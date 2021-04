Olisiko sinusta lähihoitajaksi? Katso 20 kohdan listasta, onko sinulla alalle vaadittavia ominaisuuksia

Millaisia ominaisuuksia lähihoitajalta vaaditaan? Lista auttaa pohtimaan, olisiko sinusta alalle.

Lähihoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä: he hoitavat, syöttävät, kuntouttavat, pesevät, annostelevat ja pyyhkivät, työskentelivät he sitten päiväkodeissa, vanhainkodeissa, hoitokodeissa, sairaaloissa tai kotihoitajina.

Lähihoitaja oli Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten naisten toiseksi yleisin ammatti vuonna 2017. Miehiäkin alalta löytyy, mutta huomattavasti vähemmän. Tilastojen mukaan peräti 89,5 prosenttia lähihoitajista on naisia.

Moni hakeutuu lähihoitajaksi, sillä alalla riittää töitä. Lähihoitajien joukossa on myös paljon uudelleen kouluttautuneita, jotka ovat vaihtaneet alalle tyystin toisesta ammatista.

Joihinkin ammatteihin hakevan tulee täyttää tiukkoja kriteerejä. Kerroimme aiemmin, että Finnairin lentoemännän työstä haaveilevien tulee täyttää tiukan kriteerilistan 14 kohtaa. Kaikille aloille ei yhtä tarkkoja vaatimuksia ole, mutta jokaiseen ammattiin liittyy joukko ominaisuuksia, joita työtä tekevältä on syytä löytyä.

Millaiselle ihmiselle lähihoitajan työ sitten sopisi? Me Naiset tiedusteli asiaa kyselyssä, jossa lukijat saivat kertoa oman alansa vaatimuksista.

Kyselyymme vastasi kymmeniä lähihoitajia, jotka työskentelevät laajasti erilaisissa työtehtävissä: päiväkodeissa ja palvelutaloissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kotihoidossa. He kertoivat alansa hyvistä ja huonoista puolista sekä siitä, millaisia ominaisuuksia lähihoitajan työstä haaveilevalta vaaditaan.

Kokosimme lähihoitajien vastausten pohjalta listan, jonka perusteella voit miettiä, olisiko sinusta lähihoitajaksi.

Sinusta voi olla lähihoitajaksi, jos...

1. Koet paloa hoiva-alalle. Lähihoitaja on kutsumusammatti. Jos et koe voimakasta halua auttaa muita, valitse jokin muu ammatti. ”Näen usein ihmisiä, jotka ovat alalla, koska eivät muutakaan keksineet. Siitä kärsivät sekä potilaat, työkaverit että työntekijä itse.”

2. Olet ulospäinsuuntautunut ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hoitajan on kyettävä keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa. Kuuntelutaitoakin tarvitaan. Taitavalla lähihoitajalla on hyvä ihmistuntemus ja hän aistii helposti asiakkaan tarpeet ja toiveet. ”Sisäänpäinkääntynyt ei viihdy työssä.”

3. Olet huumorintajuinen. Hoitajan työ on raskasta, mutta sitä ei voi ottaa liian raskaasti, tai uupumus uhkaa. Huumori auttaa jaksamaan.

4. Olet empaattinen ja suvaitsevainen. Ala ei sovi kyynikoille tai empatiakyvyttömille. Hoitajan tulee ottaa muut huomioon, kunnioittaa erilaisia ihmisiä ja kohdella asiakkaita tasavertaisesti. Lähihoitajan on osattava kohdata asiakas vertaisena ihmisenä, ei vain hoidon kohteena. ”Tämä ammatti opettaa työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ikään, ihonväriin ja sukupuoleen katsomatta.”

5. Olet joustava. Ala ei sovi ihmiselle, joka ei siedä muuttuvia tilanteita. Esimerkiksi lastenhoitotyössä on siedettävä meteliä ja epäjärjestystä. ”Jos pidät rutiineista etkä siedä yllättäviä muutoksia, ei työ ole sinua varten.”

6. Sinulla on hyvä fyysinen kunto. Lähihoitajan työ on hyvin fyysistä: asiakasta voi joutua siirtämään, tukemaan ja nostamaan. Hoitajat kohtaavat myös väkivallan uhkaa, sillä esimerkiksi muistisairaat asiakkaat voivat olla aggressiivisia. Silloin hoitajan on pystyttävä turvaamaan oma ja muiden potilaiden turvallisuus. ”Työ vaatii yllättävän paljon habaa.”

7. Siedät painetta ja olet vastuullinen. Hoitajan työssä ollaan kirjaimellisesti vastuussa toisen ihmisen hyvinvoinnista. Jos ajatus aiheuttaa ahdistusta, ala ei ehkä ole sinua varten.

8. Olet omatoiminen. Työ on usein sosiaalista, mutta sitä tehdään joskus itsenäisestikin. Hoitajalta vaaditaan päätöksentekokykyä.

9. Matemaattiset taitosi ovat hyvät. Lähihoitajan työssä tarvitaan yllättävän paljon matematiikkaa esimerkiksi lääkemääriä laskiessa. Matikkapää testataan jo opintojen aikana. ”Lääkelaskut tuottivat opiskeluaikana ongelmia, koska en ole ollut koskaan hyvä matikassa.”

10. Olet kärsivällinen. Hoitajan työ vaatii pitkää pinnaa. Asiakkaita pitää malttaa kuunnella, myös samaa asiaa kymmenettä kertaan selittävää muistisairasta. Myös lastenhoitajaksi suuntautuneelta vaaditaan malttia uhmaikäisten kanssa työskennellessä. ”Lehmänhermoista on hyötyä.”

11. Olet järjestelmällinen ja huolellinen. Hoitajalla ei ole varaa tehdä virhettä vaikkapa lääkkeitä annostellessaan. Työ vaatii tarkkuutta.

12. Olet valmis yö-, pyhä- ja viikonlopputöihin. Lähihoitajan työ ei ole siistiä rutiinihommaa, vaan useimmiten rankkaa kolmivuorotyötä. ”Päiväperhojen kannattaa etsiä jotain muuta.”

13. Kiire ei haittaa sinua. Lähihoitajan työ on hektistä. Aina jokaisen asiakkaan luona ei ehdi viettää niin paljon aikaa kuin haluaisi. Se harmittaa, mutta kiirettä on opeteltava sietämään. ”Joskus tuntuu, että pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa ja käsiä on vain kaksi. Sitä on vain pakko sietää.”

14. Viihdyt sosiaalisessa työympäristössä. Hoitaminen on myös tiimityötä. ”Työ ei sovi sinulle, jos kaipaat paljon omaa rauhaa työskennellessäsi.”

15. Sinulla on paksu nahka. Vanhustyössä monet asiakkaat ovat muistisairaita eikä heidän sanomisiaan saa ottaa itseensä. ”Ei pidä loukkaantua, vaikka asiakas miten haukkuisi.”

16. Siedät eritteitä. Lähihoitaja pesee, pyyhkii ja puhdistaa. Jos ajatus toisen ihmisen eritteistä ällöttää, työ on tuskin sinua varten.

17. Olet itse terve ja sinulla on hyvä stressinsietokyky. Et voi hoitaa muita, jos et itse voi hyvin. Psyyken on oltava kunnossa, jotta kestää työn rankkuuden. ”Työ ei välttämättä sovi masennus- tai päihdetaustaiselle tai muuten sellaiselle, jolla on itsellään paha olla.”

18. Olet rohkea. Työssä ollaan jatkuvasti tekemisissä vieraiden ihmisten kanssa. Se vaatii reipasta asennetta, ulospäinsuuntautuneisuutta ja heittäytymiskykyä.

19. Olet oppimiskykyinen. Alalla oppii jatkuvasti lisää. Lähihoitajan on osattava pitää mieli avoinna muutoksille. ”Eteen voi tulla uusia, yllättäviä tilanteita lähes päivittäin.”

20. Palkka ei ole sinulle tärkeintä. Lähihoitajan työ ei sovi sellaiselle, joka tekee töitä vain rahan takia. Alan palkkaus on melko kehnolla tasolla. ”Jos haluat saada isoa palkkaa tai olla johtavassa asemassa, tämä ammatti ei ole sinua varten.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla 11/2019.