Työ & raha

Jo kymppi kuussa riittää! Kysyimme asiantuntijalta, mihin aloittelijan kannattaisi sijoittaa

Sijoittaakseen ei tarvitse olla erityisen rahaviisas, eikä puuha ole yhtään niin monimutkaista kuin monet kuvittevat. Jos sinulle on vielä jäänyt epäselväksi, mistä sijoittamisessa on kyse, tämä juttu on juuri sinulle.

