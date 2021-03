Inka Valima, 32, koki toistuvasti häirintää ravintola-alalla – ja nyt hän kertoo, missä menee hauskan ja ahdistavan vitsailun raja

Härskiä vitsailua, lääppimistä, takapuolen läimäyttelyä, kehon kommentointia ja suoraa ehdottelua. Tällaista käytöstä ravintola-alalla työskentelevät naiset joutuvat sietämään, osa päivittäin. Inka Valima on yksi heistä.

Inka Valima on sittemmin jättänyt ravintola-alan ja työskentelee nykyään opettajana ja stand up -koomikkona.­

Inka Valima, 32, on entinen ravintolakokki, joka työskenteli alalla noin kahdeksan vuoden ajan. Välillä kokopäivätöissä, välillä vuoroja tehden opiskelujen ohessa. Niihin vuosiin mahtui seitsemän alan työpaikkaa kahviloista keskitason fine dining -ravintoloihin. Ja paljon härskejä vitsejä, kehon kommentointia ja käpälöintiä.

– Joissakin keittiöissä ei voinut pitää porkkanaa kädessä ilman, että joku kollega tuli heittämään penisläppää viereen. Kalan hajusta revittiin pilluvitsejä.

Inka koki myös häirintää. Se oli rintojen tuijottamista ja seksuaalisesta aktiivisuudesta utelemista. Kommentit rinnoista ja takapuolesta naamioitiin aina vitseiksi.

– Se tuntui alentavalta. Tuntui, etten ollut työntekijä, vaan joku jolla on tissit. Että kehoni oli huomionarvoisempi asia kuin se, että teen duunia muiden rinnalla. Vitsailu vei fokuksen pois itse työstä, siitä, minkä oikeasti olisi pitänyt olla tärkeää.

Inka korostaa, että häirintää ja epäasiallista käytöstä ei tapahtunut joka paikassa, vain osassa. Mutta joissakin paikoissa jopa fyysinen lähentely oli tavallista. Kevyimmillään se oli vaivihkaista takapuolen koskettelua työn lomassa – sellaista, jota voisi väittää ahtaassa keittiössä sattuneeksi vahingoksi. Räikein tapaus sattui työporukan pikkujouluissa. Inka oli tulossa vessasta, kun mieskollega työnsi hänet vessan seinää vasten, suuteli väkisin ja hinkkasi itseään häntä vasten.

Tapaus inhottaa Inkaa yhä vuosia myöhemmin. Tapahtumahetkellä hän ei kuitenkaan osannut ajatella, että päälle käynyt työkaveri oli syyllistynyt rikokseen. Inka muistaa menneensä shokkiin ja ajatelleensa, että oli ehkä itse aiheuttanut tilanteen.

– Näin jälkikäteen tiedän, ettei se ollut minun vikani enkä ollut flirttaillut hänen kanssaan – ja vaikka olisinkin, ei väkisin suutelu silti olisi ollut ok.

Vasta nyt kolmekymppisenä hän on kunnolla ymmärtänyt, mitä kaikkea hän joutui ravintolavuosiensa aikana sietämään.

– Kun joutuu hyvin nuorena kulttuurin keskelle, jossa on koko ajan ikään kuin pienen seksuaalisen häirinnän vireen alla, siihen turtuu. Silloin menettää suhteellisuuden tajun: että hei, työkaveri vain vähän puristi reidestä. Kun sellaiseen tottuu, ei osaa edes hahmottaa, missä kulkee oman koskemattomuuden raja.

Ongelma on todellinen

Ravintola-alan seksistinen ja häirinnän salliva kulttuuri nousi hiljattain puheen­aiheeksi, kun kokki Kape Aihinen harmitteli julkisuudessa, että ”maailmasta on tullut niin herkkä ja varovainen”. Aihinen totesi, että aikaisemmin hänen keittiöissään lentelivät kesäkurpitsa- ja porkkanavertaukset, mutta enää sellainen ei sovi. Pian Aihisen kommenttien jälkeen ravintola-alalla työskentelevät naiset alkoivat kertoa sosiaalisessa mediassa työssä kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Kävi ilmi, että seksuaalissävytteinen ja ronski puhekulttuuri on alalla varsin tavallinen. Moni kertoi kokeneensa kollegoiden tai esihenkilöiden taholta myös fyysistä lähentelyä.

Me Naisten lukijakysely osoitti, että vaikka porkkanavitsit ovat osittain vähentyneet vuosien varrella, on ongelma yhä todellinen. Kyselyymme vastasi 258 ravintola-alalla työskentelevää tai työskennellyttä. Heistä 95 prosenttia kertoi kokeneensa työssään seksismiä. Muutamat kertoivat etenkin asiakkaiden lähennelleen tai ahdistelleen heitä, mutta pääosaan nousi ravintoloiden työntekijöiden keskuudessa vallitseva, seksismin salliva ilmapiiri.

Myös Palvelualojen ammattiliitto PAM selvitti palvelualoilla koettua häirintää vuonna 2020 laajassa kyselyssä. Noin puolet vastaajista kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää ravintolassa, tarjoilijoista 7 prosenttia jopa päivittäin.

– On selvää, että seksuaalista häirintää on. Tarjoilijan työ näyttää olevan riskitekijä, sanoo PAM:in työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Kyselyssä kävi ilmi, että kaikkein eniten häirintää koetaan asiakkaiden taholta, kun taas työyhteisön sisällä sitä koetaan eniten esihenkilöiden taholta.

Miksei tilanteeseen puututa?

Miten tällainen on mahdollista? Miksi seksistiset puheet ja häirintä saavat yhä rehottaa ravintola-alalla? Kähärän mukaan alalla on valitettavasti totuttu kulttuuriin. Edes #metoo-liike ei muuttanut tilannetta, vaikka se toi ongelman ravintolan omistajien tietouteen. Mainosfraaseiksi häirintäkampanja kuitenkin kelpasi.

– Ravintolat, joissa oli rekrytointivaikeuksia, alkoivat käyttää sitä mainospuheena, että meillä on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. En tiedä, oliko kyse vain puheesta vai oikeista teoista, Kähärä sanoo.

Kähärän mukaan häirintään on vaikea puuttua monesta eri syystä. PAMin kyselyssä kävi ilmi, että valtaosa naisista ei ilmoita mihinkään kokemastaan häirinnästä. Syy on se, että naiset eivät usko siitä olevan mitään hyötyä – päinvastoin: moni uskoo, että puhuminen voi jopa pahentaa tilannetta ja johtaa syrjintään työyhteisössä.

– Se on aina haitallista, jos ihmiset eivät ota häirinnän kitkemistä asiakseen. Asia ei voi korjaantua, jos ollaan sitä mieltä, että näin tämä nyt vain on.

Ongelma on myös se, että osa ravintoloissa työskentelevistä naisista ei välitä seksistisestä kulttuurista.

– Ravintoloissa pärjäävät naiset omaksuvat usein miehisen äijäkulttuurin. On ikävää, että pärjätäkseen pitää omaksua selkeä seksismi.

Kun ongelma on jo pesiytynyt työpaikan kulttuuriin, kissaa on todella vaikea nostaa pöydälle enää myöhemmin. Kulttuurin muutos jää uusien tulokkaiden varaan, mikä on Kähärän mukaan mahdoton ajatus.

– Jos olet uusi työpaikassa ja siellä lentävät likaiset vitsit, ei ole helppoa olla kahvipöydässä se, joka sanoo, että nyt saa riittää. Pelko siitä, että saa otsaansa nillittäjän leiman, on todellinen.

Inka tunnistaa ilmiön. Hän nauroi itsekin joskus mukana, vaikka oikeasti juttu ei huvittanutkaan.

– Näin jälkeen päin harmittaa, että menin mukaan touhuun. Olin kuitenkin usein jo valmiiksi altavastaajan roolissa, enkä halunnut antaa kenellekään syytä syrjiä minua enempää.

Joskus Inka saattoi pyytää sopimattomia vitsejä heitelleitä työkavereita lopettamaan, mutta sen kummemmin hän ei uskaltanut asioita lähteä muuttamaan.

– Esimerkiksi väkisin suutelusta en kertonut kenellekään. Koin, että tilanne ei olisi päättynyt kohdallani positiivisesti. Työilmapiiri ja esimies eivät olleet sellaisia, että olisin kokenut voivani turvallisesti kertoa asiasta.

Hei jäbä: lopeta

PAMin Kähärän mukaan häirintään liittyviä yhteydenottoja tulee liittoon muutamia kertoja kuukaudessa.

Yleensä ensimmäinen soitto on tiedonhakua, jolloin kysytään, onko työpaikalla koettu käytös normaalia. Ensimmäiseksi häiritsijälle pitää tehdä selväksi, että hänen puheensa ja tekonsa loukkaavat ja pyytää lopettamaan.

– Monessa tilanteessa voi olla niin, että loukkaaja ei ymmärrä tekevänsä väärin tai miten hänen käyttäytymisensä koetaan, Kähärä sanoo.

Jos tilanne ei korjaannu, vastuu siirtyy esihenkilölle. Työnantaja voi antaa häiritsijälle varoituksen tai viime kädessä irtisanoa häiritsijän.

Tilanne on kuitenkin heti hankalampi, jos häiritsijä onkin esihenkilö. Kähärän mukaan liitto saa yhteydenottoja eniten juuri esihenkilöiden taholta tulevaan häirintään. Silloinkin ohje on sama: häiritsijälle pitää tehdä tiettäväksi, että hänen käytöksensä koetaan epäasiallisena.

– Esihenkilöllä pitää olla hyvä vastaperuste, miksi kyseinen käytös ei ole kiellettyä – tai sitten muuttaa toimintaansa.

Joskus tarvitaan luottamushenkilöiden tai liiton apua. Mutta ravintoloissa työyhteisöt ovat usein pieniä, eikä työsuojeluhenkilöä ole välttämättä ole.

Pitkäkestoinen häirintä, joka ei ratkea työpaikan omin keinoin, pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaisille tai liittoon. Jos työnantajan katsotaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan, voi edessä olla syyteharkinta. Liitto voi avustaa syrjinnän kohteeksi joutunutta tämän oikeuksien turvaamisessa.

Tapauksissa, jotka etenevät liittoon asti, työntekijä on usein jo lähtenyt työpaikasta – eikä alkuperäistä ongelmaa päästä enää korjaamaan.

– Puuttumaan pitäisi päästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta se on vaikeaa silloin kun työntekijä on jo lähtenyt, Kähärä sanoo.

Pakenevatko naiset alalta?

Inka lopetti työt ravintola-alalla kahdeksan työvuoden jälkeen. Päätökseen vaikuttivat huono palkka ja rankat työajat, mutta ravintola-alan seksistinen ilmapiiri oli iso taustatekijä.

– Yleinen hyvinvoinnin tasoni laski, kun jouduin olemaan koko ajan varpaillani ja miettimään, pitääkö minun tänään puolustaa itseäni jotenkin. On uuvuttavaa stressata sellaista, kun keittiössä joutuu muutenkin miettimään tuhatta asiaa.

Inka myös tunsi, että eteneminen työssä oli hänelle huomattavasti vaikeampaa kuin mieskollegoille. Hänestä naiset joutuvat taistelemaan alalla saavuttaakseen saman aseman kuin miehet.

– Ei kukaan sano suoraan, että naisia pidetään huonompina – mutta se on nivottu rakenteisiin ja toimintakulttuuriin. Sellainen hyvävelikerho, että jäbien kanssa vähän kokkaillaan, on ilmapiirinä yleinen.

Myös monet Me Naisten kyselyyn vastanneet kertoivat vaihtaneensa alaa tai harkitsevansa alan vaihtoa juuri alan seksistisen kulttuurin vuoksi. Kähärää tämä huolestuttaa, eikä hän missään nimessä kehota vaihtamaan alaa.

– Jokaisella on oikeus vaatia työympäristö, jossa kohdellaan asiallisesti.

Kähärän mielestä helpointa seksismin kitkeminen on aloittaa vitseistä: huumoria voi repiä työpaikalla myös muusta kuin seksistä tai sukupuolista.

Missä kulkee raja?

Kaikki ravintola-alalla työskentelevät eivät tietenkään koe rasvaisia juttuja ahdistavina, ja tämä selviää myös Me Naisten kyselystä. Päinvastoin: osa kertoi, että rento vitsailu auttaa jaksamaan raskaassa työssä. Joidenkin mielestä vitsailu kuuluu ravintoloiden työkulttuuriin, ja huumorintajuttomien on parempi vaihtaa alaa.

Inkan mielestä kyse ei ole kuitenkaan huumorintajuttomuudesta. Hän on nykyään opettaja – mutta myös stand up -koomikko.

– Jos vitsin varjolla painetaan toista ihmistä tai sukupuolta alemmas, ei se ole mikään vitsi. Pelkästä sukupuolesta, sukupuolielimistä ja seksistä vitsailu käy myös pidemmän päälle tosi uuvuttavaksi.

Missä sitten kulkee hauskan ja ahdistavan vitsailun raja? Henkilökohtaisuudessa, Inka sanoo.

– Vitsailen omassa lavakomiikassa välillä tosi roisejakin juttuja ja muun muassa omasta ulkonäöstäni. Mutta se on eri asia, sillä vitsi tulee omista lähtökohdista ja tilanteessa, joka on vitsailulle pyhitetty.

Inka huomauttaa, ettei ravintolatyöhön hakeutuva ihminen hakeudu huumorialalle.

– Jatkuva seksistä vitsailu ei mielestäni ole olennaista hyvän ruuan valmistuksen kannalta. Eikö ruokaa todella voida tehdä ilman keskinkertaisia kullivitsejä?

Mutta kyllä Inkakin muistaa nauraneensa monta kertaa ravintolassa – ihan aidosti – härskille vitsille.

– Totta kai voi olla roisia huumoria, jos se todella on kaikille ok. Silloin olen kuitenkin ollut työyhteisössä, jossa olen tuntenut oloni turvalliseksi. Olen tiennyt, että voin sanoa vastaan, eikä työkaveri loukkaannu siitä tai ala kiusata minua. Sellainen luottamus ei kuitenkaan synny hetkessä, vaan vaatii keskustelua.

Inka kaipaa ravintola-alalle enemmän avointa keskustelua ja empatiaa. Hän toivoo, että alalla työskentelevät, etenkin esihenkilöt, olisivat kiinnostuneempia siitä, että työkaverit voivat hyvin.

– Seksististen vitsien puolustelijoilta kysyisin, että kumpi on tärkeämpää: se, että saa heittää pilluvitsejä töissä, vai se, että kaikki työntekijät viihtyvät ja tuntevat olonsa arvostetuiksi?