipimeällä metsätiellä. Juhlatkin oli loistavat ja mieleenpainuvat.”

” Otin jokaiselle perheenjäsenelle vain kolme perunaa, koska olihan hinta aika korkea.

13. uudet perunat. ”Ostin 15 euron kilohinnalla ensimmäisiä uusia perunoita. Yhden potun hinnaksi laskin 70 senttiä. Maku oli niin loistava, että kyllä kannatti. Otin tosin jokaiselle perheenjäsenelle vain kolme perunaa, koska olihan hinta aika korkea vielä alkukesästä.”

14. spinning-tunTI. ”Osallistuin spinning-tunnille, jonka hinnaksi tuli 275 euroa. Olin pitänyt kuntosalijäsenyyttä lompakossa jo useamman kuukauden, kunnes vihdoin raahauduin salille. Menin ystäväni kanssa spinningiin, ja tunnin jälkeen olo oli euforinen. Jos minulla ei olisi ollut kuukausijäsenyyttä, en olisi käynyt siellä sitä yhtäkään kertaa. Myöhemmin tulin järkiini ja lopetin jäsenyyden.”

15. Louis Vuittonin lompakko. ”Menin ostamaan kymmenen vuotta sitten 500 euron lompakon, jossa on kiva säilytellä kuitteja – satasia kun siellä ei koskaan ole. Mutta on kyllä osoittautunut mainioksi lompakoksi. Se on juuri täydellisen kokoinen, kaikille korteille löytyy lokero ja kolikko-osiossa on vetoketju. Pinta on pehmeää nahkaa, joka on kulunut kauniisti. Ei kyllä kaduta vieläkään!”

16. HOTELLIYÖ. ”Kun lomaa ei irronnut neljää päivää enempää edes palkattomana, päätimme hassata kumppanini kanssa 2000 euroa muutaman yön häämatkaan. Olimme kolme yötä luksushotellissa, joka maksoi 600 euroa yöltä. Sieltä oli mieletön näkymä merelle ja oma uima-allas. Lapusta sai ruksia mieleisensä aamiaisen – tai vaikka kaikki vaihtoehdot, jos niin halusi. Henkilökuntaa ei koskaan näkynyt missään, mutta kun edes ajattelit kylmän oluen tilaamista, tarjoilija ilmestyi uima-altaan viereen portin taakse.”

Mistä sinä olet maksanut ihan sikana, mutta joka on ollut jokaisen sentin arvoinen? Kerro kommenteissa!

