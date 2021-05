A:n ylioppilaat kertovat nyt, miten ovat menestyneet elämässä – kehnosti mennyt yo-koe ei välttämättä vaikuta uraan, vaan itsetuntoon

Huippuylioppilaat nousevat otsikoihin, mutta todellisuudessa vain murto-osan papereissa komeilee useamman laudaturin suora. Selvitimme, miten rimaa hipoen ylioppilaiksi päässeet ovat menestyneet elämässä.

Uusia ylioppilaita juhlitaan tänä vuonna lauantaina 5. kesäkuuta. Tyypillisesti parrasvaloihin päätyvät useamman laudaturin kirjoittaneet superylioppilaat – syystäkin.

Kuitenkin todellisuudessa vain noin viiden prosentin ylioppilastodistuksessa komeilee useamman laudaturin suora, ja valmistuminen heikommillakin arvosanoilla on valmistuminen. Noin viisitoista prosenttia valmistuu lukiosta A:n papereilla, jota huonompi arvosana on enää improbatur, hylätty.

Kysyimme lukijoiltamme, mitkä arvosanat he kirjoittivat ja miten ne ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä. Kyselyyn tuli lähemmäs tuhat vastausta. Vastanneista yhteensä 51 prosenttia oli saanut joko C:n, B:n tai A:n paperit. Tässä jutussa ääneen pääsevät ne vastaajat, joiden ylioppilastodistuksen yleisarvosana oli approbatur.

Valtaosa A:n paperit kirjoittaneista koki, ettei yo-todistuksella ole ollut kovinkaan suurta merkitystä uran tai työllistymisen kannalta. Mielipide heijastuu myös kyselyn kokonaistuloksissa: kaksi kolmasosaa kaikista kyselyyn vastanneista koki, ettei yo-kirjoitusten arvosanoilla ole ollut juuri minkäänlaista merkitystä heidän elämäänsä.

– Olen päässyt etenemään hienosti urallani, vaikken ollut mikään huippuoppilas, toteaa nimimerkki Koo, 50.

Yo-papereita ei ole pahemmin kyselty

Monissa vastauksissa korostui kokemus siitä, ettei A:n papereista ole ollut sen koommin hyötyä kuin haittaakaan – mikäli niiden perään on edes kyselty. Näin kertoo nimimerkki JoeHacker, 51:

– Töihin mennessä on vain kysytty, että oletko ylioppilas. Arvosanoja ei ole edes katsottu, ja korkeakouluunkin pääsi ainakin tuohon aikaan pelkällä pääsykokeella.

Kuitenkin muutama vastaaja kertoi huonon yo-todistuksen vaikuttaneen jatko-opiskelumahdollisuuksiin ja jopa oman arvon tunteeseen. Näin toteaa muun muassa nimimerkki Arvosanoilla on väliä, 46:

– Yo-papereita ei ole pahemmin kyselty, mutta huonot paperit ovat koko ikäni vaikuttaneet minäkuvaani. Sisarukseni ja ystäväni olivat hyviä oppilaita ja pääsivät kaikki opiskelemaan korkeakouluihin. Itse en päässyt hakemaani koulutukseen, vaan päädyin kauppaopistoon, jota en kokenut omaksi alakseni. Se on vaikuttanut itsetuntooni.

Elämässä voi pärjätä ilman huippuarvosanoja

Mitä ammatteihin tulee, approbaturin paperit kirjoittaneiden joukko on monenkirjava. Porukkaan mahtuu niin opettajia, sairaanhoitajia, insinöörejä, liikunnanohjaajia, yrittäjiä kuin bioanalyytikkojakin.

– Olen oikeustieteen maisteri ja tehnyt erilaisia asiantuntija- ja päällikkötehtäviä. Viimeiset 25 vuotta toimin johtavassa asemassa. Nykyään olen jo eläkkeellä, kertoo Ykä, 71.

” Vaikken kummoisia papereita lukiosta saanut, olen edennyt hyvin elämässäni.

– Vaikken kummoisia papereita lukiosta saanut, olen edennyt hyvin elämässäni. Valmistuin vuonna 2014 sosionomiksi varhaiskasvatuksen opettajan pätevyydellä, ja töitä riittää kyllä, kertoo nimimerkki Mama, 47.

– Olen ollut koko ikäni töissä matkailualalla, puhunut kieliä ja käynyt vaihto-oppilaana Kanadassa, vaikka reputin englannin kielen ylioppilaskirjoituksissa. Koen olevani hyvä työssäni siitä huolimatta! Työ opetti, ei koulu, tuumaa Johanna, 47.

A:n paperit kirjoittaneiden jatko-opintojen polku näyttäisi vaihtelevan korkeakoulututkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon välillä. Mukaan mahtuu myös poikkeuksia, sillä muun muassa nimimerkki Fox, 41, kertoo siirtyneensä työelämään suoraan lukion penkiltä:

– Työnteko kiinnosti enemmän kuin opiskelu. Olin jo töissä koko lukion toisen ja kolmannen vuoden ajan, ja aloin tehdä toista työtä heti kesällä lukion päättymisen jälkeen. Nykyään työskentelen näyttämömestarina.

Oma ala on löytynyt monen mutkan kautta

Osa vastaajista on ehtinyt opiskella matkan varrella itselleen uuden ammatin jo useamman kerran. Nimimerkki Zirup, 54, kuvailee urapolkuaan näin:

– Joskus oma ala löytyy vasta mutkien kautta. Itselläni on kolme tutkintoa. Opiskelin ensin taidetta, mutta palo ei ollut tarpeeksi kova ja lisäksi piti saada rahaa, joten päätin kolmekymppisenä opiskella kokiksi. Tein keittiöhommia viisi vuotta, kunnes kypsyin kaalin hajuun ja koko alaan. Opiskelin nelikymppisenä huonekalurestauroinnin artesaaniksi, koska käsillä tekeminen on parasta. Nyt minulla on ollut oma firma kymmenen vuotta. Kaikista opinnoistani on ollut vain hyötyä: ne ovat muovanneet minusta sen osaajan, joka olen nyt.

” En ole koskaan haaveillut kouluttautuvani korkealle.

Suurin osa approbaturin saaneista vaikuttaa olevan varsin tyytyväisiä uraansa ja elämäänsä. Nimimerkki Lakista ylpeä työläinen, 31, toteaa, että elämässä voi pärjätä ilman huippuarvosanoja:

– En ole koskaan haaveillut kouluttautuvani korkealle. Lukion jälkeen päädyin ammattikouluun, jossa opiskelin hotellivirkailijan ammatin. Tein alan töitä viiden vuoden ajan, kunnes kaupan ala alkoi kiinnostaa. Koska minulla oli työkokemusta asiakaspalvelusta hotellin puolella, sain myyjän paikan nopeasti ilman alan koulutusta. Olen ollut sillä tiellä jo viisi vuotta. Vastuuhommia riittää ja toivon, että saan olla alalla vielä pitkään. Opiskelua en edelleenkään kaipaa.