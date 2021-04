Paula tienaa kolme kertaa puolisoaan enemmän, mutta mies ostaa kaikki hänen vaatteensa – pari on riidellyt rahasta vain kerran

Paula Pennanen-Rebeiro maksaa perheensä menoista valtaosan, sillä hän tienaa lähes kolme kertaa enemmän kuin puoliso Andrew. Miten iso tuloero vaikuttaa parisuhteeseen?

Paula Pennanen-Rebeiro muistaa vain yhden kerran, jolloin hän on antanut kuittia raha-asioista puolisolleen Andrew Rebeiro- Hargravelle. Paula oli ryhtynyt kitkemään rikkaruohoja pariskunnan kotipihalla Helsingissä, mutta auttamisen sijaan Andrew näytti vain laiskottelevan. Siinä kyykkiessään Paula alkoi laskea taloudellisia uhrauksia, joita oli avioliiton aikana Andrew’n eteen tehnyt.

– Silloin puuskahdin, että minä olen maksanut sinulle jopa yksityistä eläkevakuutusta 60 000 euron edestä, mutta sinä et näköjään voi auttaa minua edes pihatöissä, Paula muistaa.

Suomalainen Paula, 48, ja englantilainen Andrew, 57, ovat kumpikin filosofian tohtoreita maantieteestä. He tutustuivat 1997 Lontoossa King’s Collegen yliopistossa ja menivät naimisiin 2002. Nyt heillä on kaksi kouluikäistä lasta

Vaikka parilla on sama koulutus, Paula tienaa lähes kolme kertaa enemmän kuin puolisonsa. Hän työskentelee YK:n palveluksessa Kenian Nairobissa, Andrew puolestaan Helsingin yliopistossa. Tuloeroa selittää YK:n parempi palkkataso: Paula tienaa kuussa noin 12 000 euroa, eikä palkkaa veroteta samaan tapaan kuin Andrew’n tienestejä Suomessa.

Parempituloisena Paula maksaa valtaosan perheen menoista. Esimerkiksi kaikki asuntolainan lyhennykset menevät hänen pussistaan. Perheellä on omistusasunto pientaloalueella Itä-Helsingissä ja vuokra-asunto Nairobissa. Siinä missä Paula pitää huolen suurista menoista, Andrew käy kaupassa, maksaa pienempiä laskuja ja huolehtii perheen vaatehuollosta.

– Ilman Andrew’ta näyttäisin kamalalta. En välitä vaatteista, joten hän käy ostoksilla puolestani, Paula sanoo.

Paula ja Andrew ovat poikkeuksellinen pari. Vaikka sukupuolten välinen palkkaero parisuhteissa on vuosikymmenten saatossa pienentynyt, Suomessa on edelleen harvinaista, että vaimo tienaa pitkäaikaisesti – ja vielä huomattavasti – enemmän kuin miehensä.

Tarkkaa tilastoa parisuhteessa olevien miesten ja naisten välisistä tuloeroista ei ole, mutta Tilastokeskuksen erikoistutkija Hannele Sauli on arvioinut, että 80 prosentilla suomalaisista äideistä on pienemmät tai korkeintaan yhtä suuret tulot kuin puolisollaan.

Miten tuloero sitten vaikuttaa parisuhteeseen? Vaikka Paula muistaakin parin riidelleen rahasta vain kerran, ison tuloeron voisi kuvitella hiertävän välejä helposti. Kuinka menot tulisi jakaa? Onko vähemmän tienaava riippuvainen toisesta? Entä mitä jos toinen haluaakin elää elämää, jollaiseen toisella ei ole varaa?

Suomalaisilla paljon rahariitoja

Suomessa riidellään kansainvälisesti vertaillen paljon rahasta, ja yksi syy siihen on naisten työssäkäynti, kertoo pariskuntien rahariidoista väitellyt Anniina Kaittila. Kun kumpikin parisuhteen osapuolista tienaa, haluaa kumpikin osallistua päätöksentekoon.

– Sellaisissa maissa, joissa on korkea tasa-arvo, riidellään enemmän rahasta. Niissä maissa, joissa on vahva kotiäitiperinne, rooliasetelma on selkeämpi ja rahan jakamisen tavat selvemmät. Mies on perheen pää, jolla on enemmän päätäntävaltaa, Kaittila sanoo.

Sen sijaan iso tuloero ei yksinään synnytä riitoja, jos pariskunta on vain löytänyt hyvän tavan hoitaa raha-asiansa.

– Hyvin voi olla niinkin, että molemmat ovat kovatuloisia mutta silti riidellään, Kaittila kertoo.

Kaittilan mukaan tuloeroa enemmän parien onnea verottaa erilainen elintaso. Kärjistäen: jos toinen puolisoista nauttii makeasta elämästä ison palkkansa turvin, mutta toinen kituuttaa pienten tulojensa varassa, alkaa tilanne jossakin vaiheessa hiertää.

– On tärkeää, että molemmat kokevat tasa-arvoiseksi tavan, jolla menot jaetaan. 50–50-jako ei ole välttämättä hyvä, vaan menot olisi parempi jakaa kunkin maksukyvyn mukaan, Kaittila sanoo.

Säästöjä ja eläkemurheita

Myös Paulasta samanlainen elintaso puolison kanssa on tärkeä juttu. Hänestä monien suomalaisten parien tapa puolittaa kaikki yhteiset kulut ravintolalaskuja myöten tuntuu hassulta.

– Tasa-arvo on tosi hyvä juttu, mutta ei kannata lähteä siihen, että yrittää maksaa kaiken puoliksi. Olisi ihan kamalaa, jos tässä epätasaisessa tilanteessa laittaisimme kulut puoliksi. Silloinhan voisimme tehdä asioita vain vähemmän tienaavan tulojen rajoissa.

Paulan mukaan tuloero ei häiritse heitä juuri siksi, etteivät he jaa mitään kuluja.

” Andrew oli pitkään perheen palkkakuningas.

– Jos tuntuu, että tilini on mennyt sileäksi tosi nopeasti, pyydän, voisiko Andrew maksaa jotakin, jotta näen työni tulokset tilillä edes joskus.

Aina Paula ei ole ollut perheen pääelättäjä. Andrew oli pitkään perheen palkkakuningas: hän työskenteli 12 vuotta Nokia Networksilla ja ison osan ajasta johtotehtävissä. Sillä aikaa Paula toteutti unelmaansa ulkomailla työskentelystä, aluksi hyvin pienellä palkalla. Vuonna Paula vuonna 2008 sai viran YK:sta ja kiri tuloissa Andrew’n ohi. Neljä vuotta myöhemmin Paulalle tarjoutui tilaisuus työskennellä Tokiossa.

– Meillä oli kaksi pientä lasta, joten minä irtisanouduin, Andrew kertoo.

Ratkaisun jälkeen Paulaa huoletti, miltä Andrew’sta tuntuisi ryhtyä YK-puolisoksi, joka ei tienaa vaan keskittyy viemään lapsia kouluun. Kilpailuhenkisessä japanilaisessa bisnesmaailmassa aviomiehet harvoin mahdollistavat vaimojensa uraa.

” Suomalaiset säästävät, englantilaiset eivät.

Andrew sanoo, ettei asetelma käynyt itsetunnon päälle. Kehno eläkekertymä kuitenkin mietitytti.

– Me englantilaiset olemme hyvin huolestuneita eläkkeistämme. Silloinkin, kun en tienannut juuri mitään, silloista tilannettamme enemmän minua huolestutti tulotasomme 20 vuoden päästä, Andrew kertoo.

Siinä missä Andrew murehtii eläkettää Paula miettii säästöjä.

– Suomalaiset säästävät, englantilaiset eivät. Se on itse asiassa ainoa rahaan liittyvä asia, josta meidän täytyy keskustella, Paula kertoo.

– Välillä, kun olen ostanut lapsille vaikkapa vaatteita, Paula on epäillyt, onko meillä todella varaa niihin, Andrew sanoo.

Paula kehuukin olevansa hyvä säästämään. Hän sai aikoinaan rahaa sivuun jopa opintotuesta.

– Kun olen tehnyt paljon töitä, käytän mielelläni rahaa vaikkapa luksuslomaan, mutta haluaisin aina myös säästää edes vähän. Se tuo pelivaraa elämään.

Tiukka talouskuri

Viime vuosina perhe ei tosin ole juuri luksuslomaillut. Kun Paulan Tokion-pesti päättyi 2016, perhe palasi Suomeen. Aluksi sekä Paula että Andrew olivat työttöminä. Silloin pariskunta myös kävi sen rikkaruohoriitansa.

Sitten Paulalle tarjoutui tilaisuus lähteä työkomennukselle Nairobiin. Nyt, kun Andrew ja lapset asuvat Suomessa ja Paula työskentelee päiväntasaajan tuntumassa, lentoliput lohkaisevat aimo siivun perheen tuloista. Kun Andrew’n työsuhde yliopistossa loppuvuodesta päättyy, hänen ja lasten on tarkoitus muuttaa Paulan perässä Nairobiin. Siellä vuokra ja koulumaksut ovat kalliita, ja yllättäviä lääkäri- ja sairaalakäyntejä varten tarvitaan runsas käteiskassa.

” Jonakin päivänä saatan olla taas paremmin tienaava osapuoli.

– Afrikassa autokin pitää ostaa käteisellä, koska siellä ei ole normaaleja finanssimarkkinoita eikä rahaa voi lainata, Paula kertoo.

– Olemme menojen suhteen edelleen vähän varovaisia, koska Andrew’n työluvista ja -mahdollisuuksista ei ole vielä tietoa. Suomen työttömyysvuosina molempien säästöt hupenivat.

Andrew on silti toiveikas ja uskoo, että tuloero voi vielä kääntyä päälaelleen.

– Minulle on ihan ok, että Paula tienaa enemmän, mutta en anna periksi ja sano, että tulen aina tienaamaan vähemmän. Jonakin päivänä saatan olla taas paremmin tienaava osapuoli ja pyrin sitä kohti, Andrew sanoo.

