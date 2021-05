Anne lainasi 10 000 € asunnon ostoon, mutta rahoja ei vain kuulunut – kaverilla napakka selitys

Joskus ystävyys myydään halvalla pois.

”Aina on niitä, jotka baari-iltana eivät koskaan tarjoa kierrosta muille, vaikka olisivat itse juuri nauttineet useamman ilmaisen kierroksen ystävien tarjoamana”, toteaa Jaana.

Hän on yksi Me Naisten suureen lainaamiskyselyyn vastanneista. Kysyimme lukijoiltamme, millaisissa tilanteissa he ovat vipanneet rahaa ystävilleen ja kuinka lainan kanssa lopulta kävi.

Kyselyn perusteella rahan lainaaminen ystäville on varsin kinkkinen asia, joka usein koettelee keskinäistä luottamusta.

Peräti 419:stä vastaajasta 325 koki, että raha aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa. Moni kyselyyn vastanneista kertoi, että rahan lainaaminen ystävälle päättyi usein huonosti: lainat kuitattiin toistuvalla ”unohtelulla”, ystävän välttelyllä ja pahimmassa tapauksessa vastaajat saivat odotella rahojaan vuosia. Monissa tapauksissa laina jäi kokonaan maksamatta.

Rahojen penääminen koettiin kyselyn perusteella kiusalliseksi: moni kertoi saaneensa tiuskivia tai vihamielisiä kommentteja, jos ystävää muistutti lainasta.

Anne kertoo lainanneensa läheiselleen jopa 10 000 euroa uuden asunnon ostoa varten. Hän tunnistaa ihmistyypin, joka pitää lainaa jonkunlaisena lahjana.

”Olen monesti yrittänyt kysyä, milloin hän alkaisi maksaa lainaa takaisin, mutta vastausta en ole saanut. Viimeksi viime viikolla kysyin, ja hän vain totesi, että velat ovat jo vanhentuneet”, Anne kertoo.

” Velan takaisinmaksusta kannattaa kysyä tekstiviestein.

Läheisen napakka selitys voi kuulostaa valheelta, mutta jossain tapauksissa se voi pitää paikkansa. Ystävien välinen velka voi lainopillisesti vanheta, kertoo Veloista eroon -palvelun velkasovittelija ja talousohjaaja Satu Mäkelä.

– Jos unohtaa muistuttaa velasta kolmen vuoden välein, velka vanhenee. Muistutus pitää olla todistettavissa, eli velan takaisinmaksusta kannattaa kysyä tekstiviestein, Mäkelä sanoo.

Tämä koskee kaiken kokoisia velkoja. Suullinen sopimus ja suulliset muistutukset velasta on vaikea todistaa, jos velkoja lähtee perimään käräjäoikeuden kautta.

Epäonnisimpia tarinoita yhdisti se, ettei lainasta ja sen takaisinmaksusta oltu tehty minkäänlaista kirjallista sopimusta ystävien välillä. Rahaa lainaavan oma hyväuskoisuus ja avuliaisuus näyttivät johtavan helposti lainauskierteeseen, jossa sama ystävä pyysi rahaa toistuvasti.

Siinä tulee nopeasti hyväksikäytetty olo, kuten Paulalla:

”Yhden lainauksen jälkeen lainaaminen alkoi toistua kuukausittain niin, että pelkäsin jo palkkapäivää, kun ystävä soitti heti aamusta uutta lainaa. Välillä en uskaltanut vastata puhelimeen, kun jo tiesin, että taas pummataan rahaa. Maksoi kylläkin lainat vähitellen pois, mutta viikon sisällä jo lainasi lisää, eli hän oli jo lainakierteessä.”

Mäkelä neuvoo tekemään kirjallisen sopimuksen joka kerta, kun raha liikkuu ystävien välillä. Lainasopimukseen tulee merkitä maksupäivä, onko lainalla korkoa ja mikä on sanktio, jos maksua ei tule. Lainasopimuspohjia löytää internetistä.

– Pääsääntöisesti ystäville tai tuttaville lainatut rahat eivät palaudu takaisin. Jos lainaa usein satasen sinne ja toisen tänne, on todella vaikea saada rahoja itselleen, Mäkelä kertoo omasta kokemuksesta.

Muilla maksattajat

Lähes jokaiselle tuttu, mutta salakavala lainaamisen muoto on kimppalahjojen, ruokaostosten tai vaikkapa juomatarjoiluiden maksattaminen läheisillä. Kyse on usein pienistä, muutaman euron lainoista, jotka jäävät siten helposti maksamatta. Maksajalle niistä voi kertyä kuitenkin iso summa.

Veera kertoo välttelevänsä porukan yhteisten hankintojen maksamista, sillä kokee saavansa siinä usein itse takkiin.

”Itse en enää halua olla se, joka työpaikalla kerää rahat kimppalahjaa varten. Siitä jää nimittäin aina myös tappiolle, sillä joukossa on aina niitä, jotka muistutuksista ja pyynnöistä huolimatta ’unohtavat’ maksaa. Edelliskesänä työyhteisössämme juhlittiin lyhyen ajan sisällä kaksia tasakymmeniä, joiden johdosta minä, lahjarahan kerääjä, maksoin useamman kympin ylimääräistä. Että ei enää koskaan.”

Ystävältä loppui maksuhalut

Annen hyväntahtoisuus ja halu auttaa ystävää kävi kalliiksi – hän osti ystävälleen uuden puhelimen, mutta ystävän mielestä laina vanhentui puhelimen hajotessa.

”Lainasin rahaa ystävälleni, joka tarvitsi uuden puhelimen uuden työpaikan vuoksi. Ensin kieltäydyin, mutta painostuksesta annoin lopulta periksi. Ystäväni lupasi maksaa takaisin heti palkasta, mutta lopulta alkoi maksaa vain pieniä murusia kerrallaan.

Lopulta, kun puhelimen hankinnasta oli vuosi aikaa, aloin pyytää lainasummaa takaisin. Silloin ystävä ilmoitti, että puhelin on jo rikki eikä hän aio maksaa. Jäin siis lopulta nuolemaan näppejäni.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 04/2019.