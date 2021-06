12 asiaa, jotka lastensuojelun sosiaalityöntekijä haluaisi jokaisen tietävän: ”Edes puolison kanssa ei voi puhua työasioista”

Millaista on lastensuojelun sosiaalityöntekijän arki? Tähän kysymykseen keskittyy Ylen draamasarja Pala sydämestä. Sarjassa sosiaalityöntekijät (näyttelijät Lotta Lehtikari ja Niina Koponen) antavat työlleen ja asiakkailleen kaikkensa – joskus jopa niin kunnianhimoisesti, että laittavat työn läheistensä edelle ja uhraavat myös oman hyvinvointinsa. Sarjassa sosiaalityöntekijät rikkovat välillä myös sääntöjä ja ovat asiakkaidensa tavoitettavissa yötä päivää.

Entä millaista lastensuojelun sosiaalityöntekijän arki on oikeassa elämässä?

– Julkisuudessa olleiden tapausten perusteella moni voi saada vääristyneen ja liian mustavalkoisen käsityksen työstä, Emmi Auhtola sanoo. Hän on tehnyt sosiaalityöntekijän töitä kymmenisen vuotta. Tällä hetkellä Auhtola työskentelee Vantaan lastensuojelussa.

– Monet saattavat ajatella, että lastensuojeluun joudutaan ja että se on pakkopalvelua, jota perheet joutuvat ottamaan vastaan.

Auhtola muistuttaa, että lastensuojelu on erityisen tuen palvelua, johon myös päästään asiakkaaksi.

– Se ei missään nimessä ole tarkoitettu kaikille, mutta perheissä voi olla todella vaikeita tilanteita, joista ei yksinkertaisesti selviydy ilman apua. Sitä varten lastensuojelu on olemassa. Suurin osa työstämme on sitä, että teemme töitä perheen ja lapsen hyväksi hyvässä yhteistyössä perheen kanssa, Auhtola kertoo.

Kysyimme Auhtolalta myös, mitä muuta lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä jokaisen olisi hyvä tietää.

Työasioista ei voi puhua edes puolison kanssa. ”Salassapitovelvollisuus on ehdoton, joten lastensuojelun sosiaalityöntekijä ei saa puhua asiakkaista tai keisseistä kenenkään läheisensä kanssa, ei edes oman puolison tai parhaan ystävän kanssa. Onneksi lastensuojelussa meillä on työpari, jonka kanssa asioista voi puhua. Lisäksi meillä on tiimi ja johtava sosiaalityöntekijä, joilta saa tarvittaessa tukea.

Omia tunteita ei pidä jättää syrjään, mutta niille ei voi antaa valtaa. ”Itse en edes haluaisi enkä pystyisi jättämään tunteita kokonaan syrjään. Tätä työtä tehdään omalla persoonalla. Jos mitään tunteita ei näkyisi, niin sosiaalityöntekijästä tulisi vaikutelma viranomaisesta, joka ei pysty samastumaan perheiden tilanteisiin. Silti tunteet eivät saa ottaa valtaa. Varsinkin vaikeissa tilanteissa ammatillisuus on tärkeää ja tunteiden pitää pysyä taustalla.”

Asiakkaat voivat olla kaikenlaisista perheistä ja taustoista. ”Se voidaan silti todeta, että useammin asiakkaina on sellaisia perheitä, joille on kasautunut monia vaikeita asioita samanaikaisesti, kuten vanhempien työttömyyttä, talousongelmia, päihde- tai mielenterveysongelmia ja lasten oireilua.”

Virhearvioita voi joskus tapahtua. ”Lastensuojelun työntekijät ovat ihmisiä, ja aivan kuten missä tahansa muussakin työssä, myös sosiaalityössä ja lastensuojelussa tehdään virheitä. Se on inhimillistä. Jotkin virheet voivat olla melko pieniä. Itselläni on käynyt esimerkiksi niin, että olen unohtanut kesken tapaamisen vanhemman nimen tai kutsunut tätä vahingossa väärällä nimellä. Joskus minulle on käynyt niin, että olen lähettänyt tapaamiskutsun perheelle väärällä kielellä. Päätöksiin liittyvät virheet voivat liittyä esimerkiksi siihen, että mietitään, pitäisikö lapsi sijoittaa vai jättää sijoittamatta.”

Laki määrittää työtä todella tarkasti. ”Kaikki päätökset tehdään lain mukaisesti, mutta arviointimahdollisuus on olemassa, ja se tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijä pohtii, onko oikea hetki puuttua tilanteeseen vai voiko se odottaa. Arvio tehdään aina senhetkisen tiedon perusteella, mutta joskus voi käydä niin, että vähän ajan kuluttua ilmeneekin lisää asioita, jolloin sosiaalityöntekijä voi huomata, että tehty arvio oli väärä. Joskus keskustelupalstoilla puhutaan siitä, että lastensuojelussa lapsia otetaan huostaan ilman perusteita. Tällaista ei tapahdu. Huostaanotot ovat pitkiä prosesseja, joita ei kukaan tee yksin. Ne ovat todella tarkkaan harkittuja prosesseja, eikä päätöksiä tehdä hetkessä.”

Väkivallan uhka on olemassa. ”Joskus voi tulla tilanteita, joissa sosiaalityöntekijää uhataan joko sanallisesti tai fyysisesti. Itselläni on käynyt niin hyvä tuuri, että minua ei ole koskaan uhattu fyysisellä väkivallalla. Mutta tiedän kollegoita, jotka ovat joutuneet fyysisen väkivallan uhreiksi. Sellaistakin valitettavasti tapahtuu, mutta se ei ole arkipäivää. Sellaisista tilanteista, joissa asiakas on vihainen ja huutaa, on varmasti kokemuksia lähes jokaisella lastensuojelun sosiaalityöntekijällä.”

Aina ei ehdi lounastamaan tai käymään vessassa. ”Pyrimme siihen, että nämä asiat ehtii tehdä työpäivän aikana, mutta joskus voi olla sellaisia päiviä, että tulee akuutti tilanne, johon joudutaan puuttumaan. Silloin voi käydä niin, että lounastauot jäävät pitämättä ja vessakäynnit ovat kiven alla.”

Sosiaaliset taidot ovat kaikista tärkein ominaisuus. ”Sosiaalisten taitojen lisäksi pitää pystyä hahmottamaan asioita monista eri näkökulmista ja kyetä reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Myös hyvä stressinsietokyky ja aito halu auttaa ihmisiä ovat välttämättömiä.”

Työpäiviin voi milloin tahansa tulla muutoksia. ”Työpäivät voi suunnitella, mutta niihin voi tulla milloin tahansa muutoksia. Saatamme esimerkiksi yhtäkkiä saada tiedon, että asiakkaan tilanne on kriisiytynyt. Tällaisessa tilanteessa muut vähemmän kiireelliset työt jäävät odottamaan, kun kriisiytynyttä tilannetta täytyy alkaa selvittämään. Teemme kuitenkin töitä vain virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvat kriisitilanteet hoitaa sosiaalikriisipäivystys.”

Päätöksiä ei tehdä yksin eikä kotikäynneille mennä yksin. ”Lastensuojelussa lähtökohta on aina se, että jokaisella on aina työparina toinen sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja. Tämän lisäksi on oma tiimi sekä johtava sosiaalityöntekijä, jotka ovat tärkeä taustatuki. Kiireelliset asiat mietitään aina yhdessä, eivätkä päätökset näin jää yhden sosiaalityöntekijän vastuulle. Myöskään kiireellisille kotikäynneille ei koskaan lähdetä yksin, vaan työparin kanssa. Joskus mukaan voi lähteä myös muita viranomaisia, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Esimerkiksi poliisin virka-apua voidaan joskus tarvita. Useimmiten kotikäynnit sujuvat kuitenkin hyvässä yhteistyössä perheen kanssa eikä niissä ole mitään ongelmaa.”

Välillä joutuu kamppailemaan eettisten kysymysten kanssa. ”Lastensuojelussa mietitään aina sitä, mikä on lapsen etu. Silloin sosiaalityöntekijä voi joutua haastavaan tilanteeseen, jos esimerkiksi palvelujärjestelmä ei toimi. Eli jos lapsi tai nuori ei pääse tarvitsemaansa palvelun tai tuen piiriin riittävän nopeasti tai ajoissa, me joudumme lastensuojelussa miettimään, miten voisimme häntä auttaa. Tällaisiin tilanteisiin ei välttämättä ole oikeaa vastausta tai ratkaisua.”