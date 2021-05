Martta sai toivomansa palkan fiksulla kikalla – 10 taulukkopalkan päihittänyttä kertoo, miten sen teki

Vähimmäispalkan kyseenalaistaminen on usein hankalaa, mutta ei mahdotonta, kertovat Me Naisten kyselyyn vastanneet lukijat. Vaatimus paremmasta palkasta on kyettävä perustelemaan hyvin.

Onko mitään järkeä pyytää ja toivoa saada enemmän palkkaa, jos työpaikalla maksetaan alan vähimmäispalkan määrittävän palkkataulukon mukaan?

Pyysimme Me Naisten lukijoilta kokemuksia siitä, miten he ovat onnistuneet saamaan taulukkopalkkaa suuremman korvauksen työstään. Kävi ilmi, että se on usein vaikeaa, mutta ei kuitenkaan täysin mahdotonta. Kyselyyn vastasi yhteensä 826 ihmistä. Vaikka osa kommenteista julkaistaan nimettömänä, kaikkien siteerattujen vastaajien henkilöllisyys on Me Naisten tiedossa.

Nainen, 23, kokki, 2 300 euroa

”Työhakemuksessa pyydettiin ilmoittamaan palkkatoive. Tutkin ensin, millaisia palkkoja maksetaan työehtosopimuksen sekä keskiarvoisesti palkkalaskureiden mukaan, ja kirjasin toiveeksi jotain siitä väliltä. Palkkatoiveeni perustui esimiehen työtehtäviin, mutta nyt saan rivityöntekijänä samaa palkkaa. Välillä mietityttää, olisiko pitänyt pyytää vielä vähän enemmän... Perustelin palkkatoiveeni melkein valmiilla AMK-tutkinnolla, kokemusvuosilla sekä nopealla kehittymisellä. Koronan jälkeen minulla olisi mahdollisuus nousta näillä näkymin rivimiehestä vuoromestariksi.”

Pauliina Vedenoja, 34, lähihoitaja kotihoidossa, 2 480 euroa + lisät

”Sanoin työnantajalle, että olen ansainnut paremman palkan kokemuksen myötä.”

Nainen, 38, tukkumyyjä, 2 900 euroa

”Keskustelin työnantajani kanssa työpanoksestani ja tuloksesta, jota olen tehnyt. Koska perustelut olivat hyvät, työnantajani on säännöllisesti nostanut palkkaani keskustelujemme jälkeen.”

Mies, 40, hissitarkastaja, 3 660 euroa

”Perustelin, miten olen päässyt tavoitteeseen ja sen yli.”

Martta Mäkinen, 37, asiakaspalvelun tiiminvetäjä, 3 740 euroa

”Alalla ei ole palkkataulukkoa, vaan perustelin palkkatoiveeni työkokemuksella, taidoilla ja yritykselle tuomallani lisäarvolla. Asetin työtarjouksen hyväksymisen ehdoksi palkkahaarukan, jossa minimi oli todellinen palkkatoiveeni, mutta korkeampi kuin työstä yleensä maksettava palkka. Joten kun työnantaja suostui haarukan alalaidassa olevaan summaan, sain juuri sen palkan, jota olin toivonutkin, ja he luulivat saavansa minut toivomaani halvemmalla. Kokemukseni mukaan palkasta kannattaa alkaa tosissaan neuvotella vasta sitten, kun työtarjous on muuten varma. Kun olet osoittanut olevasi paras hakija, työnantaja on usein valmis maksamaan vähän enemmän varmistaakseen panoksesi.”

” Kun työnantaja suostui haarukan alalaidassa olevaan summaan, sain juuri sen palkan, jota olin toivonutkin.

Nina Laitinen, 38, koodari, 3 665 euroa

”Meillä töissä kehotetaan pyytämään korotuksia ja perustelemaan ne jokaisessa kehityskeskustelussa. Palkankorotusten pyytäminen on tehty helpoksi.”

Nainen, 36, sairaanhoitaja, 3 150 euroa

”Olin vaihtamassa työpaikkaa. Olin kunnallisella töissä ja vaihtamassa yksityissektorille. Minulla oli juuri sitä osaamista, mitä uusi työnantajani tarvitsi. Hain työpaikkaa ’huvin vuoksi’, mitään pakkoa vaihtamiselle ei siis olisi ollut. Esitin palkkatoiveen, ja sanoin, että sen alle en tule. Sain työn ja olin hieman äimistynyt, että näin kävi. Sairaanhoitajana ei yleensä ole ollut tapana palkasta neuvotella!”

Mies, 29, hitsaaja, 3 000 euroa

”Menin toiseen paikkaan haastatteluun. Sitten menin heidän tarjouksellaan takaisin omalle työpaikalle ja kysyin samaa liksaa. Nosti samalle tasolle.”

Nainen, 26, hortonomi/työhön osallistuva työnjohtaja, 3 000 euroa

”Vaihdoin työpaikkaa ja haastattelussa kerroin, mitä palkkaa sain edellisellä työnantajalla. Uusi työnantaja korotti panoksia muutamalla satasella parempien työetujen kanssa. Isoa summaa en osannut vaatia, sillä työnkuva vastaa paljon edellistä työtäni. Olen kuitenkin tyytyväinen edes pieneen parannukseen.”

Mies, 36, hoitaa reklamaatioita yrityksessä, 3 200 euroa

”Esitin toivomaani palkkaa hieroessamme työsopimusta, mutta se ei käynyt. Hyväksyin matalamman palkan työsuhteen alussa, mutta koeajan päätyttyä tein vaatimuksen, että palkka nostetaan pyytämääni. Sain pyytämäni. Ilmeisesti olin tehnyt asioita oikein ja tuonut säästöjä yritykselle työlläni.”

Palkat esiin!

Palkkojen avoimuudesta ja palkkatasa-arvosta on keskusteltu viime aikoina paljon, mutta täyteen palkka-avoimuuteen on vielä matkaa.

Me Naisten hiljattain tekemässä katugallupissa osa kertoi avoimesti palkkansa, osa ei. Suurin osa haastattelemistamme ihmisistä kannatti palkka-avoimuutta riippumatta siitä, halusivatko he itse paljastaa oman palkkansa.

Palkka-avoimuuden lisäämiseen etsitään nyt ratkaisuja myös lainsäädännöstä. Asia on kirjattu myös Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii parhaillaan työryhmä, joka valmistelee muutoksia tasa-arvolakiin. Tarkoituksena on lisätä henkilöstön, henkilöstön edustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia saada palkkatietoja.

– Tavoitteena on, että palkoista puhuttaisiin enemmän, ja että ihmiset tietäisivät paremmin, mitä eri tehtävistä maksetaan tai millainen palkkapolitiikka yksittäisissä firmoissa on. Palkka-avoimuus ennaltaehkäisee palkkaeroja ja syrjintätilanteiden syntymistä sekä helpottaa syrjintään puuttumista, sanoo työryhmää vetävä Tanja Auvinen.