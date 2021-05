9 ammattia, joissa introvertit viihtyvät vallan mainiosti

Kuten ehkä arvaatkin, introvertin ei tarvitse ryhtyä majakanvartijaksi kaukaiselle saarelle – ellei sitten välttämättä halua.

Sanotaan, että työelämässä pärjäävät usein etenkin ulospäinsuuntautuneet ja energiset ekstrovertit. He verkostoituvat suvereenisti ja loistavat sosiaalisuudellaan.

Introverttiuteen taipuvainen on sen sijaan suuntautunut sisäänpäin ja väsähtää helposti sosiaalisissa tilanteissa.

Suomalaisessakin työelämässä korostetaan ulospäinsuuntautuneisuutta ja sosiaalisuutta. Erään australialaistutkimuksen mukaan länsimainen ideaali-ihminen on yhä ”itsenäinen, ilmaisuvoimainen ja viihtyy huomion keskipisteenä”. Se on kummallista, sillä suuri osa suomalaisista on ujoja, ujoutta työelämässä tutkinut psykologi ja tietokirjailija Kati Tiirikainen on kertonut Me Naisten haastattalussa.

Ujous ja introverttius eivät tietenkään ole sama asia, mutta niissä on paljon yhteistä. Suuret ihmismäärät, avokonttorit ja ryhmäkokoukset voivat ahdistaa ujojen tapaan myös introvertteja.

Psykiatrian erikoislääkärin Juhani Mattilan mukaan introvertilla on kuitenkin vahvuuksia, joista on hyötyä jokaisella alalla.

Psykoterapeutti Helena Vuoriheimo puolestaan totnnut Kodin Kuvalehden artikkelissa, että introvertti voi pärjätä mainiosti myös sosiaalisuutta vaativassa työssä, kunhan hänellä on mahdollisuus tyydyttää yksinolon tarvettaan vapaa-aikana. Introvertin ei siis suinkaan tarvitse hakeutua ammattiin, jossa ei tarvitse tavata muita ihmisiä. Introverttina pärjää alalla kuin alalla, kunhan työ on itselle mieluinen.

Pengoimme netin vertaiskeskusteluja ja muuta lähdeaineistoa selvittääksemme, missä ammateissa introvertit kokevat viihtyvänsä ja menestyvänsä vallan mainiosti.

1. Näyttelijä, muusikko tai muu esiintyjä

Voi kuulostaa hullunkuriselta, mutta moni tunnettu julkisuuden henkilö tunnustautuu introvertiksi. Esimerkiksi toimittaja Maria Veitola sekä näyttelijä-muusikko ja Youtube-tähti Sara-Maria Forsberg ovat kertoneet olevansa introvertteja. Huffington Postin mukaan kansainvälisistä julkkiksista muun muassa Christina Aguilera, Kim Kardashian, Barack Obama sekä Emma Watson ja Johnny Depp ovat tiettävästi introvertteja.

Introvertti saattaa jännittää ennen esiintymistään hullun lailla, mutta on elementissään, kun lopulta saa toteuttaa itseään ja intohimoaan lavalla. Esimerkiksi näytteleminen voi sopia introvertille, sillä työssä saa heittäytyä täysin toisiin saappaisiin. Esimerkiksi supertähti Beyoncé on kertonut luoneensa Sasha Fierce -nimisen alter egonsa suojellakseen itseään.

– Loin hänet, jotta minun ei tarvitse ajatella ammattiani, kun menen kotiin. En ole oikeassa elämässä yhtään hänen kaltaisensa, Beyoncé on sanonut.

2. Johtaja

Sisäänpäin kääntynyt on hyvä kuuntelija, harkitseva ja empaattinen, koska hänen kaikki energiansa ei kulu touhuamiseen. Hänellä on herkät aistit ja hän näkee yksityiskohtia, jotka jäävät helposti huomaamatta vikkeliltä ekstroverteilta.

– Monesta sisäänpäin kääntyneestä tulisi loistava pomo. Kun ymmärtää omia tunteitaan ja malttaa kuunnella, ymmärtää alaisiaankin, psykiatrian erikoislääkäri Juhani Mattila sanoi taannoisessa jutussamme.

3. Yrittäjä

Monille tulee yrittäjästä mieleen vilkkaasti verkostoituva, luontevasti small talkia heittävä tyyppi. Itse itsensä työllistäminen sopii kuitenkin mainiosti myös introvertille. Mikroyrittäjän tai freelancerin hommissa saa suunnitella omat aikataulunsa ja työpäivänsä kuten haluaa, ei ole pomoja eikä välttämättä työkavereitakaan.

4. Sairaanhoitaja tai lähihoitaja

Joidenkin mielestä hoitoala sopii vain sosiaalisille, mutta se ei pidä paikkaansa. Näin eräs vanhusten kotihoidossa työskentelevä sairaanhoitaja kirjoittaa uravalintansa syistä Suomi24-keskustelupalstalla:

– Kaikki suunnilleen revitään töihin, eli työhaastattelussa ei tarvitse juuri muuta kuin näyttää todistus. Vanhukset siksi, että vanhusten kanssa on tosi helppo tulla toimeen. Ne ottaa sut vastaan just sellaisena kuin olet, ja keskustelu on ihan superhelppoa. Kotihoito siksi, että olen kontaktissa yhden vanhuksen kanssa kerrallaan heidän omassa kodissaan. Siitä tulee jotenkin luottavainen ja turvallinen fiilis.

Sairaanhoitajana työskentelevän keskustelijan mukaan työssä joutuu tekemään yhteistyötä, mutta kun omaksuu itselleen ”ammattiroolin”, se onnistuu.

– Työssä kohtaan monia ihmisiä päivän mittaan. Osaan kuitenkin pitää ammatillista etäisyyttä, mikä on tärkeää tässä ammatissa. Potilaitten kanssa tykkään kyllä jutella ja toimia, ja yleensä minusta pidetään, koska olen hyvä kuuntelija.

5. Lääkäri tai suuhygienisti

Vauva.fi:n Aihe vapaa -keskustelupalstalla kehutaan myös muita hoitoalan ammatteja.

– Potilaiden kohtaaminen ei tuota mitään vaikeuksia. Ammattiroolissa on jotenkin paljon helpompi voittaa ujoutensa kuin siviilinä, kertoo introvertti lääkäri.

– Asiakkaan suussa on sen verran tavaraa, ettei siinä säästä voi rupatella, sanoo suuhygienisti.

6. Lentäjä

Liitelyä yläilmoissa omassa rauhassa – kuulostaako täydelliseltä? Myös lentäjän ammattia suositellaan.

– Tässä hommassa liiallisesta sosiaalisuudesta on vain haittaa. Palkka on hyvä ja saa työpäivänäkin olla pitkiä toveja omissa ajatuksissaan, työhön keskittyen. Työ vaatii tarkkuutta ja keskittymiskykyä sekä hyviä hermoja, kertoo keskustelija Suomi24:ssä.

7. Toimittaja

Toimittajan työ vaatii usein ulospäinsuuntautuneisuutta, sillä työssä haastatellaan itselle tuntemattomia ihmisiä ja soitellaan paljon puhelimella. Introverttikin sopii silti toimittajaksi, kunhan tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Introvertti voi esimerkiksi hakeutua sellaisiin tehtäviin, joissa haastatellaan lähinnä asiantuntijoita: monelle introvertille juttelu on helpompaa, kun puhutaan virallisista asioista eikä haastateltavalta tarvitse kysellä henkilökohtaisuuksia. Jos ei välitä toimistotyöstä, voi toimittajan töitä tehdä freelancerina.

– Nautin siitä, että saan olla luova, kirjoittaa ja uppoutua teksteihini pitkiksi ajoiksi, kertoo eräs Me Naisten introverttitoimittaja.

8. Myyjä tai puhelinmyyjä

Myyjänkin työ saattaa kuulostaa varsin sosiaaliselta ja energiseltä, mutta alalta löytyy myös sisäänpäin kääntyneemmille sopivia hommia. Keskustelupalstalla yksi introvertti kertoo viihtyvänsä myyjänä, sillä hän ei myy kuluttajille vaan asiantuntijoille.

– Asiakastapaamisia on muutama päivässä, ja ne perustuvat asiantuntemukseen. Monet ostopäätöksiäkin tekevät ovat introverttejä, joten asiakastapaamiset menevät hyvin: puhutaan se, mitä pitää, pysytään enimmäkseen asiassa ja hoidetaan hommat. Palkka on hyvä, yli 5 000 euroa kuukaudessa lisineen.

Ja kyllä vain: introvertti voi pärjätä myös puhelinmyyjänä.

– Hyvä puhelinmyyjä on tauolla hiljainen. Ei välttämättä hölösuu asiakasta etsiessäänkään. Moni välttää myyntityötä, koska luulee, että pitää olla ekstrovertti. Sääli, sillä työtä paljon tarjolla kohtuullisella ansiotasolla.

9. Siivooja

Siivooja on harvan unelma-ammatti, mutta työtä aliarvostetaan aivan syyttä. Siivousala on parhaimmillaan monipuolinen ja luova ala, jossa omien kätten jäljet näkee välittömästi. Sitä paitsi: jos siivoustyöntekijöitä ei olisi, moni tärkeä työ jäisi tekemättä ja tuhannet ihmiset olisivat pulassa.

Introvertille siivousala sopii vallan mainiosti, kertoo laitossiivoojana työskentelevä Suomi24-keskustelija.

– Töihinpääsystä ei ole ollut ongelmaa, koska tähän työhön on niin vaikea saada ketään. Pidän työstäni suuresti silloin, kun saan tehdä sitä omassa rauhassa, ilman, että kukaan pyörii jaloissa. Tekisin työni mieluiten vaikka yöllä. Alakoulu melskeineen ei todellakaan ole minulle hyvä työpiste ja olenkin pyytänyt vaihtoa toimistosiivoukseen.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 11/2019.