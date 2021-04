Suomalainen Janni, 27, asuu Los Angelesissa ja saa kuusinumeroista vuosipalkkaa – nousi kahdessa vuodessa harjoittelijasta mainostoimiston osakkaaksi

Opinnot jäivät kesken, kun Janni Widerholm eteni muutamassa vuodessa harjoittelijasta työpaikkansa osakkaaksi. Nyt hän on luova johtaja Los Angelesissa.

– Anteeksi, onkohan teillä oikea henkilö?

Näin helsinkiläinen Janni Widerholm, 27, vastasi viestiin, kun hän kuuli arvostetun amerikkalaislehden Vanity Fairin palkinneen hänet Changing Your Mind -palkinnolla. Tunnustus jaettiin vuonna 2019 henkilöille, jotka olivat edistäneet kestävän matkailun tulevaisuutta.

Aiemmin sinä vuonna Widerholm oli keksinyt idean täysin päästöttömästä Nollamökistä, joka sai paljon näkyvyyttä suomalaisessa mediassa ja somevaikuttajien kanavilla.

Helsingistä kotoisin oleva Widerholm on yksi mainosmaailman nuorista lupauksista. Hän työskentelee Los Angelesissa mainostoimisto TBWA\Chiat\Dayn Social creative leadina.

– Mitenköhän sen suomentaisi, Widerholm naureskelee.

Vapaasti suomennettuna hieno titteli tarkoittaa luovaa johtajaa, joka vastaa toimiston sosiaaliseen mediaan keskittyvästä luovasta tuotteesta.

Kansainvälisellä mainosalalla kilpailu on kovempaa. Joukkoon solahtaminen on vaatinut sitä, että muille pitää tehdä selväksi, mitä on saanut aikaan.­

Vaikka Widerholm ei ole edes kolmeakymmentä, hänet on palkittu jo lukuisilla mainosalan sisäisillä ja ulkopuolisillakin tunnustuksilla: Vuoden huiput -mainosgaala palkitsi hänet vuonna 2019 Vuoden junioriksi, talouslehti HS Visio nimesi hänet 35 alle 35-vuotiaan nuoren lupauksen joukkoon.

Harjoittelijasta yrityksen osakkaaksi

Paljon asioita on siis tapahtunut lyhyessä ajassa, ja urakehitys on ollut nousujohteista. Widerholm opiskeli Turun kauppakorkeakoulussa kandiin asti, mutta työn imu vei mennessään sen jälkeen, kun hän oli opiskelijavaihdossa Hongkongissa. Silloin hän kiinnostui analytiikasta ja sen mahdollisuuksista mainosalalla.

– Tiesin, että halusin töihin kansainväliseen yritykseen, jossa voisi yhdistää analytiikkaosaamisen luovaan työhön, Widerholm kertoo Me Naisille.

Silloin Suomesta löytyi yksi toimisto, jossa se oli mahdollista. Widerholm aloitti TBWA Helsingin toimistolla analytiikkatiimin harjoittelijana, 22-vuotiaana. Tuolloin hänen palkkansa oli noin 500 euroa.

Asioita alkoi tapahtua nopeasti. Pian Widerholm siirtyi strategiatiimiin, sen jälkeen luovalle puolelle. 24-vuotiaana hänestä tuli myös yrityksen osakas. Nyt hän on jahdannut unelmiaan Los Angelesissa jo kahden vuoden ajan.

– Olen vähän pomppinut eri osastojen kautta tänne, missä nyt olen. Suomessa olin aktiivisesti mukana rakentamassa kansainvälisesti palkittua toimistoa, ja Losissa kaivattiin samanlaista osaamista, hän kertoo.

Widerholm on erikoistunut bränditekoihin – ne eivät ole vain mainoksia, vaan luovia ideoita, joista ihmiset haluavat oikeasti puhua.­

Nyt Widerholmin vuositulot ovat kuusinumeroisella tasolla.

– Toki on huomioitava, ettei Losin palkkatasoa voi suoraan verrata Suomeen. Täällä myös elämis- ja asumiskustannukset ovat noin kolme kertaa suuremmat elleivät enemmänkin.

Oikeita tekoja, kiitos

Los Angelesissa Widerholmin työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Töitä Widerholm on tehnyt esimerkiksi energiajuomabrändi Gatoraden ja urheilujätti Adidaksen kanssa. Yksi entisistä asiakkaista oli hiljattain kansainvälisen pörssikohun keskiöön joutunut Robinhood.

– Yhtenä päivänä saatan osallistua urheilubrändin uusimman kampanjan presentaatioon. Toisena päivänä saatan presentoida somestrategiaa ja -trendejä finanssialan yrityksen CMO:lle (markkinointijohtaja) tai kehittää toimistomme sosiaalisen median visiota.

Eniten päiviin kuuluu niin kutsuttuja luovia katsauksia, jossa tiimit esittelevät töitään ja ideoitaan. Katsauksissa Widerholmin tehtävänä on jalostaa ideoita ja pitää huoli siitä, että ne sopivat asiakkaan brändiin.

Widerholmin työpaikka Los Angelesissa. Losissa tasapainoa työhön tuo elämäntyyli: terveyttä ja liikuntaa arvostetaan, ja toimistolla on pukukoodien sijaan surffilautoja.­

Eniten Widerholm nauttii tehdä asioita, joissa hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Muutama vuosi sitten hän oli perustamassa Nesteen kanssa Zerobnb-sivustoa, johon kerättiin ympäristöystävällisiä majoitusvaihtoehtoja. Projektin tavoitteen oli, että majoitusjätti AirBnB lisäisi samanlaisen kategorian sivuilleen.

– Minulle merkitykselliset työt ovat sellaisia, että ne saavat ihmiset ajattelemaan uudella tavalla tai konkreettisesti muuttavat jotain. Olen erikoistunut bränditekoihin sen takia, että ne eivät ole vain mainoksia, vaan sellaisia luovia ideoita, joista ihmiset haluavat puhua oikeasti.

Pärjätäkseen on pidettävä meteliä

Los Angelesissa Widerholm on viihtynyt hyvin, vaikka toisinaan erot suomalaisiin toimistoihin ovat silmiinpistäviä. Hierarkkisissa työyhteisöissä navigoiminen on ottanut oman aikansa.

On paljon enemmän johtajia, ja kansainvälisillä markkinoilla kilpailukin on kovempaa.

Suomalaiselta joukkoon solahtaminen on vaatinut sitä, että muille pitää muistaa kertoa ja tehdä selväksi, mitä on saanut aikaan.

– Itse tykkään pitää matalaa profiilia, sillä luotan siihen, että työni puhuu puolestaan, mutta täällä se ei aivan riitä. On oikeastaan tärkeää ja viisasta pitää ääntä itsestään ja siitä, mitä osaa.

Osittain kyse on amerikkalaisille tyypillisestä kehuskelusta, joka on suomalaisille kovin vierasta.

Janni Widerholm eteni kahdessa vuodessa harjoittelijasta työpaikkansa osakkaaksi.­

– Myös verkostoituminen on isossa roolissa omaa menestystä, eli mitä enemmän sulla on ystäviä, tuttuja ja tukijoita, jotka puhuvat sun töistä tai taidoista julkisesti tai työpaikan sisällä, niin sitä paremmin sullakin menee.

Vaikka työ on kuluttavaa ja hommia paiskitaan paljon, Losissa tasapainoa työhön tuo elämäntyyli. Terveyttä ja liikuntaa arvostetaan, ja toimistolla on pukukoodien sijaan surffilautoja.

Oman osaamisen todistelua

Välillä Widerholm on joutunut kohtaamaan ennakkoluuloja, jotka johtuvat hänen iästään ja sukupuolestaan. Los Angelesiin siirtymisen jälkeen hän huomasi nopeasti, että palavereissa on vaikeampi saada puheenvuoroa, jos huoneessa on miesvaltainen yleisö tai vanhempi yleisö.

– Vaikka sulla olisi täysi pätevyys ja sun pitäisi olla eniten äänessä siitä, mistä puhutaan, puheenvuoroa voi olla vaikea saada. Koska ihmisiä on palavereissa usein määrällisestikin paljon, on myös puheenvuoroja vähemmän tarjolla. Aina on mietittävä tarkkaan, miten oman aikansa käyttää mahdollisimman järkevästi.

Widerholm on yksi avainhenkilöistä sanomaan, kun ei ole aika mainostaa. Sellainen tilanne tuli viimeksi, kun Black Lives Matter -mielenosoitukset vavisuttivat Yhdysvaltoja.­

Entä mitä tulevaisuudessa? Siihen kysymykseen Widerholmin on vaikein vastata. Sosiaalisen median näkökulmasta maailma muuttuu nopeasti, ja uusia työtehtäviä ilmestyy vuosittain.

Voi olla, että seuraava työtehtävä Widerholmin pitää luoda itse.

– Siitä ei ole kyllä hajuakaan, millainen vaikea titteli seuraavaksi keksitään, hän nauraa.