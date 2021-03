Tiina Tuppuraista kiusattiin työpaikalla – lopputilin sijaan hän päätti panna kampoihin: ”Töissä voi piinata ihmisiä vaikka vuosia henkisellä väkivallalla, eikä siitä seuraa mitään”

Tiina Tuppurainen, 38, olisi voinut vain irtisanoutua, mutta hän päätti puolustautua työpaikkakiusaajaa vastaan.

Tiina Tuppuraisen uusi romaani käsittelee työpaikkakiusaamista. Hänellä on siitä itselläänkin kokemusta.­

Keskustelu X:n kanssa, X:n työhuone.

– Mulle tulee tosi paha mieli, kun sä puhut mulle ikään kuin olisin jotenkin huono.

– Tää on sun oma kokemus.

– Musta tuntuu siltä, että sä olet vihainen tai et pidä musta.

– No mutta Tiina, tää on aika yleistä, että sä et ole tyytyväinen siihen, miten täällä puhutaan. Valitettavasti kukaan muu ei koe työtään noin hankalaksi.

Tältä kuulosti tyypillinen keskustelu, joita Tiina Tuppurainen, 38, kävi eräässä työpaikassaan media-alalla.

Hän kirjoitti tilanteita muistiin työsuojeluvaltuutetun ehdotuksesta: jos sanoo kokevansa kiusaamista, on hyvä osata kertoa tarkemmin.

– Pelkkä ‘tuo on mulle ilkeä’ ei oikein riitä. Muistiinpanotkin ovat tietysti vain sana sanaa vastaan, mutta ne ovat kuitenkin jotain konkreettista, Tiina muistelee.

Tiinan kokemus ei ole ainoa laatuaan. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan yli sata tuhatta suomalaisista tuntee olevansa työpaikkakiusattuja. Usein kiusaaminen loppuu vasta, kun kiusattu vaihtaa työpaikkaa. Tiinakin oli jo valmis irtisanoutumaan, mutta päätti alkaa puolustaa itseään. Nyt häneltä on ilmestynyt aiheesta myös fiktiivinen romaani Hänen valtansa alla, jossa käydään useampikin ikävä vuoropuhelu esimiehen huoneessa.

– Kirjani päähenkilö ei ole kuten minä, ja tapahtumat ovat keksittyjä. Mutta totta kai käytin pohjana myös omia kokemuksiani, Tiina sanoo.

Täällähän on virheitä

Tiinan romaani sijoittuu aikakauslehtimaailmaan. Lehtibisneksessä pitää kiirettä, väkeä vähennetään, ja ennusteet näyttävät laskevia liikevaihtoja. Ei siis ihme, jos hermot ovat kireällä ja välillä tulee tiuskittua.

– Ehkä alalla arvostetaan kovia tyyppejä, jotka uskaltavat sanoa suoraan. Tietynlaista ilkeyttä ihannoidaan.

Juuri sellainen ihailtu suorasuu sattui Tiinan työkaveriksi, vastuulliseen asemaan. Tiina oli aluksi hyvä työntekijä, jota kehuttiin. Kehut lämmittivät, mutta tyyppi saattoi samaan hengenvetoon haukkua jotakuta muuta.

– Se oli tietenkin epäasiallista, mutta tulin ajatelleeksi sitä vasta jälkikäteen.

Tiinalle kasautui vähitellen liikaa töitä. Hän tiesi olevansa aikaansaava, joten kuormitus ei johtunut omasta hitaudesta. Kun Tiina otti asian puheeksi, asialle koetettiin näennäisesti tehdä jotain. Se ei riittänyt.

Samaan aikaan puuhattiin lehtiuudistusta. Ensimmäisessä uudistuneessa numerossa oli oikolukuvirheitä, joihin löytyi syyllinenkin: Tiina.

– Minut ristiinnaulittiin virheistä, vaikka en ollut ainoa, joka oli tarkistanut jutut ennen painoon menoa. Muistan itkeneeni minua sättineen henkilön huoneessa. Törmäsin hyvin kylmään vastaanottoon.

Samaan aikaan Tiina järjesti yksin lähisukulaisensa hautajaisia ja perunkirjoituksia. Siitäkään ei sympatiaa herunut.

Tiinan ensimmäinen kokemus kiusaamisesta jäi lyhyeksi, ja välit kiusaajan kanssa säilyivät. Silti jäi mietityttämään, miten epäempaattinen ihminen voi toimia vastuullisessa asemassa. Myöhemmin Tiina kuuli henkilön kiusanneen myös muita.

”Jos tämä ei miellytä...”

Miksi joku alkaa kiusata työpaikalla? Onko se kateutta? Törppöä käytöstä ilman, että ihminen ajattelee kiusaavansa? Vai oire persoonallisuushäiriöstä?

Tiinan kirjassa kiusaajan nimi on Birgit. Hänellä on omat ongelmansa, joita hän purkaa alaisiinsa. Puolison kanssa menee huonosti, ikääntyminen pelottaa ja oma ammattitaitokin uhkaa vanhentua.

– Se on pelkkää spekulaatiota. Oikeasti en tiedä, mistä työpaikkakiusaaminen johtuu. Sen uskon, että ei esihenkilöilläkään ole helppoa. He ovat kovan paineen alla.

Aina työpaikkakiusaaja ei ole esihenkilö, mutta usein on. Tiinalle sattui seuraavassakin työpaikassa kiusaajaksi alalla arvostettu, briljantti kovis. Ja Tiina oli jälleen aluksi se luottotyöntekijä.

– Olin otettu siitä. Jälkeenpäin voin ihmetellä, miksi mitkään kellot eivät soineet, koska myös tällä ihmisellä oli tapana haukkua minulle muita työntekijöitä.

Henkilö oli tunnettu räyhäkkänä tyyppinä, joka saattoi puhua rumia ja nimitellä ihmisiä ikävään sävyyn. Toimituksessa vallitsi pelon ilmapiiri, ja päivän tunnelma oli kiinni merkkihenkilön mielialasta. Mutta ei se Tiinaa aluksi haitannut: hyvällä tuulella hän oli hauska ihminen, ja Tiina kävi hänen kanssaan töiden jälkeen joskus kaljalla. Kurssin muutos alkoi keskustelusta, joka käytiin sukupuolistereotypioista.

Tiina oli sitä mieltä, että parisuhdejutuissa ei tarvitsisi pönkittää perinteisiä sukupuolirooleja tai puhua erityisesti miehistä ja naisista, jotta niihin voisivat samastua myös muut kuin heterolukijat. Työkaveri oli eri mieltä.

– Hän totesi painavasti, että “me tehdään heteronormatiivista lehteä”. Hän ei kai ymmärtänyt, että se ei ole kovin positiivinen sana. Hän tiesi, että minä kuulun seksuaalivähemmistöön, ja käänsi sen minua vastaan.

Tiinan ja työkaverin välit mutkistuivat. Välillä kaikki oli niin kuin ennenkin, mutta välillä työkaverin suunnasta tuli pistoja. Jos Tiina ehdotti uutta toimintatapaa, hänet palautettiin ruotuun sanomalla, että tällainen kyseenalaistaminen ei ole viisasta. Kerran hän esti Tiinaa haastattelemasta ihmistä, joka kuului seksuaalivähemmistöön. “Kun sulla on tuollainen agenda”, kuului perustelu.

– En tiedä, oliko se agenda feministin vai homon. Mutta se loukkasi, että hän kyseenalaisti ammattitaitoni. Toimittajahan minä olin.

Tiina ei ollut ainoa, jota sama tyyppi kohteli töykeästi. Hän piti päätösvallan tiukasti käsissään, ja toimituksen jäsenet oppivat ehdottamaan vain sellaisia juttuideoita, jotka olivat hänen arvomaailmansa mukaisia. Ei mitään armollisuushöpinää tai downshiftausta – ne olivat lässytystä. Kiusaaja harrasti sanelupolitiikkaa, jossa töiden määrä saattoi lisääntyä yksipuolisella päätöksellä. Protestointi johti nöyryytykseen.

– Hän sanoi kerran, että ‘Jos tää ei miellytä, sun pitää tehdä omat johtopäätöksesi’ – johtopäätös oli tietysti se, että olet väärässä tai väärällä alalla töissä.

Hyssyttelyä ja vähättelyä

Tiinalle tilanne kävi yhä ahdistavammaksi, ja se alkoi heijastua muuhunkin elämään. Tiina itsetunto laski ja ajatukset pyörivät töissä.

– Ehkä se oli vähän kuin ongelmallisessa parisuhteessa. Sitä katselee ja odottelee, että jospa tämä vielä palaisi ennalleen. Itse asiassa kaipaan vieläkin vähän sitä aikaa, kun olimme ystäviä.

Tiina kävi myös terapiassa puhumassa työtilanteestaan. Hän jutteli myös työkavereidensa kanssa, jotka vahvistivat, ettei hän kuvitellut. Hän otti yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun ja sanoi olevansa kypsä lähtemään. Työsuojeluvaltuutettu käänsi Tiinan pään: älä lähde vielä, kokeillaan puhua kiusaajan esimiehelle.

– Ajattelin, että sitä ei kannata tehdä. Pelkäsin kostoa ja sitä, etten ikinä saa töitä tällä alalla.

Tiina teki kuitenkin kuten työsuojeluvaltuutettu neuvoi: kirjasi ylös, mitä oli sanottu ja milloin. Lisäksi piti käydä vielä kerran puhumassa kiusaajalle kahden kesken ja pyytää häntä lopettamaan.

– Eihän se tietenkään mennyt coolisti vaan itkun kanssa. Kerroin hänelle, että voin pahoin ja että minusta tuntuu, että pidät mua huonona ja haluaisit että lähden.

Työkaveri ei ottanut juuri kritiikkiä vastaan. Hän ei ollut järkyttynyt eikä empaattinen.

– Hän totesi, että ’onpa harmi, jos sulla on sellainen olo’. Ei esimerkiksi, että ’herrajumala, ei tietenkään’.

Seuraavaksi pidettiin kokous Tiinan, työsuojeluvaltuutetun ja kiusaajan esimiehen kesken. Tiina luki muistiinpanojaan ääneen.

– Kun kiusaajan esimies sanoi, että “Tuo ei todellakaan ole asiallista”, helpotuin. Tämä on totta eikä vain minun herkkyyttäni.

Loppu meni paremmin kuin Tiina olisi uskonut.

Kostoa ei tullut, eikä Tiinan tarvinnut irtisanoutua. Asiat järjestettiin niin, että hän ei joutunut enää työskentelemään kiusaajan kanssa.

Ihan kuin yläasteella

Kun Tiina miettii asiaa jälkeenpäin, työpaikalla oli monia mekanismeja, jotka mahdollistivat kiusaamisen. Hyssyttelyä: “Älä ota itseesi, hän on tuollainen muillekin.” Hiljaista hyväksymistä: selän takana pyöriteltiin silmiä, mutta ääneen ei kukaan uskaltanut sanoa mitään poikkipuolista. Kyseenalaistamista: “Kukaan muu ei ole valittanut tuollaisesta.” Ja vähättelyä: “Henkilökemiat eivät nyt vain kohtaa.”

– Henkilökemioista puhutaan ikään kuin kiusaajan ja kiusatunvälillä olisi tasavahva suhde. Ei ole, vaan toinen kiusaa toista.

Tiinan kokemuksen perusteella työpaikkakiusaajat pääsevät helpolla. Toinen heistä pyysi myöhemmin anteeksi, mutta kumpikaan ei joutunut käytöksestään virallisesti vastuuseen.

– Töissä voi selvästi piinata ihmisiä vaikka vuosia henkisellä väkivallalla, eikä siitä seuraa mitään.

Paitsi seuraahan siitä: pahoinvointia, sairauslomia, pelon ilmapiiriä, irtisanoutumisia. Tulee kalliiksi rekrytoida uusia työntekijöitä, kun entiset pakenevat.

Tiinan mielestä työpaikkakiusaamiselle kannattaisi jo bisneksenkin takia tehdä jotain.

– Tavallaan ymmärrän, etteivät ihmiset uskalla puuttua. Moni ehkä pelkää joutuvansa itse silmätikuksi. Kiusatun selän takana saatetaan myös ajatella, että hän on hankala tyyppi.

Tiina on ylpeä siitä, että uskalsi alkaa puolustaa itseään. Hän on myös mielellään hankala tyyppi, jos se tarkoittaa kiusaamiseen puuttumista.

– Mielestäni aikuisena kuuluisi päästä jo henkisesti pois yläasteen pihalta, jossa nöyristellään ja hymistellään kovisten edessä. Eikä siinä tarvitse edes uhrata omaa nahkaansa. Voi vain sanoa kiusatulle kahden kesken, että ‘Hei, huomaan, että sinua kiusataan; voin auttaa hakemaan apua.’

Jos kokee kiusaamista, kannattaa Tiinan mielestä ottamaan yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun tai työsuojeluhallintoon.

Ammattiliittoon kannattaa kuulua: sen kautta saa tarvittaessa lakiapua. Työsuojeluvaltuutetun kuuluu auttaa myös, vaikkei liittoon kuuluisi.

Oman kokemuksensa perusteella Tiina on sitä mieltä, että kostoa ei tarvitse pelätä.

– Yleensä käy hyvin. Jos kertomaasi kiusaamisesta ei uskota, niin sitten olet töissä sellaisessa firmassa, että sieltä kannattaakin lähteä.