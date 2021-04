Ilona, 24, erosi Jehovan todistajista ja muutti poikaystävän vanhemmille – nyt hänellä on miljoonabisnes ja 300 000 euron vuositulot: ”En muista, milloin olen viimeksi maksanut laskun”

Suomen suosituin treenivalmentaja Ilona Siekkinen pakeni teini-iässä turvattomia kotioloja poikaystävänsä perheeseen. Nyt hän pyörittää exänsä äidin Minna Ruikan kanssa miljoonabisnestä.

Ilona siekkinen, 24: ”Minna pysyi rinnallani, kun olin pohjalla”

”Aloin seurustella Minnan pojan kanssa 15-vuotiaana. Istuin hänen sängyllään, kun Minna tuli tervehtimään ja kättelemään minua. Vaikka vaihdoimme vain pari sanaa, tunsin heti, että tässä on luotettava aikuinen.

Minnasta tuli nopeasti minulle äitihahmo, jolle pystyin kertomaan kaiken. Mintsu oli suojelusenkeli, joka osasi aina neuvoa, tukea ja lohduttaa minua – mitä ikinä tarvitsinkaan.

Kerroin Minnalle myös perhetilanteestani. Minnan perheen luona oli paljon lapsuudenkotiani turvallisempi kasvuympäristö, joten aloin viettää siellä yhä enemmän aikaa.

Vuoteen 2013 mennessä olin käytännössä muuttanut Minnan luo pysyvästi. Välillä asuin vielä lyhyitä pätkiä vanhempieni kanssa. He olivat muutostani vain kiitollisia, ja äitini sanoi minulle ihanasti, että onneksi sinulla on Minna.

Olen aina ollut tosi urheilullinen. Kun olimme tunteneet Minnan kanssa puoli vuotta, hän ehdotti, että voisi opettaa minulle perusjuttuja kuntosalilla. Hurahdin heti, ja aloimme käydä salilla yhdessä. Pian raahasin kaverinikin salille ja aloin opettaa heille tekniikoita.

Samana vuonna seurasin netistä tiiviisti Fitnessmalli-kilpailua. Ehdotin Minnalle, että hän lähtisi kanssani katsomaan finaalia. Samalla messulavalla kisasivat juuri ennen fitnessmalleja body fitness -juniorit. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä: ajattelin, että minäkin haluan näyttää tuolta.

Ilman Mintsua en olisi päässyt niin nuorena kisavalmennukseen, koska laji on niin riskialtis henkisesti. Hän oli kakkosvalmentajani ja katsoi, ettei homma mennyt överiksi. Vuoden päästä voitin ensimmäisen Suomen-mestaruuteni.

Minna järjesti minulle siivoustöitä, joista sain rahaa harrastamiseen. Maksoin itse niin paljon kuin pystyin, mutta myös Minna auttoi tosi paljon. Myöhemmin olen maksanut kaiken takaisin.

Sen lisäksi, että Minna on saanut yrityksestäni palkkaa, olen maksanut kulujamme yhteisillä matkoilla. Visioni oli alusta asti, että kun alan menestyä, laitan Minnalle asunnot, autot, kaiken.

Uutta autoa hän ei ole suostunut ottamaan, mutta tulee käyttämään yritykseni sijoitusasuntoa täällä Espanjassa. Se valmistuu 2022.

Lopetin kisaamisen viiden vuoden jälkeen, koska en olisi pystynyt niin raakaan menoon pidempään. Viimeisen kisadieetin aikana olin alakuloinen ja pinna kireällä enkä pystynyt nukkumaan.

Perheeni kuuluu Jehovan todistajiin, mutta ei koskaan tuominnut harrastustani vaan tsemppasi. Uskonnon piirissä kilpaurheilu oli kuitenkin kyseenalaista – varsinkin vähissä vaatteissa. Fitness oli isoimpia syitä, miksi erosin Jehovan todistajista. Minun piti valita, panostanko täysillä siihen vai uskontoon, ja fitness vei voiton. Myöskään uran luominen ei sovi Jehovan todistajien oppeihin.

Päätös vaati kypsyttelyä, koska elämäni oli perustunut uskontoon. Tiesin myös, että ratkaisuni aiheuttaisi perheelleni tuskaa ja häpeää. Välit heihin katkesivat eroni jälkeen totaalisesti. Päätös oli silti oikea, koska elämäni on niin ristiriidassa sen uskonnon kanssa.

Perustin oman toiminimen alkuvuodesta 2015. Olin aloittanut fitnessvalmentajan koulutuksen edellisenä syksynä ja keväällä ohjasin ensimmäisiä valmennettaviani kuntosalilla.

Syksyllä mietimme Minnan kanssa, miten voisin hyödyntää ammattitaitoani ja fitnesskisoista saatua näkyvyyttä, jotta pääsisin tekemään enemmän valmennuksia. Kun sitten ilmoitin Instagramissa julkisesti valmentavani, homma räjähti. Aloin saliohjausten lisäksi valmentaa myös etänä.

Minnan vastuu on koko ajan vain lisääntynyt sitä mukaan kuin yritykseni on kasvanut. Olemme rakentaneet miljoonabisneksen, ja yritys muutettiin reilu vuosi sitten osakeyhtiöksi. Mintsu on sen toimitusjohtaja ja osakas. Hän hoitaa esimerkiksi kaiken rahaliikenteen ja kirjanpidon, jotta minä voin keskittyä olennaiseen: valmentamiseen, brändin kehittämiseen ja uuden luomiseen.

Tämä ystävyys tarvitsee 30 vuoden ikäeromme. Minna saa ystävyydestämme elämäänsä nuorekkuutta, minä viisautta. Se on hyvä yhdistelmä myös bisneksessä.

Ansiotuloni olivat viime vuonna yli 300 000 euroa, mutta en muista, milloin olen viimeksi maksanut laskun tai tiedä, kuinka paljon yritykselläni on rahaa tilillä. Minulle raha ei ole tärkein juttu, vaan ihmisten auttaminen. Minna on järjen ääni ja luotan häneen kaikissa valinnoissa. Minä en osaa pelätä riskejä.

Lapsuudenkokemukseni vaikuttavat mielenterveyteeni, ja olen välillä ajatellut, ettei minusta ole mihinkään. Kun olen ollut sängyn pohjalla, Minna on pysynyt rinnalla ja osannut tukea minua.

Minua on myös kiusattu sosiaalisessa mediassa. Kiusaaminen tuntui kuin minua olisi syöty elävältä, mutta jossain vaiheessa sen keskellä tajusin, että oma rakas lähipiirini on ja pysyy, vaikka minua kuinka haukuttaisiin. Nyt kun brändi on kasvanut, kiusaajat ovat huomanneet, ettei arvostelu johda mihinkään.

Erosimme Minnan pojan kanssa kesällä 2019. Moni ihmettelee, että entisen poikaystävän äiti on paras ystäväni ja teemme bisnestä yhdessä. Meistä tässä ei ole mitään outoa, olenhan saanut heidän luotaan uuden perheen. Entinen poikaystävänikin on ylpeä minun ja Minnan yhteisestä bisneksestä.

Olen oppinut Mintsulta, ettei aina tarvitse pärjätä yksin, vaan voi nojata toiseen ja pyytää rohkeasti apua. Hän on näyttänyt suuntaa ja tuonut mielenrauhaa. Kaikki muu saa kadota elämästäni, kunhan Mintsu jää!”

Ilona Siekkisen ja Minna Ruikan ystävyys on säilynyt, vaikkei Ilona enää seurustelekaan Minnan pojan kanssa.­

Minna Ruikka, 55: ”Ilona herätti suojelunhaluni”

”Ilona vaikutti heti ensitapaamisella hyvin reippaalta, nauravaiselta ja rohkealta. Minuun teki vaikutuksen, kuinka hyvin hän osasi keskustella aikuisen kanssa, vaikka oli niin nuori. Kun Ilona kertoi minulle perheestään, minussa heräsi suojelunhalu. Hänellä on ollut rauhaton koti.

Ilona alkoi käydä meillä yhä enemmän ja lopulta muutti perheemme luo. Se tuntui luontevalta, ja omakotitalossamme riitti tilaa. Minua tietenkin mietitytti, mitä Ilonan vanhemmat ajattelivat, mutta heidän mielestään ratkaisu oli hyvä.

Sain Ilonasta ystävän ja hyvän avun arkeen. Opetin hänelle ruoanlaittoa, hän siivosi ja oli aina valmis auttamaan. Ilonan mukana taloon tuli ääntä. Hän on erittäin temperamenttinen niin hyvässä kuin pahassa!

Olen ammatiltani personal trainer, joten pyysin Ilonan kuntosalille kanssani. Kun Ilona 16-vuotiaana näki ikäisiään fitness-junioreita, hän ilmoitti, että menee tuohon kisaan.

Hänellä ei ollut mitään hajua edes ruokavalioista – heillä oli kotona syöty kaupan pizzoja ja lihapiirakoita – mutta hän oli hyvin päättäväinen.

Ilona aloitti treenit valmentajan kanssa tammikuussa 2013. Kisaamisen ohessa Ilona opiskeli parturi-kampaajaksi ja siivosi silloisen mieheni mökinvuokrausfirmassa. Auttelin siellä itsekin ja ajattelin, että reipasta tyttöä kiinnostaisi tienata omaa rahaa.

Kisaamiseen upposi useampi tonni vuodessa, ja valmennus maksoi muutaman satasen kuussa. Kisaaminen ei olisi ollut hänelle mahdollista ilman työntekoa ja minun ja mieheni taloudellista tukea. Mutta olimme mieheni kanssa menestyneet yrittäjinä, joten saatoimme tarjota hyvän elämän omien lastemme lisäksi myös Ilonalle.

Sittemmin Ilona on ollut hyvin avokätinen, hän haluaa, että saan elää unelmaelämää. Vaikka en halua mitään rikkauksia, hän on ostanut minulle lahjoja, kuten kenkiä ja lahjakortteja kauneushoitoihin.

Alku fitness-urheilussa sujui Ilonalla helposti, mutta kun panokset kasvoivat, kisaaminen ei enää ollut sen arvoista. Loppuaikoina olin Ilonasta huolissani, mutta en voinut poistaa häneltä jatkuvaa nälkää ja väsymystä.

Ero Jehovan todistajista oli varmasti Ilonalle helpottava päätös, koska hän ei pystynyt noudattamaan uskonnon sääntöjä. Teini-ikäisenä Ilonasta tuntui, ettei hänestä ole mihinkään, mutta näin hänen potentiaalinsa ja sain pikku hiljaa ohjattua häntä oikeaan suuntaan.

Ilona perusti oman toiminimen 18-vuotiaana alun perin siivoushommia ajatellen. Häneltä kuitenkin kysyttiin treeniohjelmia, joten ehdotin Instagram-ilmoituksen laittamista. Sen jälkeen valmennettavia tuli niin paljon, että Ilona nakutteli ohjelmia koneella aamusta iltaan. Kun hän parin vuoden jälkeen alkoi aktiivisesti päivittää Instagramia, suosio vain kasvoi. Ilona nousi tähdeksi, koska hän on harvinaisen valovoimainen.

Totta kai on niitäkin, jotka haukkuvat kaikkia, jotka jotain yrittävät. Muutama vuosi sitten somekiusaaminen oli tosi rajua, mutta me vain teimme, eikä Ilona lähtenyt selittelemään mitään.

Nyt kiusaajat ovat hiljentyneet.

Vaikka Ilona tekee suurimman osan töistä, olemme alusta asti tehneet tätä bisnestä yhdessä ja tarvitsemme toisiamme. Minä tasoitan Ilonan räiskyvyyttä ja hän antaa minulle rohkeutta. Ennen saatoin miettiä, mitä muut ajattelevat minusta, mutta Ilonan kautta olen oppinut uskomaan itseeni.

Ilona on innostunut ja osaa toimia ihmisten kanssa somen välityksellä. Hänellä on myös näkemys siitä, mitä bisneksessä pitää tehdä pitkällä aikavälillä. Minua on tarvittu esimerkiksi hyvien valintojen tekemiseen, kun ehdotuksia on tullut vaikka mistä. Koska töitä on niin paljon, olemme välillä pohtineet Ilonan jaksamista. Sitä on tuettu siirtämällä enemmän vastuuta minulle ja yrityksen työntekijälle.

Välillä Ilonalla on ollut aallonpohjia, joista hänet on pitänyt nostaa ylös. Olen antanut hänelle tilaa ja olemme keskustelleet, kun huono olo on mennyt ohi. Tällä hetkellä kaikki on hyvin.

Työkseni kuntoutan ikäihmisiä neljänä päivänä viikossa. Sen lisäksi käytän useita tunteja päivässä Training With Ilonaan. Siirryn todennäköisesti siihen vähitellen kokonaan, koska veteraanien määrä vähenee koko ajan.

On etuoikeus olla osa tätä menestystarinaa. Joskus yö­uneni saattavat jäädä lyhyiksi, mutta en koe, että työtilanteeni olisi liian raskas. Minua motivoivat innostus terveysasioihin ja bisneksen rakentamiseen sekä hyvä eläkkeen aikainen elämä. On myös mahtavaa seurata, kuinka Ilona hyödyntää kykyjään.

Oli tilitoimiston ehdotus, että minusta tulisi osakeyhtiön toimitusjohtaja ja Ilonasta hallituksen puheenjohtaja. Se oli järkevää, koska Ilona ei ollenkaan jaksa keskittyä esimerkiksi raha-asioihin. Minulle taas luvut ovat tärkeitä.

Kun näytin Ilonalle osakeyhtiön taloustilannetta ensimmäisen tilikauden lopulla, hän pyöritteli hetken silmiään. Teimme 1,1 miljoonan euron liikevaihdon.

Ihmettelen joka päivä, miten olemme päässeet tähän. Jouluna sain Ilonalta valokuvakirjan, johon hän oli kerännyt kuvia meistä ja kirjoittanut tarinamme. Itkimme sitä yhdessä ja sanoin, että sen kirjan haluan mukaani hautaan.”