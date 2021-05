Kehtaatko kertoa palkkasi? Vastaa kyselyyn

Saatko jotain muuta kuin taulukkopalkkaa? Miten olet onnistunut siinä? Osallistu kyselyymme, teemme aiheesta juttua.

Oletko sinä valmis kertomaan palkkasi? Hiljattain tekemässämme katugallupissa osa kertoi avoimesti palkkansa, osa ei. Suurin osa haastattelemistamme ihmisistä kannatti palkka-avoimuutta riippumatta siitä, halusivatko he paljastaa oman palkkansa.

Laajaan palkka-avoimuuteen on silti vielä matkaa, vaikka moni hyötyisi siitä. Tilanne on jopa niin kehno, että tähän etsitään nyt ratkaisuja lainsäädännöstä. Asia on kirjattu myös Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) toimii parhaillaan työryhmä, joka valmistelee muutoksia tasa-arvolakiin. Tarkoituksena on lisätä henkilöstön, henkilöstön edustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia saada palkkatietoja.

– Tavoitteena on, että palkoista puhuttaisiin enemmän, ja että ihmiset tietäisivät paremmin, mitä eri tehtävistä maksetaan tai millainen palkkapolitiikka yksittäisissä firmoissa on. Palkka-avoimuus ennaltaehkäisee palkkaeroja ja syrjintätilanteiden syntymistä sekä helpottaa syrjintään puuttumista, sanoo työryhmää vetävä Tanja Auvinen.

Aiemmassa Me Naisten katugallupissa palkkansa paljastaneet ihmiset oli enimmäkseen ihmisiä, jotka tienaavat suunnilleen taulukkopalkan verran. Nyt etsimme ihmisiä, jotka saavat suurempaa kuin taulukkopalkkaa. Kuulutko sinä heihin?

Jos olet työsuhteessa ja haluat kertoa palkkasi sekä sen, miten olet onnistunut saamaan enemmän kuin taulukkopalkka määrittelee, osallistu kyselyymme! Teemme aiheesta juttua.

