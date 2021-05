Main ContentPlaceholder

Työ & raha

Niina ja hänen puolisonsa tienaavat erikoislääkäreinä yli 10 000 € / kk – käytössä on asumisjärjestely, johon keskituloisella ei ihan äkkiä olisi varaa

Niina on hyvätuloinen, ja vielä mukavammaksi rahatilanteen tekee se, että myös hänen puolisonsa on. He käyttävät rahaa asumiseen ja elämyksiin. – Uusien tavaroiden ostaminen vain rasittaa.

Isotuloiset suomalaiset eivät uskalla puhua suoraan rahasta, Niina uskoo.­