Miksi suomalainen ei kehtaa kertoa, kun rahat ovat loppu? Hanna, 33, salasi tilanteensa jopa poikaystävältään

Moni häpeää rahattomuuttaan, selviää Me Naisten kyselystä. – Jätän usein sanomatta veloistani ja vetäydyn esimerkiksi kaverien juhlista, koska juhlimiseen ei ole rahaa, Jonna kertoo.

Lähes 80 prosenttia kokee häpeää rahaa liittyen. Tämä selviää Me Naisten tekemästä kyselystä, jossa 61 prosenttia vastaajista kertoi häpeävänsä huonoa taloudellista tilannettaan. Moni kertoi tuntevansa häpeää erityisesti silloin, kun rahattomuus käy ilmi keskustelussa ystävien tai muun lähipiirin kanssa.

Rahattomuus ei silti ole kyselyn perusteella ainut häpeän aihe, sillä moni nolostelee myös varakkuuttaan. Lue lisää tästä jutusta: ”Jotenkin hävettää olla hyväosainen” – varakkaat suomalaiset kertovat nyt, miltä omien tulojen salailu tuntuu

”Kun muut puhuvat rahasta, ahdistun ja alkaa itkettää”

Jonna*, 39, on yksinhuoltajaäiti, joka elää pelkästään kotihoidontuella ja toimeentulotuella. Hänelle on kertynyt velkaa osamaksuista ja luotoista, joita on ollut pakko ottaa esimerkiksi lasten pakollisiin hankintoihin.

– Elämme kädestä suuhun velkojen vuoksi, ja minulla on jatkuvasti huono omatunto siitä, etten voi hankkia lapsille kaikkea, mitä pitäisi. Jätän usein sanomatta veloistani ja vetäydyn esimerkiksi kaverien juhlista, koska juhlimiseen ei ole rahaa, hän kertoo.

Moni heikosti toimeentuleva kertoi kyselyssämme välttelevänsä rahasta puhumista viimeiseen asti. Annamari*, 42, kertoi joutuneensa taloudellisesti ahtaalle irtisanomisen ja avioeron takia.

– En kehtaa puhua siitä, ettei minulla enää ole varaa mihinkään. Kun muut puhuvat rahasta, ahdistun ja alkaa itkettää.

Samoin tunsi Hanna*, 33, jonka rahankäyttö oli nuorempana holtitonta. Hän osteli vaatteita ja kosmetiikkaa nettikaupoista enempää harkitsematta. Luottokortin luottoraja ylittyi joka kuukausi.

– Luottokortilla tai eri osamaksusysteemeillä se oli vain liian helppoa ja koukuttavaa. Lopulta olin ongelmissa lyhennysten kanssa joka kuukausi.

Katastrofaalinen rahatilanne hävetti Hannaa, eikä hän puhunut asiasta edes lähimmille ystävilleen.

– Jos joku pyysi syömään tai tuomaan jotain, siirtelin rahaa luottokortin ja eri tilien välillä, etteivät ystävät tajuaisi, ettei minulla ollut kahtakymppiä enempää rahaa, hän kirjoittaa.

Hanna ei kertonut asiasta edes poikaystävälleen – ennen kuin oli ihan pakko.

– Autoni hajosi, ja poikaystäväni piti maksaa 1 400 euron korjauslasku omista rahoistaan. Minua nolotti niin, että luulin kuolevani. Silloin päätin muuttaa tapani.

Sittemmin Hanna on maksanut luottokorttilaskunsa kokonaan pois ja vaihtanut debit-korttiin. Nykyisin säästössä on jonkin verran rahaa yllättäviin kuluihin.

– Nyt olen yrittänyt kertoa kaikille kokemuksistani. Taloudelliset ongelmat ovat niin yleisiä, ettei niitä pitäisi hävetä.

Miksi raha on tabu?

Monelle kyselyymme vastanneelle rahasta puhuminen oli ylipäätään vaikeaa, vaikka se ei aiheuttaisikaan häpeää. 40-vuotiaan Iiriksen* mielestä Suomessa puhutaan yleisesti liian vähän rahasta.

– Minusta ystävien kesken olisi hyvä puhua rahasta. Silloin oppisi paremmin ymmärtämään muita. En kuitenkaan ryhdy siihen, koska ajattelen, että se on kulttuurissamme sopimatonta.

Muutamissa vastauksissa korostettiin, että rahankäyttö voi tuottaa häpeää, vaikka ostoksiin olisikin varaa.

– Jos olen maksanut ”suhteettoman summan” jostain vaatteesta tai huonekalusta, minua on jäänyt vaivaamaan kauhunsekainen vastuuttomuudentunne. Tuntuu kuin olisi pystyttävä selittämään, että on ”oikeutettu” tekemään niin hurjahintaisen ostoksen tai tilaamaan mielestään liian kalliin aterian. Omatunto kai se on, joka kolkuttelee, Riikka*, 47, kirjoittaa.

Joka viides vastanneista ei nähnyt mitään ongelmaa rahasta puhumisessa – oli sitä sitten vähän tai paljon. Esimerkiksi Sanna*, 33, kertoo olevansa sinut 15 000 euron vuositulojensa kanssa.

– Olen aina ollut köyhä. Tuon sen kysyttäessä esille. Yritän olla sanomatta jotain ilkeää, jos joku tuttavani ostaa jotain omalla mittapuullani turhaa ja kallista. Ei se ole minulta pois, mutta jotenkin rahan tuhlaus on jäänyt päähänpinttymäksi.

* Nimi muutettu.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 08/2019.