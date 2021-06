Onko tässä työhaastattelujen 7 tiukinta kysymystä? Ammattirekrytoija kertoo, miten niihin kannattaa vastata

Miten niin ei ole muka aina ole järkevää kertoa, kuinka tarkka on työssään?

”Kerro itsestäsi. Kuka olet ja mistä tulet?”

Näinkin yksinkertainen kysymys nostaa helposti jännityskäyrää työhaastattelun alussa. Useimmille meistä tilanne on kuumottava; kädet hikoavat, ja sydän saattaa hakata kiivaammin jo ennen haastattelun alkamista. Silloin helppokin kysymys muuttuu äkkiä monimutkaiseksi.

Academic Work Suomen Maija Björkman kertoo, että työhaastattelussa voi hyvin näyttää jännityksensä.

– Jos jännittää, on ok sanoa siitä vaikkapa haastattelun aluksi. Se on luonnollista ja kertoo ainakin minulle, että hakija ottaa haastattelun vakavasti.

Maijan titteli on Head of Talent Acquisition, ja hänen työnkuvaansa kuulu sisäisen rekrytoinnin tiimin vetäminen. Hän kertoo rekrytoineensa seitsemän vuoden aikana ainakin yli 2 000 ihmistä. Enimmäkseen Maija vastaa toimihenkilöiden palkkaamisesta.

Hän kertoo, että Academic Work Suomi on jo vuosia käyttänyt työhaastatteluissaan kompetenssipohjaista mallia. Kompetenssipohjaisessa työhaastattelussa kysymykset räätälöidään jokaisen työtehtävän perusteella. Menetelmässä pyydetään esimerkkejä edellisistä työtehtävistä.

– Kaikissa rekrytoinneissamme määrittelemme jokaista tehtävää varten kompetenssit eli käyttäytymispiirteet, jotka ovat edellytyksenä tehtävässä menestymisen ja viihtymisen kannalta. Samoja kompetenssikysymyksiä käytetään kaikissa saman tehtävän haastatteluissa, mikä helpottaa hakijoiden vertaamista toisiinsa, Maija Björkman kertoo.

– Työhaastattelun tavoitteena on selvittää, onko hakija oikea henkilö yritykseen. Yhtä tärkeää on myös se, onko tehtävä oikea juuri tälle hakijalle. Siksi kannustan aina olemaan haastattelussa mahdollisimman oma itsensä ja rehellinen.

Maija kertoi Me Naisten pyynnöstä yleisimmät, mutta samalla erittäin haastavat työhaastattelukysymykset – ja sen, miten niihin kannattaa vastata.

1. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

”Tämän kysymyksen yksi muoto on myös, että missä näet itsesi kolmen / viiden / kymmenen vuoden kuluttua? Sillä selvitetään, mikä hakijaa motivoi ja kiinnostaa. Sopiiko hän työpaikkaan, ja onko paikka oikea hänelle?

Tähän ’peruskysymykseen’ ei ole luonnollisesti oikeaa vastausta, mutta siihen kannattaa vastata mahdollisimman rehellisesti ja kertoa vaikkapa omista uravaihtoehtoista, jos niitä on useita. Urahaaveista esimieheksi kannattaa kertoa, mutta miettiä myös, että millä aikavälillä toivoisi haaveen toteutuvan. Toivon aina, että ihminen pääsisi kehittämään itseään työpaikassa.”

2. Miksi haet tätä tehtävää?

”Tämä on toinen ’peruskysymyksistä’. Sillä mitataan motivaatiota ja aitoa kiinnostusta työtehtävään. Tähänkään ei ole yhtä oikeaa vastausta. Hakijan on syytä kertoa totuus hakumotivaatioonsa, sillä on hakijan edun mukaista, että hän saa työpaikan, joka vastaa hänen kiinnostuksensa kohteita. Palkka ja sijainti ovat hyviä perusteita, mutta on hyvä miettiä myös, mikä itse työssä ja organisaatiossa kiinnostaa. Jossain myynnin tehtävissä saatetaan kyllä olettaa, että palkkaus kiinnostaa.

” Kannustan aina olemaan haastattelussa mahdollisimman oma itsensä ja rehellinen.

Tätä kysymystä kannattaa miettiä etukäteen ja antaa haastattelussa jo mahdollisimman konkreettinen esimerkki siitä, mitkä ovat niitä uusia haasteita, joita kaipaa. Muuten haastattelijan on vaikea ymmärtää, mitä hakija tarkoittaa uusilla haasteilla ja voiko tämä tehtävä tarjota niitä.”

3. Kerro jostain tilanteesta, jossa olet onnistunut kääntämään haastavan suhteen toimivaksi.

”Tämä kysymys mittaa yhteistyötä. Ensisijaisesti etsimme vastausta työelämän tilanteesta, mutta esimerkki voi olla vapaa-ajaltakin. Emme hae konflikteja emmekä riitoja, vaan tarkoitus on nähdä, miten hakija toimii yhteistyötilanteissa ja miten hän on onnistunut parantamaan ei-niin-toimivaa yhteistyötä. Mitä tilanteessa tapahtui ja mitä hän on oppinut siitä? Tarttuuko hän haasteisiin vai vältteleekö konflikteja? Toistaako hän samaa vanhaa kaavaa vai toimiiko hän jatkossa eri tavoin? Synkkaako heillä nyt?

Tähän kysymykseen useimmilla on vaikea keksiä vastausta, jolloin ehdottomasti autamme haastateltavaa löytämään esimerkin. Kaikissa tehtävissä ei vaadita erinomaista yhteistyökykyä, mutta mikäli se on olennaista tehtävässä menestymisen kannalta, on tärkeää haastattelijan näkökulmasta saada tähän esimerkki, jossa henkilö osoittaa tekevänsä aidosti töitä ihmissuhteiden eteen.”

4. Milloin viimeksi olet poistunut mukavuusalueeltasi?

”Mukavuusalueelta poistuminen vaatii rohkeutta, jota tällä kysymyksellä kartoitetaan. Pyydän aina esimerkin, eikä sen tarvitse olla mikään iso hyppy epämukavuusalueelle. Yksi esimerkki voi olla vaikkapa haastavaan asiakaspalautteeseen reagoiminen.

Tämä kysymys kertoo myös siitä, miten hakija sopeutuu ja nauttii uudesta tilanteesta. Tähän kysymykseenkään ei jälleen ole mitään oikeaa vastausta, sillä kyseessä on esimerkki hakijan elämästä. Suosittelen tässä tapauksessa miettimään esimerkin työelämästä, jolloin ei ole riskiä, että vastaus menee liian henkilökohtaisuuksiin.”

5. Kerro tilanteesta, jossa päivittäissuunnitelmasi muuttui ja miten reagoit siihen.

”Tämän kysymyksen avainsana on joustavuus. Miten hakija joustaa ja reagoi muuttuviin tilanteisiin. Tässäkään esimerkin ei tarvitse olla iso, vaan riittää esimerkki arkipäivästä. Tämä kysymys on tärkeä myös sinun kannaltasi, sillä on tärkeää, että työtehtävien muutostahti sopii sinun luonteellesi. Jotkut nauttivat siitä, että työpäivät muuttuvat koko ajan ja toiset taas siitä, että päivät pysyvät lähes samanlaisina.”

” Pyydän aina esimerkin, eikä sen tarvitse olla mikään iso hyppy epämukavuusalueelle.

6. Kuinka tarkka olet?

”Tässä usein käytetään vastauksena asteikkoa 1–10, mutta pyydän myös hakijaa kertomaan, miten tämän järjestelmällisyys ja tarkkuus näkyy työssä. Missä kaikissa tilanteissa tai tavoissa se esiintyy?

Suurin osa meistä on ainakin kohtuullisen tarkkoja, ja on ymmärrettävää, ettei kukaan halua antaa itsestään huoletonta kuvaa. Talouden työtehtävissä tarkkuus on suotavaakin, mutta joissakin tehtävissä liiallinen tarkkuus voi olla myös haaste. Esimerkkinä nopeatempoisessa myyntityössä liika tarkkuus saattaa hidastaa tekemistä, jonka vuoksi kaupat menevät sivu suun. Jotta hakija pääsee käyttämään vahvuuksiaan, on tärkeää, että hän on vähintäänkin itsellesi rehellinen siinä, että minkä tasoinen tarkkuuden vaatimus on hänelle luontevaa.”

7. Kerro tilanteesta, jossa muutit käyttäytymistäsi sen jälkeen, kun sait rakentavaa palautetta.

”Tämä on yksi suosikkikysymyksistäni, koska se on hyvin moniulotteinen. Se kertoo hakijan itsereflektointikyvystä. Miten hän ottaa vastaan palautetta? Osaako hän pyytää palautetta? Miten hän on muuttanut itseään palautteen jälkeen?

Kysymys ei ole helppo. Se haastaa miettimään. Joskus kehitettävä piirre voi olla vaikkapa tuo tarkkuus. Vastauksissa toivon kuulevani konkreettisen tilanteen, jolloin sai palautteen, ja sen, miten haastateltava lähti kehittämään itseään sen jälkeen.

Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta kaikilta löytyy kehittämisen kohteita ja kaikki ovat saaneet joskus palautettakin.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla lokakuussa 2018.