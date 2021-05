Seija kehitti jäätävän systeemin, jonka avulla ystävät maksavat velkansa nopeasti takaisin: ”Kummasti auttaa asiaan”

Jos poppaskonstit velkojen perimiseen eivät auta, velkaneuvoja kehottaa viemään asian rohkeasti käräjille.

Velkojen saaminen takaisin on vaikeaa, jos ystävällä ei ole halukkuutta maksaa.

Rahan lainaaminen pulassa olevalle ystävälle on ystävällinen ele. Se voi kuitenkin joskus johtaa ikäviin tilanteisiin, jos lainaa tarvinnut ei ole valmis maksamaan velkojaan takaisin.

Kerroimme aiemmin järjestösihteeri ja bloggaaja Helka Beltistä, jonka ihmissuhteissa raha on aiheuttanut ongelmia ja kiusallisia tilanteita. Siksi Helka päätti lopettaa rahan lainaamisen tyystin.

Jo muutaman kympin maksamattomasta lainasta voi tulla huijattu olo. Onko mitään tehtävissä, jos lainat ovat jääneet roikkumaan eikä ystävällä ole aikomustakaan maksaa takaisin?

Me Naisten taannoiseen rahakyselyyn vastannut Seija kertoo lainaavansa vain sen summan, jonka on myös valmis menettämään. Ja se, joka ei maksa takaisin, on sen jälkeen vain tuttava.

” Kummasti sivusta seuraajien läsnäolo auttaa asiaan.

Vuosien varrella Seija on löytänyt hyväksi todetun keinon saada rahansa takaisin, mikäli ystävä ei ole maksanut lainaansa vapaaehtoisesti:

– Osan rahoista sain niin, että menin kulloisenkin ihmisen luokse tilanteessa, jossa on muitakin ihmisiä kuulemassa, ja kysyin, että joko olisi rahaa maksaa laina takaisin, Seija kertoo.

– Kummasti sivusta seuraajien läsnäolo auttaa asiaan. Yleensä rahaa löytyi, vaikka muuten olisi ehkä sanonut, että voi kun ei nyt oikein voi.

” Kun postiluukusta kilahtaa haastehakemus, yleensä ihminen säikähtää ja maksaa velan itse pois.

Usein rahaongelmiin ja rahan lainaamiseen liittyy häpeää. Seijan mielestä ystävän maksuaikeita voi yrittää tökkiä kepillä sosiaalisen paineen avulla eli utelemalla rahoista äänekkäästi. Jos poppaskonstit eivät auta, asiantuntija neuvoo viemään asian rohkeasti käräjille.

Veloista eroon -talousneuvonnan velkasovittelija Satu Mäkelä sanoo, että rahojen hakeminen oikeuden kautta kannattaa, jos tietää ystävän olevan työssäkäyvä ja maksukykyinen. Asiasta kannattaa olla kuitenkin kirjallinen todiste, kuten viestiketju, sillä suullista sopimusta on vaikea todistaa.

– Kun postiluukusta kilahtaa haastehakemus, yleensä ihminen säikähtää ja maksaa velan itse pois, Mäkelä sanoo.

Tilanne on toinen, jos ystävä onkin maksukyvytön: oikeusreissun kulut voivat jäädä itselle maksettavaksi, ja velka jää saamatta.

