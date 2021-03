Tällaista ravintola-alan työntekijöiden elämä on nyt – yli 1000 kertoi tilanteestaan: ”Ulosottoa odotellessa ja velkahelvettiä selvitellessä”

Pitäisikö maksaa laskuja vai ostaa ruokaa? Kysyimme ravintola-alan työntekijöiltä, miten he jaksavat. Eivät kaikki enää jaksa.

”Velkaa on kertynyt. Luottotietojen menetys on todellinen uhka”, eräs ravintola-alan työntekijä kertoo tilanteestaan.­

Vuosi sitten maaliskuussa koko ravintola-ala suljettiin kolmeksi kuukaudeksi. Nyt, tasan vuoden jälkeen sama toistuu kolmen viikon täyssululla tietyillä alueilla.

Kysyimme ravintola-alan työntekijöiltä, millainen kulunut vuosi on ollut ja miten he jaksavat. Kyselyymme vastasi 1062 alan työntekijää, joista 71 prosenttia oli naisia.

Lähes jokainen kyselyyn vastannut on joutunut jäämään jossain vaiheessa vuotta kotiin lomautuksen vuoksi. Moni on menettänyt työpaikkansa, kun ravintoloita on ajautunut konkurssiin. Ulospääsyä alan ahdingosta ei ole näkyvissä.

Näin ravintola-alan puurtajat kertovat itse raskaasta vuodestaan.

Luottotietojen menetys todellinen uhka

Moni vastaajista kertoi taloutensa romahtaneen lähes kokonaan. Osalla viimeisestä täydestä palkasta on kulunut jo vuosi. Nyt elämisen peruskuluja katetaan riittämättömistä tukipuroista, sillä moni kertoi tyhjentäneensä pahan päivän säästöt jo vuosi sitten.

”Olen keikkalainen, sivutoiminen yrittäjä ja omistan talon, eli velkainen. En saa yhteiskunnalta mitään tukia. Vuoden olen taistellut elantoni puolesta. Asuntoa en saanut myytyä. Vuokrasin sen ja asun nyt itse vuokralla. Näin voitin muutaman satasen kuussa. Luottotietojen menetys on ollut jatkuva uhka laskujen maksun viivästyessä. Tulot vaihtelevat 800–1800 € välillä, pääosin jääden 1000–1200 €/kk tuntumaan. Tällä ei suomessa elä.”

”Kaikki säästöt on jo käytetty. Jos tilanne jatkuu vielä pitkään en enää selviä, en pysty maksamaan lainojani ja laskujani. Olo on toivoton.”

Tämä on tuttu näky monen ravintolan sisäänkäynnillä.­

”Velkaa on kertynyt. Luottotietojen menetys on todellinen uhka.”

”Viimeisestä täydestä palkasta on jo yli vuosi.”

”Asuntolaina katkolla. Tiukkaa tekee. Perusduunissa koko syksyn tunnit vähentyneet roimasti, joten ylimääräistä keikkaa ollut pakko tehdä. Kampaaja liian kallista, uudet silmälasit ostamatta, hammaslääkäri unohdettava, bänät gynekologin kanssa.”

”Viime keväänä käytin kaikki säästöni, liitosta saa rahaa sen verran, että vuokran pystyy maksamaan. Sitten valitaan maksetaanko laskuja vai ostetaanko ruokaa. Lainaa en saa ja nyt kahden kuukauden laskut maksamatta. Ulosottoa odotellessa ja velkahelvettiä selvitellessä.”

Mielenterveys koetuksella

Koska tilanteelle ei näy loppua, monien ravintola-alan työntekijöiden jaksaminen on ollut koetuksella jo pitkään. Vastauksissa toistui usein, että taloudellinen ahdinko on saanut mielenterveysongelmat nostamaan päätään.

”Kaiken epätietoisuus on pahinta. Tulenko jatkamaan kyseisessä työssäni, onko kyseistä ravintolaa enää pystyssä kaiken tämän jälkeen, pääsenkö missään muodossa jatkamaan haaveammattiani?”

”Olen ollut hyvin väsynyt, stressaantunut ja jopa masentunut. Elämäniloa ei ole ollut. Kaikki tuntuu hyvin vaikealta ja tuntuu ettei loppua näy. En tiedä kuinka kauan jaksan.”

”Jokainen viikko on arpomista, jokainen päivä täynnä alamme edustajiston mollaamista. Jatkuva stressi esiintyy väsymyksenä, jonka myötä viha ja suuttumus kaikkea kohtaan kasvaa.”

”Olo on kuin löysässä hirressä olisi koko ajan. En saa nukuttua, on rytmihäiriöitä ja olen laihtunut huomattavasti kaikesta stressistä.”

”Henkisesti ollut todella rankkaa, kun arki ja talous hajoavat, matto vedettiin jalkojen alta ja jätettiin vaan kuraan makaamaan. Melko synkät on fiilikset, kun 17 vuotta työelämää, nousujohteinen ura ja tasainen talous pyyhittiin hetkessä pois. Nyt elellään ihmiskunnan hylkiöinä keskellä velkavankeutta.”

Ravintolat seisovat tyhjänä asiakkaista.­

Tilanne on tukala myös niille harvoille, jotka ovat saaneet jatkaa töissä, sillä tehtävä työ ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään.

”Henkinen puoli on ollut koetuksella, koska töissä on vähennetty väkeä, vaikka työmäärä ei ole vähentynyt. Lisäksi nipistetyt tunnit ja siitä aiheutuva kiire kiristävät tunnelmaa työpaikalla. Lähes viikoittain otetaan esimiehen kanssa yhteen, kun hommat on tekemättä tai tehty vähän sinne päin, koska annetussa ajassa ei vaan pysty suoriutumaan kaikista tehtävistä.”

Opinnoista ilon pilkahduksia

Noin puolet vastaajista on harkinnut alanvaihtoa tai jatkokouluttautumista. Osa vastaajista ei ollut valmis luopumaan kutsumusammatistaan.

”Kouluttauduin omakustanteisesti kaupan puolelle.”

”Syksyllä ilon pilkahduksen toi koulutuksen baarimestarin tutkinnon aloittaminen, mutta nyt pahentuneen koronatilanteen vuoksi koulu menee etäopiskeluksi jälleen. Harmittaa, että korona pisti ensin työt tauolle ja nyt se pistää kapuloita rattaisiin myös oman koulutuksenkin suhteen.”

Ei varaa palata koulun penkille

Joillekin ajatus alanvaihdosta oli mahdoton taloudellisten syiden tai iän vuoksi.

”Ikäni on kohta 61 vuotta, ei ole mahdollista kouluttautua näillä vuosilla ja työllistyä tässä Suomessa.”

”Opiskelut kiinnostaisi, mutta säästöt on jo käytetty.”

”Aika nihkeetä vastaanottoa oli syksyllä, kun 50-vuotias elämänsä ravintola-alalla ollut yrittää jotain alan ulkopuolista duunia löytää. Annoin periksi.”

Ruuan ulosmyynti on ainoa tapa ylläpitää liiketoimintaa.­

Hyödyllinen pysähtyminen

Vaikka vuosi on ollut valtaosalle raskas, jotkut löysivät muuttuneesta arjesta myös valonpilkahduksia.

”Henkisesti voin jopa paremmin kun noina viimeisinä vuosina, kun meno on ollut helvetillistä pyöritystä.”

”Nyt vaan olen kotona. En ole ollut näin paljon läsnä lapsieni elämässä ikinä. Olen omistanut elämäni keittämiselle ja halunnut luoda asiakkaille elämyksiä. Perhe on aina ollut se kakkonen. Ei ole enää.”

”Yhden välivuoden lipsahtaessa kymmeneksi olen vihdoin päättänyt pyrkiä yliopistoon. Olen tajunnut ettei motivaatiota ravintola hommiin ole enää ollut pitkään aikaan, on vain ollut helppo jäädä helppoon tuttuun hommaan. Ilman tätä ”stoppia” en ehkä vieläkään olisi päässyt irti siitä oravanpyörästä, saati tehnyt näin paljon ajatustyötä tulevaisuuden suhteen.”