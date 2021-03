Main ContentPlaceholder

Työ & raha

Whitney, 31, on maailman nuorin naismiljardööri – loi Tinderin kaltaisen deittisovelluksen, joka mullisti treffailukulttuurin

Deittisovellus Bumblen perustaja Whitney Wolfe Herd on yksi tekniikan alan huipuista. Hän on myös maailman nuorin nainen, jonka yritys on listautunut pörssiin. Selvitimme, kuka tämä suomalaistenkin nuorten edelläkävijöiden idoli oikein on.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Whitney Wolfe Herd on listattu useita kertoja talousmaailman vaikutusvaltaisempien henkilöiden joukkoon.­