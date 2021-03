Psykologi kokeili vuorotyötä kuukauden ja huomasi heti epäsäännöllisten työaikojen vaikutukset kehossa: ”Se on monille kynnyskysymys...”

Työpsykologi Jaakko Sahimaa vaihtoi sisäsiistin toimistotyön kolmivuorotyöhön sotealalla. Nyt hän kertoo, mikä auttaa jaksamaan, kun työajat ovat epäsäännölliset.

”Kun on tehnyt koko ikänsä siistiä toimistotyötä, vuorotyöhön totuttautuminen otti oman aikansa”, vuorotyöhön hypännyt Jaakko Sahimaa sanoo.­

Vuorotyössä on hyvät ja huonot puolensa. Vapaat aamut ja arkivapaat piristävät keskellä työviikkoa, mutta pitkä yötyöputki vie helposti mehut kovaltakin ammattilaiselta.

Millaista on oikeasti työskennellä epäsäännöllisin työajoin? Siitä otti selvää työpsykologi Jaakko Sahimaa, joka testasi kolmivuorotyötä ensimmäistä kertaa elämässään. Kokeilu on osa Duunitorin ja Sahimaan #Koeaika-projektia, jossa työpsykologi tutustuu vuoden aikana 12 erilaiseen työhön.

Sahimaa kokeili helmikuun ajan kolmivuorotyötä sosiaali- ja terveysalalla. Hän työskenteli ohjaajana kehitysvammaisten asumisyksikössä.

– Ilman suurempia kauhukuvien maalaamista on helppo todeta, että kolmivuorotyö on rankkaa. Kun on tehnyt koko ikänsä siistiä toimistotyötä, vuorotyöhön totuttautuminen otti oman aikansa, Sahimaa sanoo.

Jakko Sahimaa testasi kolmivuorotyötä ensimmäistä kertaa elämässään.­

Sahimaa teki nopeasti havaintoja, jotka ovat arkipäivää monelle vuorotyöläiselle: työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen oli selvästi hankalampaa kuin päivätyössä. Lisäksi hänen täytyi alkaa kiinnittää hyvinvointiinsa entistä enemmän huomiota.

Vaikka aamu- ja iltavuorojen vaihtelu saattoi sujua Sahimaalta hyvin, hankaluuksia ilmeni silloin, kun oma unirytmi piti totuttaa yövuoroihin.

– Työvuoroista palautuminen on oma juttunsa. Tilannetta ei helpottanut se, että varasin alussa yövuorojen jälkeisille aamupäiville menoja, jota ei voinut peruuttaa.

Sahimaa ei silti koe mielekkääksi kauhistella vuorotyön rankkuutta, sillä se on monelle suomalaiselle ainoa työntekemisen tapa. Naisista 27 prosenttia ja miehistä 19 prosenttia tekee vuorotyötä säännöllisesti.

– Yhteiskunta ei toimi ilman niiden ihmisten panostusta. He pitävät yhteiskunnan perusrattaat pyörimässä, joten arvostukseni vuorotyön tekijöitä kohtaan kasvoi.

Kroppa ja mieli jatkuvasti ylikierroksilla

Sahimaa huomasi vuorovaihtelut välittömästi omassa jaksamisessaan. Hänen kehonsa reagoi myös fysiologisin oirein: sydän pamppaili eri tavalla ja aineenvaihdunta meni sekaisin.

– Mieli oli utuisempi ja ei niin skarppi. Kroppa ja mieli kävivät ylikierroksilla.

Sahimaa tunsi kuormittuvansa, vaikka työ oli muuten antoisaa, mielekästä ja motivoivaa.

– Vuorojen kuormittavuus on monille kynnyskysymys sotealaa harkitessa. Alalla on usein pelkkää vuorotyötä, joten kynnys voi olla iso hakeutua niihin hommiin.

– Jää yksilölle pohdittavaksi, onko itse valmis, halukas tai edes soveltuva vuorotyöhön.

Vaikka työ oli motivoivaa ja mielekästä, Sahimaa huomasi kuormittuvansa epäsäännöllisistä työajoista.­

On totta, että vuorotyöhön liittyy selkeitä riskejä hyvinvoinnille, Sahimaa sanoo. Tutkimuksissa on havaittu, että vuorotyötä tekevät saattavat kärsiä muita enemmän stressistä, hermostuneisuudesta, kroonisesta väsymyksestä ja sydänongelmista.

Sahimaan mukaan on oleellista, että organisaatioissa panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin. Kaikkein tärkeintä on järkevä vuorosuunnittelu.

– On riskejä, joita epäsäännölliseen vuorotyöhön liittyy. Siksi on tärkeää, että organisaation ja työnantajan suunnasta tehdään ergonomista vuorosuunnittelua, eli vuorot kiertäisivät myötäpäivään.

Vaikka vuorotyöstä puhuttaessa nousevat usein esiin lähinnä huonot puolet, on epäsäännöllisyydessä myös paljon hyvää. Kun Sahimaa keskusteli kollegoidensa kanssa, moni kertoi nauttivansa siitä, ettei työ ollut liian monotonista. Jos työskenteli öisin, päivisin oli vapaata. Iltavuorolaiset ajattelivat, että vapaina aamupäivinä ehtii hoitaa asioita, joita ei muuten ehtisi.

– Siinä oli oma viehätyksensä, kun sai nukkua aamulla pitkään, ja kun kulki kaupungilla, oli ihan hiljaista ja rauhallista.

Mikä auttaa jaksamaan vuorotyössä?

Jotta pakan saa pysymään kasassa kovassakin vuorotyöputkessa, on Sahimaan mukaan tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti neljään seikkaan: