Suomalainen Fiona, 38, tekee hattuja Lady Gagalle ja burleskitaiteilijoille – kasvoi vantaalaisessa lähiössä, josta glamour oli kaukana

Modisti Fiona Timantti kuvailee itseään työväenluokan tytöksi, joka on halunnut lapsesta lähtien löytää elämästä sen kimaltavat puolet.

Kun Fiona Timantti, 38, parikymppisenä päätyi opiskelemaan hatuntekoa, hän tunsi heti löytäneensä intohimonsa. Takana oli jo vaatetusalan artesaanin tutkinto ja suunnitelmissa oli ollut jatkaa opintoja vestonomiksi. Ammattikorkeakoulun pääsykokeissa Fiona tajusi, ettei se ollutkaan sitä, mitä hän halusi. Hän halusi tehdä asioita oikeasti käsillään. Pian sen jälkeen hän huomasi sattumalta lehti-ilmoituksen modistikoulusta.

– Hain sinne, vaikka en tiennyt, mitä kaikkea se voisi tarkoittaa. Se olikin juuri se minun juttuni.

Nyt, lähes parikymmentä vuotta myöhemmin, Fiona on valmistanut toinen toistaan näyttävämpiä päähineitä niin teatteriin ja elokuviin kuin tunnetuille artisteille Lady Gagasta lähtien. Yksi merkittävä asiakaskunta ovat burleskitaiteilijat ympäri maailmaa. He kysyvät juuri sellaisia päähineitä, joita Fiona rakastaa tehdä: höyhenillä ja timanteilla koristeltuja suureellisia luomuksia.

Fiona arvelee, että ammatinvalinnan taustalla vaikuttaa jo lapsuudesta juontava eskapismi, tai Fionan sanoin ”halu löytää elämästä sen kimaltavat puolet”.

Vantaalainen radanvarsilähiö ei ollut kovin loistelias kasvuympäristö, mutta äiti vei lapsia oopperaan, teatteriin ja muihin kulttuuririentoihin. Niiden kautta aukesi aivan uusia maailmoja.

– Olen työväenluokan tyttö, enkä halua muuttaa sitä. Mutta olen aina halunnut tehdä elämästä pienen seikkailun. Se johtuu varmasti osittain siitä, että isäni kuoli syöpään, kun olin kolmevuotias. Hän oli vasta kolmekymppinen, Fiona miettii.

– Varmastikin siksikin olen niin kiitollinen siitä, että saan elää. Juhlistan sitä käyttämällä vähän parempia astioita sunnuntaiaamiaisella, ostamalla kukkia ja avaamalla sen paremman skumppapullon.

Palkkatöitä vaikea löytää

”En ole saanut samanlaista fiilistä mistään muusta työstä kuin hattujen ja asusteiden tekemisestä. Tämä on minulle intohimoduuni. Varon tosin vähän sanomasta niin, koska silloin usein pyydetään tekemään ilmaiseksi, ‘kun sä tykkäät tästä niin paljon’.

Yrittäjäksi ryhdyin, koska modisteille ei juuri ole palkkatöitä. Suomessa on jokunen hattutehdas ja modistiliike, mutta kukin liike työllistää vain yhden ihmisen.

Parasta työssäni ovat monipuolisuus, vapaus ja luovuus. Jos jää paikalleen, leipiintyy ja intohimo katoaa. Modistin hommien lisäksi teen muun muassa dj-keikkoja ja stailaan. Vaikka teen pitkiä, joskus jopa 17 tunnin päiviä, minulle on tärkeää, että saan itse päättää aikatauluistani. Voin halutessani vaikka käydä tapaamassa ystävää keskellä päivää.

Krista Siegfridsin Mouse Fatale -päähine on samanlainen kuin Lady Gagalla. Gagan hatussa Fiona käytti aitoja Swarowskin kristalleja.

Teen myös muutaman keikan vuodessa sirkus-, teatteri-, leffa- ja musiikkivideotuotantoihin. Tällaiset keikat kestävät keskimäärin kolmisen kuukautta. Silloin joudun tekemään säännöllistä työaikaa, mutta se ei haittaa, koska tiedän, että vapaus odottaa taas projektin jälkeen.

Olen myös huomannut olevani sen verran mukavuudenhaluinen, että omalla työhuoneellani en välttämättä haasta itseäni ammatillisesti. Projektit ovat hyvä hetki opetella uutta, koska minun täytyy niissä tehdä toisten toiveiden mukaan.”

Menestys ei aina näy ulospäin

”Valmistuin korona-aikana modistimestariksi, mikä oli iso haaveeni. Tutkinto sai minut tuntemaan, että kuljen minua ennen tulleiden mestarien jalanjäljissä ja olen oikeasti alan huippuammattilainen.

Koen onnistuneeni, kun asiakkaani on sypertyytyväinen lopputulokseen. On myös upeaa nähdä tosi vaativa päähine käytössä lavalla. Jouduin miettimään paljon esimerkiksi burleskiartisti LouLou D’vilille tekemäni massiivisen päähineen rakennetta. Sen piti mennä osiin matkustusta varten ja pysyä hyvin päässä villin koreografian ajan, mutta olla poistettavissa kymmenessä sekunnissa.

Haluan aina löytää jokaiselle asiakkaalle juuri hänelle oikean ratkaisun. Isojen tähtien kanssa työskentely on kuitenkin aika erilaista. En välttämättä pääse tapaamaan heitä ja sovittamaan, jos tähti on vaikka ulkomailla kiertueella. Kiireisessä aikataulussa päähineeseen ei ole aikaa tehdä muutoksia, vaan sen täytyy onnistua kerralla – tai se ei tule käyttöön. Teatterissakin käy joskus niin, ettei valmistamani tuote pääse lavalle asti, koska ohjaaja tai pukusuunnittelija päättää toisin.

” En ole rikas, enkä tiedä, tulenko koskaan rikastumaan. Mutta se ei ole tärkeää.

Inspiroidun luovista ihmisistä, oikeastaan kaikista, jotka ovat rohkeasti sitä, miltä tuntuu. Asiakkaistani mieleen on jäänyt Erika Vikman. Stailasin ja puvustin hänen Syntisten pöytä -musiikkivideonsa. Hän on avoin uusille ideoille ja rohkea monella tasolla.

Olen saanut pitkälti valita, mitä teen, ja joutunut tekemään hyvin vähän kompromisseja. En ole rikas, enkä tiedä, tulenko koskaan rikastumaan. Mutta se ei ole tärkeää. En määrittele menestystä rahalla tai kuuluisuudella, vaan se tarkoittaa minulle, että pystyn elämään työllä, josta nautin äärettömän paljon.

Tuloni riippuvat tosi paljon kuukaudesta, rahakkaammissa projekteissa pääsen lähelle suomalaisten mediaanituloa. Kesän vilkkaana juhlakautena tulot pompsahtavat aika korkeiksikin morsiustöiden ja dj-keikkojen ansiosta.”

Yöelämässäkin voi verkostoitua

”Suurin osa duuneistani tulee niin, että minulle soitetaan, tai joku tuttuni suosittelee minua. Pyrin silti myös hakemaan itse töitä, jotta saan paremman käsityksen siitä, millä tasolla olen ammatillisesti ja missä minun pitäisi vielä kehittyä.

Koska piirit ovat niin pienet, verkostoituminen on tärkeää. Olen tehnyt ison osan siitä yöelämässä. En kuitenkaan yritä hakeutua tiettyihin piireihin, vaan olen tutustunut ihmisiin luonnollisesti. Tapahtumista ja bileistä on jäänyt todella hyviäkin ystäviä jopa 15 vuoden takaa.

Kun teen päähinettä jollakin tunnetulle hahmolle, se on usein verkostoni ansiota. Kun ystäväni Mert Otsamo teki Lady Gagalle korsettia, hän ehdotti, että tekisin Gagalle päähineen, joka toimitettiin samalla. Anna Puulle ja Saara Aallolle olen päässyt tekemään kollegani Vesa Silverin ansiosta.

Uskon, että kaikille pitää olla kiva – sille, joka keittää kahvit, ja sille, joka istuu rahakirstun päällä. Olen nähnyt tunnettujen ihmisten kanssa työskennellessä, että koko tiimi huomaa ne, jotka tervehtivät jokaista ja ovat ystävällisiä. Se on myös ammattimaista käytöstä ja vaikuttaa koko tuotannon fiilikseen.

Fionan työ on taloudellisesti epävarmaa, mutta sen kestää, kun saa tehdä sitä, mistä nauttii.

Vaikka minusta on ihanaa olla hetkittäin osa työyhteisöä, olen introvertti ja tarvitsen paljon aikaa yksin täydessä hiljaisuudessa. Jos olen vaikka jossain avajaisissa verkostoitumassa, saatan olla parin tunnin jälkeen täysin valmis kotiin ja nukkumaan. On raskasta olla pitkään sosiaalinen, kiinnostava ja kiinnostunut.

Vaikka tunnen paljon ihmisiä, lähipiirini voi laskea kahden käden sormilla. Siihen kuuluvat sydänkäpyseni, äitini ja veljeni sekä kaikkein läheisimmät ystäväni. Heidän kanssaan voin olla täysin oma itseni ja puhua kaikesta, menestyksestä, mutta myös menetyksistä.

Silloin, kun minulla on monta projektia päällekkäin, voi mennä pitkiäkin aikoja, etteivät ystäväni kuule minusta. Koen siitä jonkin verran huonoa omaatuntoa, mutta minun on toisinaan vain pakko ottaa sellainen spurtti. Vaikka ihmissuhteet ovat tärkeämpiä kuin duuni, työni on vahvasti osa minua ja on onni, etten tee sitä vain saadakseni rahaa vuokraan.

Muistutan läheisiä pienillä jutuilla siitä, kuinka tärkeitä he ovat. Tykkään lähettää kukkia, kun jotain merkittävää tapahtuu tai kun ystäväni on alamaissa. Ne nostavat hetkeksi arjen yläpuolelle.”

Turvaa laittautumisesta

”Hiusten kihartaminen ja kirkkaanpunainen huulipuna tuovat pientä kimalletta jokapäiväiseen elämään. Laittautuminen ei ole minulle velvollisuus, vaan miellyttävä, turvaa tuova rutiini. Kun olen pessyt hampaat, tehnyt aamujumpan, syönyt aamiaisen, laittanut hiukset ja meikannut, tunnen, että kroppani ja mieleni ovat heränneet uuteen päivään.

Haluan nukkua mahdollisimman pitkään ja olla mukavasti. Olen opetellut laittamaan hiukseni rullaamalla ne yöksi, ja meikkiin menee kymmenen minuuttia. En omista verkkareita, vaan minulla on leveälahkeiset korkeavyötäröiset housut, jotka tuntuvat samalta, mutta näyttävät ihan muulta.

” Olen sopeutunut epävarmuuteen ja oppinut luottamaan, että töitä tulee.

Pyrin jumppaamaan joka aamu vähintään 10 minuuttia, joskus 30–45 minuuttia. Keskityn kehonhuoltoon ja yläkropan voimistamiseen, koska tarvitsen käsiäni koko ajan. Jos yläruumis ei ole kunnossa, minulle tulee kipuja. Olisi kauheaa, jos en pystyisi enää tekemään työtäni.

Kävelen työhuoneelleni 20–40 minuuttia. Olen valinnut reitin niin, että saan pienen luontokokemuksen keskellä kaupunkia. Samalla jäsentelen päiväni, niin että voin perille päästyä alkaa hommiin.”

Kun ei vain synny

”Pahinta työssäni ovat stressi, epävarmuus ja se, että olen itse vastuussa kaikesta. Ajoittain herään kolmelta yöllä murehtimaan tulevaisuutta. En kolmen kuukauden pestin alkaessa välttämättä tiedä, mikä seuraava duunini tulee olemaan. Silloin tuntuu vaikealta sanoa ei millekään. Olen toki sopeutunut epävarmuuteen ja oppinut luottamaan, että töitä tulee.

Olen ollut lähellä loppuunpalamista. Silloin melkein kaikki hereilläoloaikani meni töihin. Sain liian vähän unta, en ehtinyt tapaamaan ketään ja aloin lipsua venyttelyrutiinistani. En itse tajunnut tilannetta, mutta ystäväni sanoi siitä minulle.

Matkustelu antaa minulle voimaa ja auttaa pääsemään irti töistä. Käyn tosin matkoillakin katsomassa kangaskaupat ja mahdolliset inspiraationlähteet, kuten museot. Uusien paikkojen ja ihmisten näkeminen on tärkeää työni kannalta.

Minulla on pakko olla deadline. Muuten työ jää roikkumaan tai sitten vain hion ja hion sitä, eikä siitä tule loppua. Koen työssäni usein onnistumisen tunteita, mutta yhtä usein myös epäilen itseäni. Joskus ideaa ei vain tule, vaikka budjettia ja aikaa olisi. Kun minulle tulee tunne, että työstämäni päähine ei onnistu ollenkaan, tiedostan, että se kuuluu luovan työn prosessiin. Luomisen tuskan saa pois vain elämällä prosessin läpi. Prosessi jatkuu siihen asti, kun viimeinen timantti on kiinnitetty. Kun työ on valmis, tuntuu taas mahtavalta.”