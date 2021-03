”Jotenkin hävettää olla hyväosainen” – varakkaat suomalaiset kertovat nyt, miltä omien tulojen salailu tuntuu

Noin 20 000 euroa kuukaudessa tienaava Marianne kertoo ajavansa kahdella uudella Bemarilla. – Osaamiseni ei ole niin korkeatasoista, että tämä olisi kohtuullista, hän kertoo.

Saako varakkuutensa näyttää? Voiko rahasta puhua avoimesti, jos varallisuutta on runsaasti? Me Naisten kysely osoittaa, että nämä kysymykset askarruttavat suomalaisten mieliä.

Kerroimme aiemmin lääkärinä työskentelevästä Miinasta, 41, joka ei kehtaa puhua hyvistä tuloistaan.

Lue lisää: Lääkäri Miina, 41, ei kehtaa kertoa kuusinumeroista vuosipalkkaansa kaikille kavereilleen tai käyttää merkkilaukkuaan – elää silti melko ”leveästi”

Kun kysyimme lukijoiltamme rahaan liittyvästä häpeästä ja kehtaamattomuuden kokemuksista, vastauksia kertyi nopeasti yli 200.

Valtaosa vastaajista kertoi häpeävänsä huonoa taloudellista tilannettaan. Moni kertoi tuntevansa häpeää erityisesti silloin, kun rahattomuus käy ilmi keskustelussa ystävien tai muun lähipiirin kanssa.

Samalla kyselystä kävi ilmi, ettei suuria tulojaan kainosteleva Miina ole tunteidensa kanssa yksin.

39 prosenttia vastaajista kertoi salailevansa ja nolostelevansa hyviä tulojaan tai säästöjään.

”En uskalla puhua tuloistani kuin mieheni kanssa”

38-vuotias Marianne kertoo tienaavansa nykyään noin 20 000 euroa kuussa, kun hänen esimiehensä nosti taannoin hänen palkkaansa 6 000 eurolla kuussa. Tienesteistä nauttiminen hyvällä omallatunnolla on Mariannelle hyvin vaikeaa.

– Koen valtavaa häpeää ja huonommuutta siitä, että tienaan järjettömiä, kohtuuttomia ja epäoikeudenmukaisia summia. Miksi minulle maksetaan 10 kertaa sairaanhoitajan palkka? Osaamiseni ei ole niin korkeatasoista, että tämä olisi kohtuullista, Marianne kertoo.

– Näen, miten muut kituuttavat, ja samalla minä ajan kahdella uudella Bemarilla. Syömme ulkona lähes joka päivä. Silti meillä on ylimääräistä rahaa.

Marianne välttelee rahasta puhumista aina, kun se on mahdollista. Hän ei halua, että muut ovat hänelle kateellisia.

– En uskalla puhua tuloistani kuin mieheni kanssa, hän kertoo.

– Rakastan sitä, jos naapurilla on uudempi auto tai hän näkyy verokoneessa minua ylempänä. Minulle tulee hyvä mieli, kun toisilla menee minua taloudellisesti ”paremmin”.

Hienompi auto? Ei kai!

Nyt jo eläkkeelle jäänyt Tiina, 69, tienasi työuransa viimeiset 10 vuotta yli 100 000 euroa vuodessa.

– Mieheni ja lapseni sekä yksi siskoistani tietää palkkani. Muille en kehtaisi kertoa. Jotenkin hävettää olla hyväosainen, vaikka olen totisesti tehnyt töitä paljon, hän toteaa.

Tiina kertoo, että yrittää vaihtaa puheenaihetta heti, jos joku alkaa keskustella hänen kanssaan rahasta. Erityisesti tuloista puhuminen on hänelle vaikeaa.

Nea, 36, kertoo puolestaan välttelevänsä hankinnoistaan puhumista.

– Olen hyväpalkkainen enkä voi nauttia siitä avoimesti. Matkustelut ja ulkona syömiset, hankinnat (vaikka olisivat tarvehankintoja) joudun pääosin salaamaan. Haluaisin vaihtaa hienomman ja uudemman auton, mutten tiedä, uskallanko tehdä sitä. Se herättäisi ihmetystä lähipiirissäni.

30-vuotias Piritta on perinyt varallisuutensa ja huolehtii siitä sijoittamalla. Varallisuus on joskus aiheuttanut kiusallisia tilanteita.

– Joskus, kun varallisuuteni on aiemmissa työpaikoissa käynyt ilmi, muiden suhtautuminen minuun on muuttunut. Myös sitä arvostellaan, miksi käyn palkkatyössä, kun voisin olla kotona.

Salailu ja häpeily sikseen

Kaikki hyvätuloiset eivät tietenkään suhtaudu rahoihinsa kainostellen. Me Naisten kyselyyn vastannut 38-vuotias Piia kertoo tehneensä lujasti töitä omaisuutensa eteen. Hän on ylpeä saavutuksistaan eikä salaile työnsä hedelmiä.

– Tienaan yli 200 000 euroa vuodessa ja kieltäydyn häpeämästä tai piilottelemasta sitä, koska se ei ole tullut helpolla.

Piia on lähisuvustaan ensimmäinen, jolla on korkeakoulututkinto. Hänen vanhempansa olivat ”tavallisia duunareita”.

– Minua kiusattiin teininä, kun ei ollut viimeisimpiä muotivaatteita. Muistan edelleen nuo kiusaajat, ja nautin siitä, että käsilaukkuni maksaa enemmän kuin heidän kuukausipalkkansa. Success is the best revenge.

Haasteteltavien nimet on muutettu.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla elokuussa 2019.